«Лейпциг» не продаст Гвардиола даже за 100 млн евро. Им интересуются «Реал», «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль»

« » не намерен продавать даже за 100 млн евро.

Немецкий клуб хочет сохранить защитника до 2024 года, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг на ссылку на коллегу Филиппа Хинце.

Гвардиолом, в частности, интересуются « », «Манчестер Сити», « » и « ».

Статистику футболиста можно изучить здесь.