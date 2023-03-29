Из-за отказа участвовать в акции в поддержку ЛГБТ «Эксельсиор» лишил капитана Эль-Якуби повязки
«Эксельсиор» лишил капитана повязки из-за отказа участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.
В прошлые выходные защитник Редуан Эль-Якуби отказался стоять у баннера OneLove.
OneLove – это кампания по борьбе с дискриминацией и расизмом, а также за права ЛГБТ и права человека.
«Эксельсиор» из-за такого поведения лишил Эль-Якуби капитанской повязки.
«Отказ занять место за большим баннером OneLove во время командной фотографии вызвал много шума и непонимания как внутри клуба, так и за его пределами. В результате мы – и клуб, и игрок – оказались в положении, которое нежелательно для обоих», – говорится в заявлении «Эксельсиора».
Стоит отметить, что в прошлом сезоне Эль-Якуби неохотно согласился надеть капитанскую повязку в цветах флага Украины.
«Теперь это Европа, и мы вдруг увидели, что все плохо, в то время как в Палестине уже много лет идут бои. На это никогда не обращают внимания», – говорил тогда игрок по этому поводу.
- Нет, я не гей.
- Ладно, хорошо, успокойся. У тебя какая-то паническая боязнь геев сейчас. Это выдаёт в тебе гомофоба.
- Что? Я гомофоб, раз не хочу сосать чей-то пенис?
- Конечно. Именно это и есть гомофобия.
Ну ок, допустим даже так, но я думал, что свобода слова это свойство общества, а не государственной организации. В современном мире социальные и коммерческие структуры играют зачастую не меньшую роль, чем государство, и ты можешь жить в свободном" государстве, но не " свободном" обществе
Если же это была инициатива самих игроков, которая была принята и одобрена командой, то тогда лишение капитанства имеет определенную логику.