Вратарь «Арсенала» Рохас Федорущенко: «В Англии люди сами по себе. Россия где-то посередине между Колумбией и Англией»

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал Алексей Рохас Федорущенко Футбол

Алексей Рохас Федорущенко поделился мнением о менталитете англичан, русских и колумбийцев.

– Русские, англичане и колумбийцы по-разному общаются? Ты говоришь, люди по-разному друг к другу относятся.

– Колумбийская культура, например, очень теплая: люди очень близки друг к другу, очень дружелюбны. В Англии они больше сами по себе.

– А в России тогда как?

– Россия где-то посередине между Колумбией и Англией! – 17-летний вратарь юношеской команды «Арсенала».

Рохас Федорущенко родился 28 сентября 2005 года в английском Базилдоне, он выступает за юношей «Арсенала», провел два сбора с юношеской сборной Англии и играл в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии.

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6 комментариев

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OldRedWhite
Ответ nobrainnopain
Чисто колумбийская фамилия.
Тут ещё вопрос :
А был ли когда-нибудь молодой , талантливый украинский вратарь , восходящая звезда Сборной Колумбии в России?
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Peter Parker
Ага, люди по-разному в пределах одной семьи по разному общаются, а тут прям по странам определил всех.
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nobrainnopain
Чисто колумбийская фамилия.
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Максим Черкашин
Где-то между Эсватини и Северной Кореей.😄
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Адам Магомедов
Учитывая количество народов в России , понятие теплоты довольно растяжимое.
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Marcus-light
Ну и вопросы. Забавно 140 миллионое население обобщить менталитетом)
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