Из-за отказа участвовать в акции в поддержку ЛГБТ «Эксельсиор» лишил капитана Эль-Якуби повязки

« » лишил капитана повязки из-за отказа участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.

В прошлые выходные защитник Редуан Эль-Якуби отказался стоять у баннера OneLove.

OneLove – это кампания по борьбе с дискриминацией и расизмом, а также за права ЛГБТ и права человека.

«Эксельсиор» из-за такого поведения лишил Эль-Якуби капитанской повязки.

«Отказ занять место за большим баннером OneLove во время командной фотографии вызвал много шума и непонимания как внутри клуба, так и за его пределами. В результате мы – и клуб, и игрок – оказались в положении, которое нежелательно для обоих», – говорится в заявлении «Эксельсиора».

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Эль-Якуби неохотно согласился надеть капитанскую повязку в цветах флага Украины.

«Теперь это Европа, и мы вдруг увидели, что все плохо, в то время как в Палестине уже много лет идут бои. На это никогда не обращают внимания», – говорил тогда игрок по этому поводу.