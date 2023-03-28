Булыкин считает, что Пиняев может уехать в АПЛ через год: «Аршавин показал, что там можно играть, забивать. Сергей – игрок такого же плана»

допустил возможность перехода в команду АПЛ.

– Пиняев поможет « » и станет одним из лидеров команды и всего российского футбола. Главное, чтобы он не остановился в прогрессе, а дальше Сергей может уехать в топ-лигу.

– Например, в Англию?

– – самая лучшая лига. показал, что там можно играть, забивать. Пиняев – игрок такого же плана, как и Аршавин. Все возможно.

– Сколько Пиняеву еще надо для прогресса, чтобы переехать в АПЛ?

– Думаю, еще год и надо уезжать, – сказал бывший нападающий «Локомотива».

Пиняев забил четыре гола в 14 матчах текущего сезона Мир РПЛ.

Также 18-летний полузащитник отметился забитым мячом за сборную России в товарищеском матче против команды Ирака (2:0), став самым молодым автором гола в истории национальной сборной.