Фабио Капелло: «Холанд – зверь. Он сильный, большой, техничный и быстрый, может стать звездой на многие годы»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Фабио Капелло Эрлинг Холанд Футбол

Фабио Капелло сравнил форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда с животным.

«Он зверь, сильный, большой, многое умеет. Он техничен, но при этом так мощен, так быстр!

Порой кажется, что он забивает случайные голы. Но дело не в удаче, он никогда не останавливается, постоянно двигается. И когда мяч приближается к нему, он сразу бьет. Холанд отлично координирован.

Вот почему я думаю, что он может стать звездой на многие годы. Он уже крут, но посмотрим на него в ближайшие годы», – заявил бывший главный тренер сборной Англии.

22-летний норвежец забил 42 гола в 37 матчах за клуб АПЛ.

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7 комментариев

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Сергей Посохов
Техничный? Капелло запил что ли? 80% голов ему партнеры делают если не больше
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alexis2020
статистика круче чем у снайперов нхл. если брать только голы
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ман сити фейк
Его надо продать в Мадрид пока цена не упала. 250-300 лям можно заработать. Основе будет играть Альварес. Который в некоторых аспектах игры лучше викинга
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Мадрид наказывает!
Посмотрим на битву с Баварией.
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Андрей Хенто
Он уже топ и многого достигнет в мире футбола, если травмы будут обходить его стороной.
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ARAMIS777
"Эрлинг-животное.
-Просто Эрлинг!😤"(с)
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Anton Abaturov
Он уже как бы
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