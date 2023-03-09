«Ман Сити» опережает «Ливерпуль» и «Челси» в борьбе за Гвардиола. «Горожане» готовы сделать его приоритетной целью на лето

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Футбол

Йошко Гвардиол интересен «Манчестер Сити», «Ливерпулю» и «Челси».

Как пишет Daily Mail, три английских клуба заинтересованы в приобретении защитника «РБ Лейпциг».

На данный момент в борьбе за Гвардиола лидирует «Ман Сити». «Горожане» готовы сделать 21-летнего футболиста приоритетной целью на лето.

В этом сезоне на счету Гвардиола 2 гола в 29 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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15 комментариев

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Михаил Ханжин
Пеп готов заплатить дополнительные 20 миллионов от предложенной Ливерпулем суммы за фамилию
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FanLFC
Гвардиол нужен Ливерпулю. Но цена кусающаяся, учитывая еще, что Ливерпуль в борьбе за Беллингема. Этот трансфер Ливерпуль сможет осуществить разве что летом 2024 года
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Милан. Тонали. 8.
Ответ DolJun
ого, а что стонз, лапорт, диаш, аканджи и аке уже не защитники для физрука?)
Я думаю что на левый флаг его поставит на место Зинченко...
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LIBerly
Пеп не был бы Пепом, если бы не купил заща за 80+
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Милан. Тонали. 8.
А Челси может уже наконец обратит внимание на нападающих а не только защитников?...
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Милан. Тонали. 8.
Очень крутой защ, будет стоить лямов 100 не меньше ☝️...
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DolJun
ого, а что стонз, лапорт, диаш, аканджи и аке уже не защитники для физрука?)
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-2
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Furyus
Интересно, у Йошко имеется кот?
И как его зовут?
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zrada prada
Ответ СуперНегр228
Гвардилоа хочет Гвардиола
Круговорот Гвардиола в МанСити
+1
0
+1
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tm5pvbngvj
Ответ СуперНегр228
Местных Петросянов в студию)
Так ты всех опередил уже, наслаждайся)
+6
-2
+4
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Растиньяк
родственников тянет, надоело уже это кумовство
+1
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Фут.Боль
Гвардиола и Гвардиол,естественно,должны быть в одной команде. Это судьба.
+2
0
+2
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СуперНегр228
Гвардилоа хочет Гвардиола
+1
-3
-2
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Рифат Гайфин
Жаль,такого защитника терять😭😭😭
0
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СуперНегр228
Местных Петросянов в студию)
+3
-3
0
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