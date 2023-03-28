Холанд, Мбаппе и Зинченко вошли в сборную Европы по версии The Athletic. Месси, Хвича и Каземиро – в сборную остального мира
Онлайн-медиа The Athletic составило символические сборные Европы и остального мира.
Одно из условий – в сборную разрешено включать только одного представителя от одной страны.
Стоит отметить, что Хвича Кварацхелия вошел в сборную остального мира. Авторы The Athletic объяснили это тем, что Грузия – трансконтинентальная стара, а в сборной Европы место на левом фланге атаки занял Килиан Мбаппе.
Сборная Европы
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»).
Защитники: Жоау Канселу (Португалия, «Бавария»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «Лейпциг»), Александр Зинченко (Украина, «Арсенал»).
Полузащитники: Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).
Форварды: Букайо Сака (Англия, «Арсенал»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).
Сборная остального мира
Вратарь: Андре Онана (Камерун, «Интер»).
Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»), Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер»), Ким Мин Чже (Южная Корея, «Наполи»), Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»).
Полузащитники: Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Мойсес Кайседо (Эквадор, «Брайтон»).
Форварды: Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»).
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