Зарема – Федотову: «Когда «Спартаку» ставили левые пенальти и не засчитывали голы, другие клубы хихикали и называли нытиками. Что теперь не так с лицом?»

ответила на слова о встрече «Спартака» с главой .

Главный тренер ЦСКА заявил, что ему непонятна встреча руководителей красно-белых и : «Одна команда решает вопросы. А где остальные?»

«Когда Тедеско заваливали карточками и дисквалификациями, команде ставили левые пенальти и не засчитывали голы, потом также отнимали очки у «Спартака» при Ваноли, другие клубы хихикали и называли нытиками. Что теперь не так с лицом?

В сочинском Колизее было комфортнее с судейством, чем в ? Можно еще стать тренером сборной, тогда клубной команде преференции по пенальти обеспечены.

Насколько встречи судей с клубами влияют на качество судейства? Возможно, эффективнее было бы делать это открыто: судьи, ЭСК, тренеры и футболисты, грамотные журналисты.

Болельщикам хочется знать и понимать, как принимаются те или иные решения», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Цитатник «Спартака» и «Сочи»: Бородин сказал Тедеско про колизей, Доменико услышал, что может уезжать, и бросился на Джанаева: «Сколько денег?»

Бородин послал Тедеско из России, а «Спартак» жалуется на расизм. По делу?