«Лейпциг» не продаст Гвардиола даже за 100 млн евро. Им интересуются «Реал», «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль»

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид возможные трансферы РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Футбол

«Лейпциг» не намерен продавать Йошко Гвардиола даже за 100 млн евро.

Немецкий клуб хочет сохранить защитника до 2024 года, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг на ссылку на коллегу Филиппа Хинце.

Гвардиолом, в частности, интересуются «Реал», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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19 комментариев

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The Best
Ответ Aleksandr Dubovik
Кто нибудь может мне объяснить чего с ним все так возятся? На ЧМ Месси из него петрушку сделал, в ЛЧ Холланд откровенно издевался
Над кем только не издевались эти двое)
Йошко в целом перспективный защитник,он конечно не стоит 100+ млн но сейчас такие цены.Так то он хорош,в большинстве матчей хорошо себя проявляет и на ЧМ (если не брать в счёт тот матч с Аргентиной) он себя тоже хорошо проявил.
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Иг0рямба
101 и заверните ))
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Мукунку хороший
Малыш и Карлсон:
— Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой!
— Даже за сто тыщ мильёнов?
— Даже за сто тысяч миллионов.
— Значит я так дорого стою...
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llolishe
Уволят Клоппа тогда Ливерпуль может и купит
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Рустам Микогазиев
помнится пенсионер Месси знатно отвозил его)
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Любезный Коссутий
значит, продаст за 200. наш Челси тут явно фаворит
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Шлёма Презерман
Чушь какая-то. Это хорватский Мудрик, если кто-то реально даст 100 мультов, они вприпрыжку продадут.
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Mr@k
Боули : Хо-Хо-Хо!...
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Aleksandr Dubovik
Кто нибудь может мне объяснить чего с ним все так возятся? На ЧМ Месси из него петрушку сделал, в ЛЧ Холланд откровенно издевался
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Бродяга-симпатяга
Правильно, доить так по полной
+1
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OldRedWhite
Ответ А. Мостовой
есть только один Гвардиола и он в Ман Сити, а не эта хорватская подделка
Радиола )))
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Peter Parker
И даже за сто тысяч миллионов долларов? - спросил Гвардиол.
- И даже за сто тысяч миллионов долларов!
- Значит, я так дорого стою? - изумился Гвардиол.
- Конечно, - сказал Лейпциг и обнял его еще раз!
+27
-1
+26
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Теннисный абсолют
В Барселону его, чтобы дополнил коллекцию футболистов в с фамилиями в стиле серии FIFA "ветераны завершили, а молодежь с похожей фамилией появилась":
Торре, Педри, Гави, Гвардиол.

Красота))
+1
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Amalfitano
Да продадут. Просто хотят устроить аукцион между топ-клубами.
+1
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Ман Сити
Сколько он стоит после пента-трика Холангда видимо за 100 стыдно продавать
+3
-4
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DolJun
даже за сто тысяч миллионов? значит я так дорого стою? (с)
+6
-4
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А. Мостовой
есть только один Гвардиола и он в Ман Сити, а не эта хорватская подделка
+1
-4
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Jean-François Vaillant
Лейпциг не продаст Гвардиола им интересуется Гвардиола
+1
-2
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Екн Лор
Значит, продадут за 120
+3
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