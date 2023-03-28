Ари: «России нужно переходить в Азию, не надо ждать возвращения в Европу – это может затянуться. Товарищеские матчи – немного не то»

Ари поделился мнением о возможности перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«России нужно переходить в АФК. Совсем не играть – очень сложно и плохо для развития футбола в стране, а товарищеские матчи – это немного не то.

Не надо ждать, пока вернут в Европу. Это может затянуться. Азия – отличный вариант. Там тоже есть достойные соперники», – сказал бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».

Ранее национальная команда сыграла вничью со сборной Ирана (1:1) и победила сборную Ирака (2:0) в товарищеских матчах.

Ари поддерживает Fan ID. А еще называет Путина красавчиком и считает, что РПЛ – 4-я лига мира