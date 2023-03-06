Модрич, Влашич, Ковачич, Гвардиол – в составе Хорватии на матчи отбора Евро-2024 с Уэльсом и Турцией

Стал известен состав сборной Хорватии на матчи отбора Евро-2024.

В список игроков, которые смогут сыграть против и Турции, вошли:

Вратари: («Динамо» Загреб), (« »), Недилько Лабрович (« »);

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Унион»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Ренн»), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Лука Сучич («Ред Булл»);

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Мислав Оршич («Саутгемптон»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит), Петар Муса («Бенфика»).

Кандидаты в сборную: Иво Грбич («Атлетико»), Кристиян Якич («Айнтрахт»), Дион Бельо («Аугсбург»), Дарио Шпикич («Динамо» Загреб).

Сбор Хорватии начнется 20 марта в Сплите. Там команда пробудет до 27 марта, а затем отправится в турецкий город Бурса.