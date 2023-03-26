Зарема – Федотову: «Когда «Спартаку» ставили левые пенальти и не засчитывали голы, другие клубы хихикали и называли нытиками. Что теперь не так с лицом?»
Зарема Салихова ответила на слова Владимира Федотова о встрече «Спартака» с главой РФС.
Главный тренер ЦСКА заявил, что ему непонятна встреча руководителей красно-белых и Александра Дюкова: «Одна команда решает вопросы. А где остальные?»
«Когда Тедеско заваливали карточками и дисквалификациями, команде ставили левые пенальти и не засчитывали голы, потом также отнимали очки у «Спартака» при Ваноли, другие клубы хихикали и называли нытиками. Что теперь не так с лицом?
В сочинском Колизее было комфортнее с судейством, чем в ЦСКА? Можно еще стать тренером сборной, тогда клубной команде преференции по пенальти обеспечены.
Насколько встречи судей с клубами влияют на качество судейства? Возможно, эффективнее было бы делать это открыто: судьи, ЭСК, тренеры и футболисты, грамотные журналисты.
Болельщикам хочется знать и понимать, как принимаются те или иные решения», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Цитатник «Спартака» и «Сочи»: Бородин сказал Тедеско про колизей, Доменико услышал, что может уезжать, и бросился на Джанаева: «Сколько денег?»
Бородин послал Тедеско из России, а «Спартак» жалуется на расизм. По делу?
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нейтральный анатомический термин "лицо" стараниями этой ***** благополучно перекочевал в литературные иносказания
У САМОЙ РОЖА НЕПРЯМА !!!
чо на зеркало косяки кидать?!?!