Депутат Милонов: «Игроки НХЛ плохо восприняли попытку натянуть на себя ЛГБТ-стринги. Хорошо, что парни объединились и побороли систему»

Депутат Виталий Милонов высказался об отказе игроков НХЛ от ЛГБТ-джерси.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига обсудит ситуацию с ЛГБТ-акциями в межсезонье.

– Хоккеисты НХЛ и болельщики оказались сильнее, чем американская госпропаганда. Они плохо восприняли попытку натянуть на себя ЛГБТ-стринги. А НХЛ ориентирована на привлечение прибыли и там понимают, то люди голосуют своими деньгами и не хотят участвовать в такой ерунде.

Очень надеюсь, что в других видах спорта в США тоже уберут эту ЛГБТ-тематику. Хорошо, что в хоккее парни объединились и побороли систему.

– В этом заслуга российских хоккеистов?

– Конечно. Сто процентов. Если бы наши хоккеисты не начали это, то ничего бы сейчас не было и все бы на корячках перед ЛГБТ ползали, – заявил депутат Государственной думы.