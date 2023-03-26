Зарема – Федотову: «Когда «Спартаку» ставили левые пенальти и не засчитывали голы, другие клубы хихикали и называли нытиками. Что теперь не так с лицом?»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия РФС судьи Александр Дюков Владимир Федотов Доменико Тедеско Сочи Зарема Салихова ЭСК РФС Паоло Ваноли Футбол

Зарема Салихова ответила на слова Владимира Федотова о встрече «Спартака» с главой РФС.

Главный тренер ЦСКА заявил, что ему непонятна встреча руководителей красно-белых и Александра Дюкова: «Одна команда решает вопросы. А где остальные?»

«Когда Тедеско заваливали карточками и дисквалификациями, команде ставили левые пенальти и не засчитывали голы, потом также отнимали очки у «Спартака» при Ваноли, другие клубы хихикали и называли нытиками. Что теперь не так с лицом?

В сочинском Колизее было комфортнее с судейством, чем в ЦСКА? Можно еще стать тренером сборной, тогда клубной команде преференции по пенальти обеспечены.

Насколько встречи судей с клубами влияют на качество судейства? Возможно, эффективнее было бы делать это открыто: судьи, ЭСК, тренеры и футболисты, грамотные журналисты.

Болельщикам хочется знать и понимать, как принимаются те или иные решения», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Цитатник «Спартака» и «Сочи»: Бородин сказал Тедеско про колизей, Доменико услышал, что может уезжать, и бросился на Джанаева: «Сколько денег?»

Бородин послал Тедеско из России, а «Спартак» жалуется на расизм. По делу?

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17 комментариев

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Pol Belov
Ответ pavasaris
О, чудо. Ни слова про Зенит!
а упоминание сочинского Колизея с комфортным судейством про что?
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Алексей Сигаев
Заремка переключилась на ЦСКА. В отличие от Зенита, это хотя бы исторический соперник, который не зазорно замечать.
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Антон Ивонов
Что теперь не так с лицом?
--
нейтральный анатомический термин "лицо" стараниями этой ***** благополучно перекочевал в литературные иносказания
У САМОЙ РОЖА НЕПРЯМА !!!
чо на зеркало косяки кидать?!?!
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KOTOV71
Ответ pavasaris
О, чудо. Ни слова про Зенит!
Ещё не вечер!
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OldRedWhite
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Привилегированный клуб.
Так Президент же наш болельщик !
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charly_54
Тедеско карточки давали потому что он вёл себя непонятно как
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R.ms
Смородская была права, стоит признать
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Титал Телоян
Федотов : а что не так с лицом????
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Bashibuzuck
"Уберите, говорю, психическую, или женится перестану"(c)😁
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мазай ганс
Федотов вообще мерзкая личность не тренер решала лучше бы вообще молчал.
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Александр Жердин
Когда одна команда делает закрытую( даже две) встречу с судьями, это - нормально? А здесь что не так? Что с лицом?
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Peter Parker
Как вы все уже надоели. На двадцать таких околофутбольных хайпожоров, хорошо, если один понимающий человек. Все знают как надо, но ни один до сих пор так и не сделал. А спортс и прочие им потыкают, потому что люди это читают. Надо бойкотировать такое
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atomio
Лицо, что с Федотовым?
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Vanek1411
Зато когда соперникам «Спартака» ставили левые пенальти и не засчитывали голы, Зарема хихикала и называла судейство топовым.
+30
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Кто составил коспекты Лобановского?
Привилегированный клуб.
+6
-6
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Evgeny Valyaev
Зарема потрошит. Это хорошо. Такие процессы нужны. Она провоцирует людей отвечать, что-то говорить. Чем больше будет прозрачности и информации, выходящей наружу, тем лучше. Нужно прямо говорить про судейство, про покровительство, про админресурс, про коррупцию в футболе.
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pavasaris
О, чудо. Ни слова про Зенит!
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