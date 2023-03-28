Ари: «России нужно переходить в Азию, не надо ждать возвращения в Европу – это может затянуться. Товарищеские матчи – немного не то»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация Ари Футбол

Ари поделился мнением о возможности перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«России нужно переходить в АФК. Совсем не играть – очень сложно и плохо для развития футбола в стране, а товарищеские матчи – это немного не то.

Не надо ждать, пока вернут в Европу. Это может затянуться. Азия – отличный вариант. Там тоже есть достойные соперники», – сказал бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».

Ранее национальная команда сыграла вничью со сборной Ирана (1:1) и победила сборную Ирака (2:0) в товарищеских матчах.

Ари поддерживает Fan ID. А еще называет Путина красавчиком и считает, что РПЛ – 4-я лига мира

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16 комментариев

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Kit244098
Советы папуаса, они бесценны. А для всего остального есть карта Мир))
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poolshh
Вас, эфиопов, не поймешь.
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Быстров_Иуда
ехай своя бразилия, там советы раздавай
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Diald
Ответ TheSportNik
Конечно надо переходить в Азию и не стоит бояться этого, но нужно создавать сильную сборную, а не пародию на Ростов-Спартак Валеры Карпина. Опытный тренер, сильные легионеры, как Фернандес,Малком ,Клаудиньо и еще дать гражданство аргентинцам или бразильцам толковым, наших ввести Пиняева,Головина,Миранчуков и так далее, то есть спокойно выходить на финал чемпионат мира в США, а там громить этих европейцев без проблем, тем более за нас тогда вся Азия будет болеть, а это 5-6 млрд.людей. Европа всем уже в мире надоела, вон как все радовались победе Аргентине на чемпионате мира в Катаре.
не понимаю, это всё на серьёзных щщах или просто троллинг такой?
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TheSportNik
Конечно надо переходить в Азию и не стоит бояться этого, но нужно создавать сильную сборную, а не пародию на Ростов-Спартак Валеры Карпина.
Опытный тренер, сильные легионеры, как Фернандес,Малком ,Клаудиньо и еще дать гражданство аргентинцам или бразильцам толковым, наших ввести Пиняева,Головина,Миранчуков и так далее, то есть спокойно выходить на финал чемпионат мира в США, а там громить этих европейцев без проблем, тем более за нас тогда вся Азия будет болеть, а это 5-6 млрд.людей.
Европа всем уже в мире надоела, вон как все радовались победе Аргентине на чемпионате мира в Катаре.
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savik-A.M.
Ари настолько себя почувствовал русским и патриотом , что коренные русские глядя на него крутят пальцем у виска
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melmi
Ответ Fox_Mulder_12
Они двигают в Азию под тезисом «в Европе с нами отказываются играть, а в Азии нет». Но что ты поделаешь, допустим, если попадут на ЧМ и там опять откажутся играть? Вопрос риторический)
Им наверное Тихонов или иной спятивший это напел . Нас ни на один международный старт любого матча под эгидой ФИФА не пустят если команда от ФИФА не поступит открыть шлагбаум
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Dizzod
Ответ melmi
Откуда эти дармоеды неграмотные Азия, Европа, Океания, Африка, Юж и Сев Америка-все входят в ФИФА и живут по правилам этой федерации в футболе Так почему если мы сменим Европу на Азию у нас будет шанс на отбор на ЧМ или ЧА? У нас такой же будет 0% шансов попасть на любой турнир
Если "сборная России" написать арабской графикой или иероглифами то Фифа не разберётся и допустит до ЧМ.
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Fox_Mulder_12
Ответ melmi
Откуда эти дармоеды неграмотные Азия, Европа, Океания, Африка, Юж и Сев Америка-все входят в ФИФА и живут по правилам этой федерации в футболе Так почему если мы сменим Европу на Азию у нас будет шанс на отбор на ЧМ или ЧА? У нас такой же будет 0% шансов попасть на любой турнир
Они двигают в Азию под тезисом «в Европе с нами отказываются играть, а в Азии нет». Но что ты поделаешь, допустим, если попадут на ЧМ и там опять откажутся играть? Вопрос риторический)
+2
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vv10
да и питерцы и москвичи не захотят летать. )) ведь базу сборной в пору переносить в Хабаровск или Оренбург
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Беременный малыш
Зачем вы спрашиваете мнение у этого клоуна?
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igls54
Ору с Ари
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melmi
Откуда эти дармоеды неграмотные
Азия, Европа, Океания, Африка, Юж и Сев Америка-все входят в ФИФА и живут по правилам этой федерации в футболе
Так почему если мы сменим Европу на Азию у нас будет шанс на отбор на ЧМ или ЧА?
У нас такой же будет 0% шансов попасть на любой турнир
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Новый тренер ФК Спартак
азия + сокращение финансирования
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bostonKG
Мы не хотим в Азию!
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eskerro
Да иди ты нахер
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