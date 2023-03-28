«Пиняев – лучший игрок сборной России. Он будет разрывать АПЛ». Футболист сборной Ирака о Сергее

Теги Локомотив премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу Осама Рашид Сергей Пиняев Футбол

Футболист сборной Ирака назвал Сергея Пиняева лучшим игроком сборной России.

Российская команда победила сборную Ирака (2:0) в товарищеском матче.

18-летний Пиняев, выступающий за «Локомотив», забил мяч во втором тайме, став самым молодым автором гола в истории сборной России.

– Сергей Пиняев – лучший футболист сборной России. Он очень хорош. Топ-уровень! Уверен, впереди у него большая европейская карьера.

– Пиняев стажировался в «Манчестер Юнайтед».

– Ничего себе! Тогда понятно, почему он так хорошо играет. Думаю, со временем он перейдет туда и будет разрывать АПЛ, – сказал Осама Рашид.

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24 комментария

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legion etrangere
Да будет разрывать как и Мудрик сейчас рвёт-то есть никак
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Дмитрий Дашковский
АПл гамно ну правда сериа а и бундеслига интереснее
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Теннисный абсолют
Ответ The Best
В АПЛ не нужен интеллект?) Именно поэтому бегунки по типу Мудрика ничего не могут сделать без открытого пространства,Пиняеву в Бундеслигу нужно.Там пространства много и практически все команды атакуют (игра без центра поля).
Не особо нужен, такие игроки как Рашфор, Сака, Ван Бизака там звезды
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Three Days Grace
Ответ Руслан Гафаров
Не, ну если Рашид сказал, тогда точно всех разорвет
не, ну если Руслан прокомментировал, тогда точно всех разорвет
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Oleg Kolesnikov
Ответ Юрий Верхотуров
а рпл когда начнет разрывать хотя бы для начала ?
Уже разрывает. Надеюсь, ты смотрел матчи Локомотива после паузы? Хотя бы обзоры посмотри, прежде чем врываться со своим экспертным мнением.
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The Best
Ответ Теннисный абсолют
Маловат для АПЛ, где главное беганина и габариты, а интеллект особо не нужен. А вот в Лиге1 или Ла Лиге вполне мог бы быть хорошим
В АПЛ не нужен интеллект?)
Именно поэтому бегунки по типу Мудрика ничего не могут сделать без открытого пространства,Пиняеву в Бундеслигу нужно.Там пространства много и практически все команды атакуют (игра без центра поля).
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Макс Кидалов
Вообще, я никогда не хвалю игроков из рпл молодых, которых возводят до небес хотя они провели всего пару матчей хороших, но Пиняев сразу видно, что топ игрок, по его движениям, по по тому как он думает на поле, по физике и скорости. Он прямо игрок для топ лиг и если будет так продолжать он может в какой нибудь Наполи, Бенфику,Рому, тотенхэм, Атлетико перейти и закрепится и играть там
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Дима Климочкин
Лучше в Серию А!!
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Никому_никабельный
Да мы в курсе. У нас таких знаешь сколько
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Жаргал Шадапов
Ответ Юрий Верхотуров
а рпл когда начнет разрывать хотя бы для начала ?
Начинает по тихоньку.
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Руслан Гафаров
Не, ну если Рашид сказал, тогда точно всех разорвет
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Wizard Harry
Лишь бы не замусолили парню голову такие вот «разрывать АПЛ» и тд, после гола команде аула.

Сереге вкалывать, смотреть на пример Хвичи и все получится💪🏼
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bomzerub
А про фан - уйди что думает этот ***** из Ирака? Конечно, тоже поддерживает?
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инок
Пиняев - технарь, с хорошим видением поля и высоким игровым интеллектом.
Удачи ему, и главное без серьёзных травм.
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BaltikaSPb
Дай Бог!
Не слазить бы
Парень интересный, но сколько их таких было "новых Месси"
Надеюсь все получится
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Теннисный абсолют
Маловат для АПЛ, где главное беганина и габариты, а интеллект особо не нужен.
А вот в Лиге1 или Ла Лиге вполне мог бы быть хорошим
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stalnoii
Ответ Mr.Pavlentus
здесь три комментария, и все по делу.
И это всего за 8 минут😎к полуночи здесь будет движ париж
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Spartakus1984
Мудрик уже разрывает АПЛ
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Dizzod
молодой ещё, не знает что з.п. всегда капает и не надо напрягаться. Вспоминается анекдот: на чмяк 2002 Сычев в матче с Бельгией говорит Онопко, а что вы не бегаете? - Зачем бегать, вдруг в 1/8 с Бразилией играть, а мы уставшие.
+1
-1
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Юрий Верхотуров
а рпл когда начнет разрывать хотя бы для начала ?
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pycckuu`
Согласен с предидущими комментаторами👍
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Mr.Pavlentus
здесь три комментария, и все по делу.
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Дани Алисса
Ответ niochem
Даже комментарий нет здесь😂😂😂
есть здесь комментарий 🤣🤣🤣
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niochem
Даже комментарий нет здесь😂😂😂
+3
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