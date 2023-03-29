Полиция расследует инцидент с Холандом. Появилось фото, где он пользуется телефоном за рулем
Полиция Большого Манчестера расследует инцидент с участием Эрлинга Холанда.
Газета The Sun ранее опубликовала фото форварда «Манчестер Сити», где он сидит за рулем Rolls-Royce и пользуется мобильным телефоном.
В полиции сообщили, что им известно об этом фото. Начато расследование.
«Манчестер Сити» не комментирует инцидент с норвежцем, забившим 42 гола в 37 матчах в этом сезоне.
Хотя... Есть почти новый стадион. Он может там в одну харю бегать.