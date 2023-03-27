Гвардиол о Гвардиоле: «Великий тренер, мы пообщались после ЛЧ. Но «Лейпциг» не хочет меня продавать, обсуждать варианты нет смысла»
Йошко Гвардиол рассказал про беседу с Пепом Гвардиолой после матча в Лиге чемпионов.
«Лейпциг», за который выступает защитник сборной Хорватии, проиграл «Манчестер Сити» под руководством испанского тренера в 1/8 финала. Сообщалось, что «горожане» заинтересованы в приобретении 21-летнего футболиста.
«Клуб не заинтересован в том, чтобы продать меня этим летом, так что обсуждать какие-либо варианты смысла нет. Самое важное – завершить сезон как можно лучше
Гвардиоле после матча в ЛЧ я протянул руку и поздравил с проходом в следующий раунд. Он великий тренер и тоже сказал мне пару слов, но они останутся между нами», – сообщил защитник.
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