«Любая заявка Катара на «МЮ» станет продолжением поддерживаемого государством проекта по спортивному отбеливанию». Amnesty UK призвала реформировать правила владения клубами АПЛ

Правозащитники отреагировали на интерес катарских инвесторов к покупке «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что частная группа богатых людей из Катара в ближайшие дни сделает семье Глейзеров предложение о приобретении клуба.

«Учитывая чемпионат мира и упорные усилия правительства Катара по созданию нового блестящего имиджа страны, представляется весьма вероятным, что любая заявка Катара на «Манчестер Юнайтед» станет продолжением этого поддерживаемого государством проекта по спортивному отбеливанию.

Мы видели лишь ограниченные реформы в области прав рабочих-мигрантов в Катаре в преддверии чемпионата мира, и не было никакого движения к прекращению позорной криминализации ЛГБТК+ или институциональной дискриминации в отношении женщин.

Прошло почти 18 месяцев с момента крайне спорного поглощения «Ньюкасла» Саудовской Аравией, и заявка Катара на « » может стать еще одним тревожным сигналом для Премьер-лиги о необходимости реформирования правил владения.

Мы не обязательно выступаем против участия связанных с государством зарубежных финансовых консорциумов в английском футболе, но Премьер-лига должна срочно ужесточить правила владения, чтобы гарантировать, что они соответствуют правам человека и не дают возможности для еще большего спортивного отбеливания», – сказал директор Amnesty UK Питер Франкентал в интервью PA.