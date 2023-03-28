Депутат Милонов: «Игроки НХЛ плохо восприняли попытку натянуть на себя ЛГБТ-стринги. Хорошо, что парни объединились и побороли систему»

Теги болельщики бизнес НХЛ Государственная дума Виталий Милонов ЛГБТ Политика деньги Хоккей

Депутат Виталий Милонов высказался об отказе игроков НХЛ от ЛГБТ-джерси.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига обсудит ситуацию с ЛГБТ-акциями в межсезонье.

– Хоккеисты НХЛ и болельщики оказались сильнее, чем американская госпропаганда. Они плохо восприняли попытку натянуть на себя ЛГБТ-стринги. А НХЛ ориентирована на привлечение прибыли и там понимают, то люди голосуют своими деньгами и не хотят участвовать в такой ерунде.

Очень надеюсь, что в других видах спорта в США тоже уберут эту ЛГБТ-тематику. Хорошо, что в хоккее парни объединились и побороли систему.

– В этом заслуга российских хоккеистов?

– Конечно. Сто процентов. Если бы наши хоккеисты не начали это, то ничего бы сейчас не было и все бы на корячках перед ЛГБТ ползали, – заявил депутат Государственной думы.

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9 комментариев

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k.vlad
Ну там стали придумывать отмазки про "российский закон о пропаганде..."))). Да и не все команды мутят это. Сложно представить что Овечкин и тот же Вилсон это сделали))), там никто эту хрень и не мутит
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Александр Невский
Сейчас в стрингах Зеленский ходит
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Фанат Ференцвароша
Ну Милонов известный пассивный активист)))
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Сергей Жарковский
А интересно, как у депутата с ориентацией?🤗
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DVS1
Пчелы против меда
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Паломей Корзинкин
Нас это все как-нибудь касается?
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9черное
Кто о чем, а Виталик все о стрингах на мужчинах🤷🏾‍♂️
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Ебздрогыч
Если когда-нибудь Милонова объявят в розыск, то его будет проще всего найти на живца. На смазливого живца в стрингах, колготках в сеточку и розовом боа - Милонов не устоит и найдется сразу
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spanyol
Кто больше всех об этом кричит – сам такой
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