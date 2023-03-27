Пирс о лучшем игроке сезона АПЛ: «Фанаты «Сити» назовут Холанда, но я думаю – Сака. Букайо – главная причина лидерства «Арсенала»
Стюарт Пирс назвал Букайо Сака лучшим игроком сезона в АПЛ.
«Перед чемпионатом мира меня спросили, кто, по моему мнению, выиграет АПЛ, и я ответил, что «Арсенал». Сейчас я придерживаюсь этого же мнения. Они потеряли Габриэля Жезуса, и люди думали, что возникнут проблемы, но они были безупречны.
Большая игра будет, когда «Арсенал» отправится в гости к «Манчестер Сити». Этот матч будет иметь решающее значение для чемпионской гонки. В эти выходные у «Арсенала» будет ответственная игра [с «Лидсом»], а «Сити» сыграет с «Ливерпулем», так что это ключевые выходные.
Это великолепно – наблюдать за их противостоянием. В лице Сака «Арсенал» получил, возможно, лучшего игрока сезона, я думаю, он великолепен.
Фанаты «Манчестер Сити» назовут лучшим Эрлинга Холанда, но я думаю, что Сака стал главной причиной лидерства «Арсенала», – считает бывший игрок и тренер «Манчестер Сити».
Салиба, Зинченко, Парти, Одегард, Жезус, Сака
Потеря любого из них, может сломать машину
Ну это по ощущениям внутренним, этот сезон раз за разом доказывает обратное
Я бы ещё выделил Эдегора, Де Брюйне, Рэшфорда