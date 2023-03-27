Пирс о лучшем игроке сезона АПЛ: «Фанаты «Сити» назовут Холанда, но я думаю – Сака. Букайо – главная причина лидерства «Арсенала»

назвал лучшим игроком сезона в .

«Перед чемпионатом мира меня спросили, кто, по моему мнению, выиграет АПЛ, и я ответил, что «Арсенал». Сейчас я придерживаюсь этого же мнения. Они потеряли Габриэля Жезуса, и люди думали, что возникнут проблемы, но они были безупречны.

Большая игра будет, когда «Арсенал» отправится в гости к «Манчестер Сити». Этот матч будет иметь решающее значение для чемпионской гонки. В эти выходные у « » будет ответственная игра [с «Лидсом»], а «Сити» сыграет с «Ливерпулем», так что это ключевые выходные.

Это великолепно – наблюдать за их противостоянием. В лице Сака «Арсенал» получил, возможно, лучшего игрока сезона, я думаю, он великолепен.

Фанаты «Манчестер Сити» назовут лучшим Эрлинга Холанда, но я думаю, что Сака стал главной причиной лидерства «Арсенала», – считает бывший игрок и тренер « ».