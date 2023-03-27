Гвардиол о Гвардиоле: «Великий тренер, мы пообщались после ЛЧ. Но «Лейпциг» не хочет меня продавать, обсуждать варианты нет смысла»

рассказал про беседу с после матча в чемпионов.

« », за который выступает защитник сборной Хорватии, проиграл « » под руководством испанского тренера в 1/8 финала. Сообщалось, что «горожане» заинтересованы в приобретении 21-летнего футболиста.

«Клуб не заинтересован в том, чтобы продать меня этим летом, так что обсуждать какие-либо варианты смысла нет. Самое важное – завершить сезон как можно лучше

Гвардиоле после матча в ЛЧ я протянул руку и поздравил с проходом в следующий раунд. Он великий тренер и тоже сказал мне пару слов, но они останутся между нами», – сообщил защитник.