Зарема о Тедеско: «Предлагала Дюкову его вместо Черчесова в сборную. Он был против. Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны»

рассказала, что предлагала кандидатуру на пост тренера сборной России.

«Я предлагала рассмотреть Тедеско вместо тренером сборной. Он, конечно, был против.

Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны, а у Тедеско первая игра со сборной и уверенная победа 3:0», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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К сожалению, сборная России – это фантом