Холанд, Мбаппе и Зинченко вошли в сборную Европы по версии The Athletic. Месси, Хвича и Каземиро – в сборную остального мира

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Онлайн-медиа The Athletic составило символические сборные Европы и остального мира.

Одно из условий – в сборную разрешено включать только одного представителя от одной страны.

Стоит отметить, что Хвича Кварацхелия вошел в сборную остального мира. Авторы The Athletic объяснили это тем, что Грузия – трансконтинентальная стара, а в сборной Европы место на левом фланге атаки занял Килиан Мбаппе.

Сборная Европы

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»).

Защитники: Жоау Канселу (Португалия, «Бавария»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «Лейпциг»), Александр Зинченко (Украина, «Арсенал»).

Полузащитники: Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Форварды: Букайо Сака (Англия, «Арсенал»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

Сборная остального мира

Вратарь: Андре Онана (Камерун, «Интер»).

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»), Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер»), Ким Мин Чже (Южная Корея, «Наполи»), Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»).

Полузащитники: Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Мойсес Кайседо (Эквадор, «Брайтон»).

Форварды: Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»).

61 комментарий

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Мокеле-Мбембе
*а, извините. Это только прочитав заголовок) а так - всё норм)
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Мокеле-Мбембе
Грузия - не Европа?
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Любезный Коссутий
Ван Дейк? это смешно. его сейчас не критикует только ленивый
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Имя Фамилия
Меси конечно смешно выглядит в такой монструозной компании.
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OldRedWhite
На каком основании Хвичу вместе с Грузией из Европы выперли ?
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OldRedWhite
Ответ Lev Kondratchik
Там это объясняется тем, что на его позиции играет Мбаппе и такого игрока «грех не взять в сборную». Да и Грузия географически скорее Азия, чем Европа, так что почему бы его не взять
Фальсификация, короче …
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CoTTo
если бы Зину не засунули скандал бы был))
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Men77
а где Герцог?
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Человек1991
Ответ Салесар
По одному человек из каждой страны, кого вместо них поставишь?
даже если по одному из одной страны, найдутся другие .
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Ola BP
Ответ Lev Kondratchik
Там это объясняется тем, что на его позиции играет Мбаппе и такого игрока «грех не взять в сборную». Да и Грузия географически скорее Азия, чем Европа, так что почему бы его не взять
Грузия - Азия?
Серьезно?
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Салесар
Ответ Человек1991
Зинченко , Сака, Ван Дэйк , Гвардиол, Онана, Каземиро , Тапсоба , Кайседо точно не уровень таких сборных . )
По одному человек из каждой страны, кого вместо них поставишь?
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Dmitri Kudrenko
Где Миша Мудрик?
+2
-2
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Сергей Добрынин
Ответ QWertY
Дзюба и Соболев в сборной русского мира
Главное Зинченко в сборной Европы
0
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tolstiy
Ответ МБ14
Грузия не Европа. Так и запишем.
а ты грузию европой считал?
+1
-7
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Блуждающий странник
Доннарумма? Зинченко? Канселу? Они наугад что ли выбирали
+6
-5
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Peter Parker
Ответ Владимир Вербицкий
Уровень авторов Спортса растет. В одном предложении две грамматические ошибки.
Интересно, кто там такой скромный. Даже себя не указал
0
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Recreated
А где Полуяхтов!??
+2
-1
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Recreated
Хвича вроде европеец, не?
+3
-1
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Lev Kondratchik
Ответ МБ14
Грузия не Европа. Так и запишем.
Там это объясняется тем, что на его позиции играет Мбаппе и такого игрока «грех не взять в сборную». Да и Грузия географически скорее Азия, чем Европа, так что почему бы его не взять
+5
-2
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Ман Сити
Какой нафик ван дейк. Худший деф АПЛ в данный момент и худший деф сборной
+2
-1
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Okaka
а что Грузия у нас не в УЕФА уже?
+2
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Оргрим
Ответ trial21 rush
Комментарий удален пользователем
В этом сезоне - нет.
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trial21 rush
Ответ Тимофей Кушнир
Для тех, кто имеет претензии по Зинченко. Во-первых, можно было из каждой страны по одному игроку. Во-вторых, где в оставшихся европейских сборных есть левые защитники такого уровня? В Австрии? В Польше? В России??
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Человек1991
Сборная Европы : Тэр Штеген , Джеймс , Диаш , Упамекано , Тэо , Родри , Вератти , Педри, Дэ Брёйне , Мбаппе , Холланд .
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sepa39
Если Зинченко в основе, то Мудрик на скамейке запасных, как и положено?))
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