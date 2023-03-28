«Пиняев – лучший игрок сборной России. Он будет разрывать АПЛ». Футболист сборной Ирака о Сергее
Футболист сборной Ирака назвал Сергея Пиняева лучшим игроком сборной России.
Российская команда победила сборную Ирака (2:0) в товарищеском матче.
18-летний Пиняев, выступающий за «Локомотив», забил мяч во втором тайме, став самым молодым автором гола в истории сборной России.
– Сергей Пиняев – лучший футболист сборной России. Он очень хорош. Топ-уровень! Уверен, впереди у него большая европейская карьера.
– Пиняев стажировался в «Манчестер Юнайтед».
– Ничего себе! Тогда понятно, почему он так хорошо играет. Думаю, со временем он перейдет туда и будет разрывать АПЛ, – сказал Осама Рашид.
Именно поэтому бегунки по типу Мудрика ничего не могут сделать без открытого пространства,Пиняеву в Бундеслигу нужно.Там пространства много и практически все команды атакуют (игра без центра поля).
Сереге вкалывать, смотреть на пример Хвичи и все получится💪🏼
Удачи ему, и главное без серьёзных травм.
Не слазить бы
Парень интересный, но сколько их таких было "новых Месси"
Надеюсь все получится
А вот в Лиге1 или Ла Лиге вполне мог бы быть хорошим