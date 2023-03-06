Модрич, Влашич, Ковачич, Гвардиол – в составе Хорватии на матчи отбора Евро-2024 с Уэльсом и Турцией

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Стал известен состав сборной Хорватии на матчи отбора Евро-2024.

В список игроков, которые смогут сыграть против Уэльса и Турции, вошли:

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица ИвушичОсиек»), Недилько Лабрович («Риека»);

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Унион»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Ренн»), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Лука Сучич («Ред Булл»);

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Мислав Оршич («Саутгемптон»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит), Петар Муса («Бенфика»).

Кандидаты в сборную: Иво Грбич («Атлетико»), Кристиян Якич («Айнтрахт»), Дион Бельо («Аугсбург»), Дарио Шпикич («Динамо» Загреб).

Сбор Хорватии начнется 20 марта в Сплите. Там команда пробудет до 27 марта, а затем отправится в турецкий город Бурса.

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6 комментариев

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Глеб Кравцов
Ответ ConorNite
Эти матчи сборных.. Просто лишняя трата времени и энергии. Еще и травмы никто не отменял. Но никому нет дела до здоровья игроков
а как предлагаешь отбор на Евро проводить ? по рейтингу ФИФА?🤡 И собираться сборными только на сам топ турнир на 3 матча раз в 2 года ?
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Кирилл Голивец
Реал, Бавария (Станишич), ТТХ, Лейпциг, Челси, Интер, Бенфика

только эти клубы имеют шансы выиграть ЛЧ)

в 10 последних побеждала команда с хорватом в составе
+4
-1
+3
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Fazy10
Модрич вечно играть будет , такое ощущение
+3
-1
+2
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Zombieset
Перишич в фэнтези защ, в сборной - нап
+5
0
+5
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ConorNite
Эти матчи сборных.. Просто лишняя трата времени и энергии. Еще и травмы никто не отменял. Но никому нет дела до здоровья игроков
+3
-2
+1
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vals1702
не надо сборных .... совсем
+1
-2
-1
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