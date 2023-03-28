Вратарь «Арсенала» Рохас Федорущенко: «В Англии люди сами по себе. Россия где-то посередине между Колумбией и Англией»
Алексей Рохас Федорущенко поделился мнением о менталитете англичан, русских и колумбийцев.
– Русские, англичане и колумбийцы по-разному общаются? Ты говоришь, люди по-разному друг к другу относятся.
– Колумбийская культура, например, очень теплая: люди очень близки друг к другу, очень дружелюбны. В Англии они больше сами по себе.
– А в России тогда как?
– Россия где-то посередине между Колумбией и Англией! – 17-летний вратарь юношеской команды «Арсенала».
Рохас Федорущенко родился 28 сентября 2005 года в английском Базилдоне, он выступает за юношей «Арсенала», провел два сбора с юношеской сборной Англии и играл в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии.
А был ли когда-нибудь молодой , талантливый украинский вратарь , восходящая звезда Сборной Колумбии в России?