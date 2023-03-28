Холанд, Мбаппе и Зинченко вошли в сборную Европы по версии The Athletic. Месси, Хвича и Каземиро – в сборную остального мира

Онлайн-медиа The Athletic составило символические сборные Европы и остального мира.

Одно из условий – в сборную разрешено включать только одного представителя от одной страны.

Стоит отметить, что Хвича Кварацхелия вошел в сборную остального мира. Авторы The Athletic объяснили это тем, что Грузия – трансконтинентальная стара, а в сборной Европы место на левом фланге атаки занял Килиан Мбаппе.

Сборная Европы

Вратарь: ( , «ПСЖ»).

Защитники: ( , «Бавария»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, « »), (Хорватия, « »), (Украина, «Арсенал»).

Полузащитники: ( , «Манчестер Сити»), ( , «Бавария»), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Форварды: Букайо Сака (Англия, « »), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

Сборная остального мира

Вратарь: Андре Онана (Камерун, «Интер»).

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»), Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер»), Ким Мин Чже (Южная Корея, «Наполи»), Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»).

Полузащитники: Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Мойсес Кайседо (Эквадор, «Брайтон»).

Форварды: Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»).