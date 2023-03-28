Ари: «России нужно переходить в Азию, не надо ждать возвращения в Европу – это может затянуться. Товарищеские матчи – немного не то»
Ари поделился мнением о возможности перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«России нужно переходить в АФК. Совсем не играть – очень сложно и плохо для развития футбола в стране, а товарищеские матчи – это немного не то.
Не надо ждать, пока вернут в Европу. Это может затянуться. Азия – отличный вариант. Там тоже есть достойные соперники», – сказал бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».
Ранее национальная команда сыграла вничью со сборной Ирана (1:1) и победила сборную Ирака (2:0) в товарищеских матчах.
Ари поддерживает Fan ID. А еще называет Путина красавчиком и считает, что РПЛ – 4-я лига мира
Опытный тренер, сильные легионеры, как Фернандес,Малком ,Клаудиньо и еще дать гражданство аргентинцам или бразильцам толковым, наших ввести Пиняева,Головина,Миранчуков и так далее, то есть спокойно выходить на финал чемпионат мира в США, а там громить этих европейцев без проблем, тем более за нас тогда вся Азия будет болеть, а это 5-6 млрд.людей.
Европа всем уже в мире надоела, вон как все радовались победе Аргентине на чемпионате мира в Катаре.
Азия, Европа, Океания, Африка, Юж и Сев Америка-все входят в ФИФА и живут по правилам этой федерации в футболе
Так почему если мы сменим Европу на Азию у нас будет шанс на отбор на ЧМ или ЧА?
У нас такой же будет 0% шансов попасть на любой турнир