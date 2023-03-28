Булыкин считает, что Пиняев может уехать в АПЛ через год: «Аршавин показал, что там можно играть, забивать. Сергей – игрок такого же плана»

Теги Локомотив Андрей Аршавин Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сергей Пиняев Футбол

Дмитрий Булыкин допустил возможность перехода Сергея Пиняева в команду АПЛ.

– Пиняев поможет «Локомотиву» и станет одним из лидеров команды и всего российского футбола. Главное, чтобы он не остановился в прогрессе, а дальше Сергей может уехать в топ-лигу.

– Например, в Англию?

АПЛ – самая лучшая лига. Андрей Аршавин показал, что там можно играть, забивать. Пиняев – игрок такого же плана, как и Аршавин. Все возможно.

– Сколько Пиняеву еще надо для прогресса, чтобы переехать в АПЛ?

– Думаю, еще год и надо уезжать, – сказал бывший нападающий «Локомотива».

Пиняев забил четыре гола в 14 матчах текущего сезона Мир РПЛ.

Также 18-летний полузащитник отметился забитым мячом за сборную России в товарищеском матче против команды Ирака (2:0), став самым молодым автором гола в истории национальной сборной.

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13 комментариев

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mr.snooker
Может в Баhmut лучше уедет и поможет ещё годик там поковыряться?🤡😂 какая АПЛ ахахаахв
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Valentin Kompaneytsev
Не перехвалить бы парнишку.
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Alex Qwer
Ему подойдёт Испания или Италия, в Апл шансы минимальны. Правда сейчас уехать практически невозможно в топ чемпионат.
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juneed
Ответ Дмитрий Яруллин
Аршавин дофига атлет )
Футбол сильно поменялся, атлетичнее намного стал. Это отмечают все тренеры в последнее время.
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JustF0rTheW1n322
Главное попасть к хорошему тренеру. Например, в Ливерпуль.
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Michael Boldyrev
Что бы оказаться в Европе сейчас желательно:

- быть свободным агентом
- иметь еще какое-нибудь гражданство
- ехать в тихое место.

Все эти условия, например, удовлетворены в случае перехода Александра Филина в "Эйпен" (Бельгия).

Исключения: переходы в Турцию, Кипр, Сербию. Ну и еще если ты Миранчук и собрался в "Монако").
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Сим Сим
Путин своими действиями не отпустит нашего таланта в лучшую лигу мира.
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Дмитрий Яруллин
Ответ WelcomeBackPURE
Для Апл нужна атлетика, тут надо поработать для начала серьезно.
Аршавин дофига атлет )
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Oleg Kolesnikov
На самом деле, Англия - токсичная страна для русских сегодня, Пиняеву там морально трудно придётся, я думаю. Лучшим вариантом на будущее вижу Испанию.
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WelcomeBackPURE
Для Апл нужна атлетика, тут надо поработать для начала серьезно.
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avcgloronalduMU
он уедет, если только будет готоворить тоже самое, что и Карпова
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Фут.Боль
В Англию сейчас не возьмут. Если только через другой чемпионат.
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rigobersong
Скорее что там можно играть показал Погребняк, а Аршавин показал, что можно быть звездой в АПЛ:))
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