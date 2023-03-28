«Лейпциг» не продаст Гвардиола даже за 100 млн евро. Им интересуются «Реал», «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль»
«Лейпциг» не намерен продавать Йошко Гвардиола даже за 100 млн евро.
Немецкий клуб хочет сохранить защитника до 2024 года, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг на ссылку на коллегу Филиппа Хинце.
Гвардиолом, в частности, интересуются «Реал», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».
Статистику футболиста можно изучить здесь.
Йошко в целом перспективный защитник,он конечно не стоит 100+ млн но сейчас такие цены.Так то он хорош,в большинстве матчей хорошо себя проявляет и на ЧМ (если не брать в счёт тот матч с Аргентиной) он себя тоже хорошо проявил.
— Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой!
— Даже за сто тыщ мильёнов?
— Даже за сто тысяч миллионов.
— Значит я так дорого стою...
- И даже за сто тысяч миллионов долларов!
- Значит, я так дорого стою? - изумился Гвардиол.
- Конечно, - сказал Лейпциг и обнял его еще раз!
Торре, Педри, Гави, Гвардиол.
Красота))