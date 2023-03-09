«Ман Сити» опережает «Ливерпуль» и «Челси» в борьбе за Гвардиола. «Горожане» готовы сделать его приоритетной целью на лето
Йошко Гвардиол интересен «Манчестер Сити», «Ливерпулю» и «Челси».
Как пишет Daily Mail, три английских клуба заинтересованы в приобретении защитника «РБ Лейпциг».
На данный момент в борьбе за Гвардиола лидирует «Ман Сити». «Горожане» готовы сделать 21-летнего футболиста приоритетной целью на лето.
В этом сезоне на счету Гвардиола 2 гола в 29 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
И как его зовут?