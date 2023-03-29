Полиция расследует инцидент с Холандом. Появилось фото, где он пользуется телефоном за рулем

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Эрлинг Холанд Футбол

Полиция Большого Манчестера расследует инцидент с участием Эрлинга Холанда.

Газета The Sun ранее опубликовала фото форварда «Манчестер Сити», где он сидит за рулем Rolls-Royce и пользуется мобильным телефоном.

В полиции сообщили, что им известно об этом фото. Начато расследование.

«Манчестер Сити» не комментирует инцидент с норвежцем, забившим 42 гола в 37 матчах в этом сезоне.

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42 комментария

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Я всех их сделал
Ответ Милан 777
22 года а уже ездит на Роллс-Ройсе, куда катится мир 🤦‍♂️ ...
А на чём ездить долларовому миллионеру, на тарантасе? 22 года это ещё нормально, многие ещё до 20 с первых больших денег сразу идут за премиальными авто, а для Холанда покупка Роллса это недельная зарплата, так, пустячок, побаловать себя, он себе эту машину и 3 года назад мог позволить легко в Дортмунде.
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Иван Шуткин
А где он пользуется рулём, когда идёт с телефоном и разговаривает в Тц, никто не начал расследовать данное происшествие?)
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deadjoker
Ну все, минимум год строгого режима :)
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Максим Черкашин
Ребят, а почему Холанд не в сбоорной. Смотрю в сборной Норвегии его нет?🤔
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WelcomeBackPURE
Сколько же клоунов не понимают разницы между нарушением ПДД и АПЛ
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Adeen
Ответ Александр Смирнов
тогда депорДировать его должны....в Саранск...
У нас команд нет. Обанкротились.
Хотя... Есть почти новый стадион. Он может там в одну харю бегать.
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Иван Лапин
Конец карьеры
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Olajuvon
За рулем Rolls-Royce обычно водители сидят…
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Adeen
Ответ Денис Олегович
Дани Алвес, Менди и Кокорин с Мамаевым в ужасе от этого маньяка.
Менди – вычёркивай. Обвинения сняты.
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Ветер
Европка загнивает. Ничего святого. Беги Холанд, беги!
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#SharkTeam
Вызовут в участок перед каким-нибудь матчем?
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Zakir Hanseidov
Просто все средства хороши, чтобы остановить его...
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benjamin92
Полиция расследует инцидент с Холандом. Он поиздевался над Лейпцигом в ЛЧ
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Александр Смирнов
Ответ QWertY
ДепАрДировать
Пофиг...Все равно как , через А или через О ,но главное в Саранск
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Sh. Shoikromov
Скоро его обвинят в расизме и сексизме и вообще отменят
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Betting Star
Странно, что он не пользуется гарнитурой за рулем - вроде эйрподсы в ушах гораздо удобнее.
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QWertY
Ответ Александр Смирнов
тогда депорДировать его должны....в Саранск...
ДепАрДировать
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Оригинальный Ник
Ответ kokakoka
Но "нормальные люди" , как ты их называешь, разве будут переходить на красный? Такое же злостное нарушение
Я себя не называл нормальным, я как раз никогда нормальным не был. Нормальные и не переходят, но даже если бы переходили, это не такое же нарушение, так как на водителе больше ответственности, этому даже в автошколе учат
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wrecker1337
Мне тоже вчера пришел штраф за использование телефона за рулем, Эрлинг, братишка, сил нам ✊🏼
+5
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Александр Смирнов
Ответ QWertY
проверочное слово "Депардье"
тогда депорДировать его должны....в Саранск...
+7
-2
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kokakoka
Ответ Оригинальный Ник
Переходил, потому что это никак не сказывалось на других участников дорожного движения. И на пешеходе меньше ответственности, пешеход не едет 100 км/час на двухтонной машине
Но "нормальные люди" , как ты их называешь, разве будут переходить на красный? Такое же злостное нарушение
+1
-3
-2
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Оригинальный Ник
Ответ kokakoka
Ты и на красный никогда дорогу не переходил?
Переходил, потому что это никак не сказывалось на других участников дорожного движения. И на пешеходе меньше ответственности, пешеход не едет 100 км/час на двухтонной машине
+4
-1
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QWertY
Ответ charly_54
После такого сити должен расторгнуть с ним контракт, а власти департировать
проверочное слово "Депардье"
+20
-4
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RusSt
А теперь посиди подумай над своим поведением. Будешь еще рекорды бить?
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kokakoka
Ответ Оригинальный Ник
С нормальными людьми? Использование телефона за рулём — потенциальная причина возникновения ДТП, в котором может пострадать или умереть человек
Ты и на красный никогда дорогу не переходил?
+6
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