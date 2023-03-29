Из-за отказа участвовать в акции в поддержку ЛГБТ «Эксельсиор» лишил капитана Эль-Якуби повязки

Теги высшая лига Нидерланды Эксельсиор ЛГБТ Политика Редуан Эль-Якуби дискриминация Футбол

«Эксельсиор» лишил капитана повязки из-за отказа участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.

В прошлые выходные защитник Редуан Эль-Якуби отказался стоять у баннера OneLove. 

OneLove – это кампания по борьбе с дискриминацией и расизмом, а также за права ЛГБТ и права человека.

«Эксельсиор» из-за такого поведения лишил Эль-Якуби капитанской повязки.

«Отказ занять место за большим баннером OneLove во время командной фотографии вызвал много шума и непонимания как внутри клуба, так и за его пределами. В результате мы – и клуб, и игрок – оказались в положении, которое нежелательно для обоих», – говорится в заявлении «Эксельсиора».

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Эль-Якуби неохотно согласился надеть капитанскую повязку в цветах флага Украины.

«Теперь это Европа, и мы вдруг увидели, что все плохо, в то время как в Палестине уже много лет идут бои. На это никогда не обращают внимания», – говорил тогда игрок по этому поводу.

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64 комментария

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MS-13
Ответ Red Sonya
Всегда можно уехать в иран или россию, и там говори что хочешь но почему то опять выбрал бездуховную европу. Что ж поделать
стрелочкин прилетел. привет, малышка
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Александр Сачков
Ответ Pier Besuhof
Потому что Свобода Слова гарантируется государством.
Вы не улавливаете разницу между оборотами "отсутствие преследование со стороны государства" и "гарантии государства"? Гарантии как раз и предусматривают государственную защиту от преследования кого бы то ни было, в том числе и самого государства.
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Рашпель793
Вспомнилось. Раньше казалось смешным, а сейчас почти так и есть.

- Нет, я не гей.
- Ладно, хорошо, успокойся. У тебя какая-то паническая боязнь геев сейчас. Это выдаёт в тебе гомофоба.
- Что? Я гомофоб, раз не хочу сосать чей-то пенис?
- Конечно. Именно это и есть гомофобия.
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MS-13
Эта новость явно не про футбол.
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Red Sonya
Всегда можно уехать в иран или россию, и там говори что хочешь но почему то опять выбрал бездуховную европу. Что ж поделать
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Millencolin
натуральные репрессии за инакомыслие, при том что он этим ни одного закона не нарушил
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abrusevshii chechen
Редуан, не уновен
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Рука Ноги
Ответ Варлампий Варлампий
а нормально так голубые мир нагнули раком
Пока ещё не весь. Но очень стараются.
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Mechel**
Ответ Михаил Максаков
Скоро будут репрессировать за отказ шпилитьcя в зад
Тайно мечтаешь под хвост получить?)
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Рука Ноги
Незаметно началась следующая стадия укоренения "наших ценностей". Раньше врали и уговаривали, теперь стали наказывать за неприятие. И это ещё не вечер. Трепещи, Европа.
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Pigmalion
Ответ Pier Besuhof
Свобода слова -- это возможность свободно выражать своё мнение без преследования со стороны государства. Лишь бы приплести. Хотя, что взять с 15-рублевого.
Ну, кстати, в Голландии есть статья за хейтспич и до года за слова там можно присесть, например.
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Носитель роя
Ответ BORODA
Надеюсь,хоть ориентации он не лишится?
Не, в ваши ряды врятли вступит. Парень, видно, принципиальный
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CIONTRO
Молодец капитан!
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Pier Besuhof
Ответ Александр Сачков
Почему только государства? По идее, без преследования кого бы то ни было, в том числе частных лиц и организаций, в том числе работодателей.
Потому что Свобода Слова гарантируется государством.
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Russ Ivan
Они ещё не знают, что надо брать в клуб гражданина РФ и прикрываться нашим законом?
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Pier Besuhof
Свобода слова -- это возможность свободно выражать своё мнение без преследования со стороны государства. Лишь бы приплести. Хотя, что взять с 15-рублевого.
А почему именно государства?
Ну ок, допустим даже так, но я думал, что свобода слова это свойство общества, а не государственной организации. В современном мире социальные и коммерческие структуры играют зачастую не меньшую роль, чем государство, и ты можешь жить в свободном" государстве, но не " свободном" обществе
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maggiu
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Да и Москва по количествам Гей-клубов - первая в Европе
А ты крут! Пройтись по всем московским гей-клубам - это не шутка!
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Momos
Тут все зависит от того, чье было решение фоткаться на фоне глиняной символики. Если это была компанейщина или навязано руководством команды, то тогда решение забрать капитанскую повязку не справедливо.
Если же это была инициатива самих игроков, которая была принята и одобрена командой, то тогда лишение капитанства имеет определенную логику.
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Алексей Ненахов
Слава европейской демократии! Слава , свободе выбора человека !
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Александр Сачков
Ответ Pier Besuhof
Свобода слова -- это возможность свободно выражать своё мнение без преследования со стороны государства. Лишь бы приплести. Хотя, что взять с 15-рублевого.
Почему только государства? По идее, без преследования кого бы то ни было, в том числе частных лиц и организаций, в том числе работодателей.
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Onion
За права ЛГБТ и за права человека - эта формулировка подразумевает, что они не люди?
https://youtu.be/Z3AtWu8bSZg
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шампион
Начиналось все с разноцветных угловых флажков, разноцветных шнурков - паддиржити ущимленных! Теперь, если ты не хочешь пропагандировать эту нечисть, получай наказание. Это лучше всех слов говорит об истинной природе этого...явления.
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Pier Besuhof
Ответ All These Things I Hate
Не стоит путать свободу слова с безнаказанностью
Freedom of speech is a principle that supports the freedom of an individual or a community to articulate their opinions and ideas without fear of retaliation, censorship, or legal sanction.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Isshin88
Глупости. Всем известно, что ещё со времён империи лидерство в этой области занимал Санкт-Петербург.
Россия до Петра не криминализировала однополые отношения. Все перевернулось
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Mikael Rikhard
1984
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