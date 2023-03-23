Холанд – главная цель «Реала» на 2024-й, за него придется заплатить 220-240 млн евро. «Мадрид» хочет объединить Эрлинга, Винисиуса и Мбаппе (As)
«Реал» намерен купить Эрлинга Холанда в следующем году.
Мадридский клуб считает трансфер норвежского нападающего приоритетной целью на 2024 год, независимо от того, получится подписать Килиана Мбаппе или нет. «Реал» предпринимает подготовительные шаги, чтобы занять наилучшую переговорную позицию в случае, если игрок решит покинуть «Сити» следующим летом.
«Сливочные» видят в Холанде идеальную замену Кариму Бензема. По информации As, трансфер обойдется клубу в сумму от 220 до 240 миллионов евро.
«Реал» рассчитывает объединить Холанда, Мбаппе и Винисиуса в своей линии атаки. К 2024 году клуб разгрузит зарплатную ведомость – уход Карима Бензема, Тони Крооса, Эдена Азара и Луки Модрича уже позволит мадридцам экономить 50 миллионов евро на зарплате. Считается, что эти средства могут быть потрачены на выплату Эрлингу и Килиану.
В текущем сезоне АПЛ Холанд провел 26 матчей, отличившись 28 голами и 5 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
Супербомбардир - да, но не лидер.
Пеп им крутит как хочет, может не выпустить на матч, может поменять на 60 минуте, но он молча делает, то что умеет.
Трепещите блауграновые 😎
https://ibb.co/rm3VtXy
Реальность продление Мариано:)
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