«Любая заявка Катара на «МЮ» станет продолжением поддерживаемого государством проекта по спортивному отбеливанию». Amnesty UK призвала реформировать правила владения клубами АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес ЛГБТ Политика дискриминация Футбол

Правозащитники отреагировали на интерес катарских инвесторов к покупке «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что частная группа богатых людей из Катара в ближайшие дни сделает семье Глейзеров предложение о приобретении клуба.

«Учитывая чемпионат мира и упорные усилия правительства Катара по созданию нового блестящего имиджа страны, представляется весьма вероятным, что любая заявка Катара на «Манчестер Юнайтед» станет продолжением этого поддерживаемого государством проекта по спортивному отбеливанию.

Мы видели лишь ограниченные реформы в области прав рабочих-мигрантов в Катаре в преддверии чемпионата мира, и не было никакого движения к прекращению позорной криминализации ЛГБТК+ или институциональной дискриминации в отношении женщин.

Прошло почти 18 месяцев с момента крайне спорного поглощения «Ньюкасла» Саудовской Аравией, и заявка Катара на «Манчестер Юнайтед» может стать еще одним тревожным сигналом для Премьер-лиги о необходимости реформирования правил владения.

Мы не обязательно выступаем против участия связанных с государством зарубежных финансовых консорциумов в английском футболе, но Премьер-лига должна срочно ужесточить правила владения, чтобы гарантировать, что они соответствуют правам человека и не дают возможности для еще большего спортивного отбеливания», – сказал директор Amnesty UK Питер Франкентал в интервью PA. 

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21 комментарий

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Hong Kil
Ответ Милан. Тео.19.
Если Абрамович ду****к, то кто тогда ты? 🤭😂
А я умный, в отличии от тебя Милана. Я 2,5 млрд.ойро не терял.
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Драпежник
Так любая страна вправе решать кому они хотят продавать свои футбольные клубы, а кому нет. К примеру Спартак условно не может быть продан олигарху из Англии. Почему нет? Не хотят продавать Катарцам это их право, не вижу в этом проблемы.
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Dm Kznts
Ответ Милан. Тео.19.
Была Арабская канистра МС, а теперь будет Арабская канистра МЮ! ☝️🤭😄
гениально!
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ДедаДома.нет
Англии бы самой в церковь сходить и все свои грешки замолить.
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Милан. Тео.19.
Ответ Slavnov
только дураки там могут покупать клубы,сегодня все нормально,завтра увидят нарушения прав лгбт,введут санкции и отожмут клуб,бегай потом по судам,доказывай,что не верблюд
А верблюд и есть 🤭😄
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Милан. Тео.19.
Ответ Hong Kil
Правила ужесточать не надо, иначе АПЛ вообще без денег останется. Арабы пусть думаю, что и х не затронет судьба дурачка Абрамовича.
Если Абрамович ду****к, то кто тогда ты? 🤭😂
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Under
Ответ Dizzod
А сколько человек наказали за ЛГБТ во время ЧМ?
постоянно же были проблемы с проходом на стадион, особенно вначале
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Милан. Тео.19.
Была Арабская канистра МС, а теперь будет Арабская канистра МЮ! ☝️🤭😄
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-2
-2
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Dan Kennedy
Ответ Георгий Юраков
Т.Е. Сити это норм, Ньюкасл норм, ( нужны природные ресурсы) а все остальное это не правильно ?
Нет, они и против Сити, и против Ньюкасла, и против катарцев
Разница в том, что эти клубы успели выкупить арабы, а катарцы Юнайтед нет. Вот и всё.

Типа часть населения Англии/Британии были против покупки того же Ньюкасла. По этому такая реакция на покупки МЮ катарцами - вполне ожидаемая.
+3
0
+3
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MrEkolog
как то не вовремя мелкобриты решили отказываться от варварских денег. Но может оно и к лучшему.
+2
0
+2
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UFO Beats
Кому не все равно на них, лол
0
-1
-1
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Hong Kil
Правила ужесточать не надо, иначе АПЛ вообще без денег останется. Арабы пусть думаю, что и х не затронет судьба дурачка Абрамовича.
0
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Alon Raven
Ответ Ебздрогыч
Получается, английские клубы могут покупать только американцы? Русским нельзя (по понятным причинам), всяческим шейхам тоже (все права людей нарушают), у остальных столько денег нет, включая самих англичан
А я и не знал, что Рэдклифф американец!
0
0
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Slavnov
только дураки там могут покупать клубы,сегодня все нормально,завтра увидят нарушения прав лгбт,введут санкции и отожмут клуб,бегай потом по судам,доказывай,что не верблюд
+1
0
+1
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MARELLE CLOTHES
Ответ Ебздрогыч
Получается, английские клубы могут покупать только американцы? Русским нельзя (по понятным причинам), всяческим шейхам тоже (все права людей нарушают), у остальных столько денег нет, включая самих англичан
Бернард Арно,и то,не факт...
+1
0
+1
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Гусейн Магомедрасулов
Главное первыми пройти процедуру отбеливания за колониальную политику, а потом спонсировать правозащитные организации, чтоб другие не смогли пройти процедуру отбеливания, иначе рычагов давления не останеться.
+1
-2
-1
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#SharkTeam
Ответ Ебздрогыч
Получается, английские клубы могут покупать только американцы? Русским нельзя (по понятным причинам), всяческим шейхам тоже (все права людей нарушают), у остальных столько денег нет, включая самих англичан
Это при том, что американцы "загрязнены" больше всех остальных вместе взятых
+20
-7
+13
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Георгий Юраков
Т.Е. Сити это норм, Ньюкасл норм, ( нужны природные ресурсы) а все остальное это не правильно ?
+2
-1
+1
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Dm Kznts
ну в таком случае АПЛ должна аннулировать владение ньюкастлом и сити
+7
0
+7
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Dizzod
А сколько человек наказали за ЛГБТ во время ЧМ?
+1
-1
0
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Ебздрогыч
Получается, английские клубы могут покупать только американцы? Русским нельзя (по понятным причинам), всяческим шейхам тоже (все права людей нарушают), у остальных столько денег нет, включая самих англичан
+25
-2
+23
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