Зарема о Тедеско: «Предлагала Дюкову его вместо Черчесова в сборную. Он был против. Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Александр Дюков Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова рассказала, что предлагала кандидатуру Доменико Тедеско на пост тренера сборной России. 

«Я предлагала Александру Дюкову рассмотреть Тедеско вместо Черчесова тренером сборной. Он, конечно, был против.

Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны, а у Тедеско первая игра со сборной Бельгии и уверенная победа 3:0», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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К сожалению, сборная России – это фантом

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53 комментария

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Охрана и безопасность
Вершительница судеб, кули.😂🤦‍♀️
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Тюменец
Так дело пойдет она за «всякие страны» рискует стать иностранным агентом со всеми вытекающими…
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al
со "всякими странами" играем - смотрим, всякие дуры чушь несут - читаем...
что с нами не так?
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Nastia Sergey
а какого вообще рожна эскортница не имеющая никакого отношения к профессиональному спорту позволяет себе кого-то там предлагать на какие-то должности президенту РФС?
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korobokchekhova
Кто-то из под руля вещал, а это видимо из под стола. Называется вхожа в кабинет))
Предлагала она... Дюкову. Я фигею с этой мадам.
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Michael_Monza
Вот кто ты такая, чтобы кого-то предлагать Дюкову?!
Единственный вариант при котором, ты могла оказать с Дюковым рядом, это в бане, когда тебя пригласили полировать болты, но там у тебя рот был бы занят и было не до предложений.
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Dragon10
А я предлагал в сборную Бельгии Черчесова. Или Карпина. Тогда бы выиграли не 3:0,а 5:0. Меня тоже не послушали. А товарняки гонять без всякой мотивации, с такими игроками не всякий тренер согласится
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Adeen
Ответ Tun
Боюсь спросить, что ещё она Дюкову предлагала
Бабки! Бабки! ####! БАБКИИИ! ####!
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Игорь Ерин
Футбол в России рушится не из-за того, что в ней есть Карпины . А из-за того, что в российском футболе появились Заремы с Федунами ...
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Awesom
Расистка
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tyuiop tyuiop
Ответ Nikita Lobko
Сегодня в Армении Великий день!!! На футбольном поле в рамках кубка конфедераций встречаются заклятые друзья сборные Турции и Армении Начало в 20 часов. Эту битву армян и тюрок надо обязательно посмотреть. Думаю накал страстей и мотивация . по крайней мере со стороны армян будет наивысшей. Ведь на самом деле . азербайджанцы это тюрки азери...+ еще любой армянин . даже самых либеральных взглядов всегда помнит геноцид армянского народа , который устроили курды и турки.... Даже армянские евреи — зоки, будут болеть за наследников Великой УРАРТУ Армяне могут согласится с ничьей, будут безмерно рады Победе, но только ни на проигрыш . тем более позорный. Вот этого они своим спортсменам не простят и не забудут ..
должны выиграть
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RayRay
Всякие Заремы прям много разбираются в футболе ,раз так анализируют игру сборной .
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Attack Sir
Ответ Nikita Lobko
Сегодня в Армении Великий день!!! На футбольном поле в рамках кубка конфедераций встречаются заклятые друзья сборные Турции и Армении Начало в 20 часов. Эту битву армян и тюрок надо обязательно посмотреть. Думаю накал страстей и мотивация . по крайней мере со стороны армян будет наивысшей. Ведь на самом деле . азербайджанцы это тюрки азери...+ еще любой армянин . даже самых либеральных взглядов всегда помнит геноцид армянского народа , который устроили курды и турки.... Даже армянские евреи — зоки, будут болеть за наследников Великой УРАРТУ Армяне могут согласится с ничьей, будут безмерно рады Победе, но только ни на проигрыш . тем более позорный. Вот этого они своим спортсменам не простят и не забудут ..
Господи, это просто футбол...
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шампион
Ну так Зарема реально понимает в футболе, в отличие от всяких Дюковых.
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deadjoker
Прям мать основательница российского футбола. Только ее никто не слушает
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Андрей Балабаев
А Тедеско конечно после 24 февраля остался бы в стране. Что она несёт? Её любимый тренер вообще-то говорил, что Спартак правильно из лиги Европы исключили.
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justbored
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Видя заплюсованные верхние комментарии, становится очевидно что большинство здесь женоненавистники 🤦🏼
Да жуть. Хейтеры Заремы и фанбои Валеры это страшная сила. ))
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Silent2006
Рубрика "подрульная аналитика"
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Arturo Mac
Человек с именем "Зарема" вряд ли долже называть Узбекистан, Киргизию и Иран "всякими странами". Вообще-то никто не должен, но Зарема как-то особенно...
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dimamak10
Самое время судить по товаркам, которые вообще никому не нужны. В официальных матчах проиграл только хорватии, да игра была не очень в остальных матчах , но главное результат. А Тедеско возглавил сборную у которой большинство игроков в топ 5 лигах
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Архитектор Мендисабаль
Рожая без остановки, она подхватила что-то, связанное с душевной болезнью...
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А.Э.РАСИМ
С Капелло тоже всякие страны не могли обыгрывать.
Это у нас в генах.Карпин не причем.
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salogiannis
Зарема о Тедеско:
-- Предлагала Дюкову его вместо Черчесова в сборную. Он был против.
-- А Тедеско?
-- А его никто и не спрашивает!
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Кеша
Предлагала Дюкову ))). Вы кто такая ? А я забыл , Смородская цитировала.
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НАВАЛЬНЫЙ
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