Зарема о Тедеско: «Предлагала Дюкову его вместо Черчесова в сборную. Он был против. Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны»
Зарема Салихова рассказала, что предлагала кандидатуру Доменико Тедеско на пост тренера сборной России.
«Я предлагала Александру Дюкову рассмотреть Тедеско вместо Черчесова тренером сборной. Он, конечно, был против.
Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны, а у Тедеско первая игра со сборной Бельгии и уверенная победа 3:0», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Тедеско в сборной Бельгии! Попросился сам (перед приемом у стоматолога) и взбесил Мостового
Что в отборе Евро: Лукаку оформил хет-трик в первом матче Тедеско
что с нами не так?
Предлагала она... Дюкову. Я фигею с этой мадам.
Единственный вариант при котором, ты могла оказать с Дюковым рядом, это в бане, когда тебя пригласили полировать болты, но там у тебя рот был бы занят и было не до предложений.
Это у нас в генах.Карпин не причем.
-- Предлагала Дюкову его вместо Черчесова в сборную. Он был против.
-- А Тедеско?
-- А его никто и не спрашивает!