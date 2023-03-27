Пирс о лучшем игроке сезона АПЛ: «Фанаты «Сити» назовут Холанда, но я думаю – Сака. Букайо – главная причина лидерства «Арсенала»

Теги Манчестер Сити Стюарт Пирс премьер-лига Англия Арсенал Эрлинг Холанд Букайо Сака Футбол

Стюарт Пирс назвал Букайо Сака лучшим игроком сезона в АПЛ.

«Перед чемпионатом мира меня спросили, кто, по моему мнению, выиграет АПЛ, и я ответил, что «Арсенал». Сейчас я придерживаюсь этого же мнения. Они потеряли Габриэля Жезуса, и люди думали, что возникнут проблемы, но они были безупречны.

Большая игра будет, когда «Арсенал» отправится в гости к «Манчестер Сити». Этот матч будет иметь решающее значение для чемпионской гонки. В эти выходные у «Арсенала» будет ответственная игра [с «Лидсом»], а «Сити» сыграет с «Ливерпулем», так что это ключевые выходные.

Это великолепно – наблюдать за их противостоянием. В лице Сака «Арсенал» получил, возможно, лучшего игрока сезона, я думаю, он великолепен.

Фанаты «Манчестер Сити» назовут лучшим Эрлинга Холанда, но я думаю, что Сака стал главной причиной лидерства «Арсенала», – считает бывший игрок и тренер «Манчестер Сити».

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12 комментариев

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Итачи Учиха
Поуп, КДБ, Кейн
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LLiriKK
Да, Холланд внушает страх, ужас и трепет, но этот сезон, если говорить применительно к «Сити», со всей очевидностью показал, что ключевым и определяющим результат игроком там как был, так и остаётся старина КДБ. С ним и без него на поле команда Гвардиолы - это буквально две разные вселенные.
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Артур Мкртычян
Ответ Gunner_14
Адекватно. Добавил бы, что в случае чемпионства «Арсенала» Эдегор тоже будет претендовать на звание игрока сезона. И что решающими могут еще стать игры «Ливерпуля» против «Арса» и «Сити», потому что, несмотря на свою нестабильность, могут обыграть кого угодно
Сити будет дома с ливерпулем играть. а арсенал в гостях. Сити им уже лет 5 дома не проигрывает.
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<~Inter~>
Эдегор лучший игрок сезона
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Артур Мкртычян
Ответ Влад Яшнов
А чего не Роналду?
это не пирс Морган, это Стюарт пирс. когда-то тренировал сити. и играл там. в сезоне 2004-05 я помню он был тренером сити.
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Виталий Ан
Ответ AseiA
Сака хорош конечно, но в этом Арсенале много игроков, на ком как кажется держится чемпионская игра Салиба, Зинченко, Парти, Одегард, Жезус, Сака Потеря любого из них, может сломать машину Ну это по ощущениям внутренним, этот сезон раз за разом доказывает обратное
Не думаю. Если двух то вероятно. Пирс прав. Первые успехи связывали с Жезусом и не безосновательно. Как оказалось даже с никчемным Нкетиа, Арсенал не сбавил обороты. Парти тоже был травмирован и тоже справились. Для меня Эдегор самый нужный игрок. Может это не так заметно, но его вклад самый большой. Он даже заряжает всю команду на подвиги. Второй Сака. Глупо отрицать его полезность. Арсенал очень сбалансирован.
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Los Galácticos
Благодаря каждому игроку и тренеру в Арсенале клуб сейчас идёт на 1 месте, в начале сезона хорошо стартовать помогли голы Жезуса, Эдегор тоже много решал на поле. Когда Сити недавно уже впритык подошёл в таблице к Арсеналу и у тех горел матч против Эмери свой первый и архиважный гол забил Зинченко, благодаря которому переломили ход матча и взяли ключевые 3 очка и сейчас снова сохраняется отрыв. Такой же важный вклад в победы местами делал и Сака, но говорить что он главная причина лидерства Арсенала это точно не тот случай.
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Виталий Ан
Очень крутая борьба в этом году. Все кто говорит что знает кто станет чемпионом, врут сами себе. 50/50 не больше не меньше. И следующий год будет не менее интересный. Может произойти все что угодно.
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AseiA
Сака хорош конечно, но в этом Арсенале много игроков, на ком как кажется держится чемпионская игра
Салиба, Зинченко, Парти, Одегард, Жезус, Сака

Потеря любого из них, может сломать машину
Ну это по ощущениям внутренним, этот сезон раз за разом доказывает обратное
+1
-2
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Harun Kamara
Согласен
Я бы ещё выделил Эдегора, Де Брюйне, Рэшфорда
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Gunner_14
Адекватно. Добавил бы, что в случае чемпионства «Арсенала» Эдегор тоже будет претендовать на звание игрока сезона. И что решающими могут еще стать игры «Ливерпуля» против «Арса» и «Сити», потому что, несмотря на свою нестабильность, могут обыграть кого угодно
+5
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Влад Яшнов
А чего не Роналду?
+1
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