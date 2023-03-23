Холанд – главная цель «Реала» на 2024-й, за него придется заплатить 220-240 млн евро. «Мадрид» хочет объединить Эрлинга, Винисиуса и Мбаппе (As)

Теги ПСЖ Карим Бензема Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Футбол

«Реал» намерен купить Эрлинга Холанда в следующем году. 

Мадридский клуб считает трансфер норвежского нападающего приоритетной целью на 2024 год, независимо от того, получится подписать Килиана Мбаппе или нет. «Реал» предпринимает подготовительные шаги, чтобы занять наилучшую переговорную позицию в случае, если игрок решит покинуть «Сити» следующим летом.

«Сливочные» видят в Холанде идеальную замену Кариму Бензема. По информации As, трансфер обойдется клубу в сумму от 220 до 240 миллионов евро. 

«Реал» рассчитывает объединить Холанда, Мбаппе и Винисиуса в своей линии атаки. К 2024 году клуб разгрузит зарплатную ведомость – уход Карима Бензема, Тони Крооса, Эдена Азара и Луки Модрича уже позволит мадридцам экономить 50 миллионов евро на зарплате. Считается, что эти средства могут быть потрачены на выплату Эрлингу и Килиану. 

В текущем сезоне АПЛ Холанд провел 26 матчей, отличившись 28 голами и 5 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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57 комментариев

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Phantom1289
Фантазер, ты меня называла!
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GuruFutbola
Только один клуб смог вытерпеть унижение игрока который их накрутил на одном месте и выкинул выбрав карьеру вместо госденег. И спустя год снова прибежать за ним как собачка. Все же психика после 3:0 0:3 2:6 5:0 0:4 0:3 5:1 0:3 0:4 не могла остаться не тронутой, отсюда и стокгольмский синдром. Не зря же у них название меньше чем клуба)
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Flavius
Объединить Винисиуса и Мбаппе у них получится, потому что оба левые вингеры. А вот с Холандом будут проблемы. Если им нужен кто-то третий не левый фланг, то надо брать, например, Фодена.
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Shikari
Ответ Ovi174
Звучит конечно мощно, но не думаю что получится собрать в одну команду Холанда и Мбаппе. Да и на поле они скорее всего не уживутся, все таки оба лидеры и оба любят забивать.
а Холанд точно лидер?
Супербомбардир - да, но не лидер.
Пеп им крутит как хочет, может не выпустить на матч, может поменять на 60 минуте, но он молча делает, то что умеет.
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Егор Колосов
Ответ Рокко Сиффредди
похоже, про бразильского дона педро, за которого отвалили 60М, уже забыли?
Поматросили и бросили :)
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Sevuska
Гениально 👍 Это будет лучшее нападение в мировом футболе .
Трепещите блауграновые 😎
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Burel
Ответ red hikkikomori
Фантазия разыгралась у AS)
комменты коренных мадридистов год назад 😂
https://ibb.co/rm3VtXy
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Рокко Сиффредди
похоже, про бразильского дона педро, за которого отвалили 60М, уже забыли?
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hedgehog111
сказочники!))
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GuruFutbola
А как же топарь эндрик за оверпрайс который уже в основу не может выйти? Как говорится- эффект меньше чем клуба)
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rigobersong
Кстати глоры мадрида, перестаньте уже позориться и кидать жалобы, я же все про всех знаю, кто из вас постоянно стучит и просит моего бана:))🤣🤣🤣
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jem777
Неужели МС отдаст его? Или Реал опять возьмет нынче ЛЧ и Холанд сам захочет к ним перейти?)
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Евгений Громов 22
Ответ Ovi174
Звучит конечно мощно, но не думаю что получится собрать в одну команду Холанда и Мбаппе. Да и на поле они скорее всего не уживутся, все таки оба лидеры и оба любят забивать.
Если отправить Винни на право , Мбаппе с лева Холланд в центре. Ну и тренер ещё нужен который сможет объединить их одной целью.
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дмитрий ненин
Ответ Егор Колосов
Определитесь вы уже! То Мбаппе, то Хвича, то Холланд, то Джуд. За четырьмя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь!
в итоге купят Кокорина
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Berekella 999
Опять реал начал унижаться
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Ansu Fati
В итоге объединит 37 летнего Бензему с 39 летним Модричем и Винисиусом))
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
А в и тоге как всегда получит по губам толстый и останется ни с чем)
Прикинь они сейчас сидят и уже в голове прокручивают:) Беллингем, Холанд, Мбаппе:)) А на деле будет 40 летний Мудрик, возвращение Негредо и подписание какого-нибудь Африканца из Лиги 1:))
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Quintin07
Ответ Ovi174
Звучит конечно мощно, но не думаю что получится собрать в одну команду Холанда и Мбаппе. Да и на поле они скорее всего не уживутся, все таки оба лидеры и оба любят забивать.
и это может повлечь за собой конфликты в раздевалке а потом и на всей команде скажется. Лучше наверно Холланда подписывать, хотя тут нужно смотреть кто будет главным тренером.
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Amalfitano
Вряд ли они смогут это воплотить в жизнь. Да и неинтересно будет если 3 самых ярких атакующих игрока одного поколения будут играть в одном клубе.
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GuruFutbola
А в и тоге как всегда получит по губам толстый и останется ни с чем)
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rigobersong
Ожидание Холанд

Реальность продление Мариано:)
+11
-3
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Leco Frosh
Ответ Роман
А сколько стоит Гави? При чём здесь игрок молодёжки.
какая разница зарегистрирован он за основу или нет,играет он за первую,да и ценник из-за этого убавляется?
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rigobersong
А я думал они тем летом перешли:))

https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/63/fd/d3/b5/ruu110b089822.jpg
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LifeStream
Ответ DolJun
с одной стороны не хочется чтобы холанд уходил из лучшей лиги мира особенно в загибающуюся коррупционную ла лигу, с другой хотелось бы увидеть эрлинга в прайме не под руководством физрука гвардиолы, который обламывает ему все рекорды. аксиома эскобара, как говорится.
А куда загибается ЛаЛига? Она уже лет 10 как загнулась. Есть реал и барса, и один раз в 5 лет Атлетико.
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Direct free kick
Реалу теперь никто больше Яго Аспаса не светит. Даже Мората их пошлёт
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