Булыкин считает, что Пиняев может уехать в АПЛ через год: «Аршавин показал, что там можно играть, забивать. Сергей – игрок такого же плана»
Дмитрий Булыкин допустил возможность перехода Сергея Пиняева в команду АПЛ.
– Пиняев поможет «Локомотиву» и станет одним из лидеров команды и всего российского футбола. Главное, чтобы он не остановился в прогрессе, а дальше Сергей может уехать в топ-лигу.
– Например, в Англию?
– АПЛ – самая лучшая лига. Андрей Аршавин показал, что там можно играть, забивать. Пиняев – игрок такого же плана, как и Аршавин. Все возможно.
– Сколько Пиняеву еще надо для прогресса, чтобы переехать в АПЛ?
– Думаю, еще год и надо уезжать, – сказал бывший нападающий «Локомотива».
Пиняев забил четыре гола в 14 матчах текущего сезона Мир РПЛ.
Также 18-летний полузащитник отметился забитым мячом за сборную России в товарищеском матче против команды Ирака (2:0), став самым молодым автором гола в истории национальной сборной.
- быть свободным агентом
- иметь еще какое-нибудь гражданство
- ехать в тихое место.
Все эти условия, например, удовлетворены в случае перехода Александра Филина в "Эйпен" (Бельгия).
Исключения: переходы в Турцию, Кипр, Сербию. Ну и еще если ты Миранчук и собрался в "Монако").