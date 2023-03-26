Фабио Капелло: «Холанд – зверь. Он сильный, большой, техничный и быстрый, может стать звездой на многие годы»
Фабио Капелло сравнил форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда с животным.
«Он зверь, сильный, большой, многое умеет. Он техничен, но при этом так мощен, так быстр!
Порой кажется, что он забивает случайные голы. Но дело не в удаче, он никогда не останавливается, постоянно двигается. И когда мяч приближается к нему, он сразу бьет. Холанд отлично координирован.
Вот почему я думаю, что он может стать звездой на многие годы. Он уже крут, но посмотрим на него в ближайшие годы», – заявил бывший главный тренер сборной Англии.
22-летний норвежец забил 42 гола в 37 матчах за клуб АПЛ.
-Просто Эрлинг!😤"(с)