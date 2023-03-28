«Пиняев – лучший игрок сборной России. Он будет разрывать АПЛ». Футболист сборной Ирака о Сергее

Футболист сборной Ирака назвал лучшим игроком сборной России.

Российская команда победила сборную Ирака (2:0) в товарищеском матче.

18-летний Пиняев, выступающий за « », забил мяч во втором тайме, став самым молодым автором гола в истории сборной России.

– Сергей Пиняев – лучший футболист сборной России. Он очень хорош. Топ-уровень! Уверен, впереди у него большая европейская карьера.

– Пиняев стажировался в «Манчестер Юнайтед».

– Ничего себе! Тогда понятно, почему он так хорошо играет. Думаю, со временем он перейдет туда и будет разрывать , – сказал .