Полиция расследует инцидент с Холандом. Появилось фото, где он пользуется телефоном за рулем

Полиция Большого Манчестера расследует инцидент с участием .

Газета The Sun ранее опубликовала фото форварда «Манчестер Сити», где он сидит за рулем Rolls-Royce и пользуется мобильным телефоном.

В полиции сообщили, что им известно об этом фото. Начато расследование.

« » не комментирует инцидент с норвежцем, забившим 42 гола в 37 матчах в этом сезоне.