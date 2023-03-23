Холанд – главная цель «Реала» на 2024-й, за него придется заплатить 220-240 млн евро. «Мадрид» хочет объединить Эрлинга, Винисиуса и Мбаппе (As)

«Реал» намерен купить в следующем году.

Мадридский клуб считает трансфер норвежского нападающего приоритетной целью на 2024 год, независимо от того, получится подписать или нет. «Реал» предпринимает подготовительные шаги, чтобы занять наилучшую переговорную позицию в случае, если игрок решит покинуть « » следующим летом.

«Сливочные» видят в Холанде идеальную замену Кариму Бензема. По информации As, трансфер обойдется клубу в сумму от 220 до 240 миллионов евро.

« » рассчитывает объединить Холанда, Мбаппе и Винисиуса в своей линии атаки. К 2024 году клуб разгрузит зарплатную ведомость – уход , Тони Крооса, Эдена Азара и Луки Модрича уже позволит мадридцам экономить 50 миллионов евро на зарплате. Считается, что эти средства могут быть потрачены на выплату Эрлингу и Килиану.

В текущем сезоне АПЛ Холанд провел 26 матчей, отличившись 28 голами и 5 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.