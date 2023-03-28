Мане ругался на Нагельсманна при игроках «Баварии» из-за того, что получил 8 минут в матче с «ПСЖ». Юлиан был напуган разносом сенегальца
Стало известно, как Садьо Мане при игроках «Баварии» ругался на Юлиана Нагельсманна.
По данным журналистов Bild Тоби Альтшеффля и Кристиана Фалька, между Мане и Нагельсманном произошла ссора после второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0).
Сенегалец сильно ругался при одноклубниках из-за того, что получил всего 8 минут в матче. Во время ссоры футболисты заметили, что Нагельсманн был напуган гневной речью Мане.
В следующей игре против «Аугсбурга» Мане вышел в старте, этот факт укрепил мнение игроков об испуге Нагельсманна.
Со сменой тренера руководство «Баварии» хочет, чтобы подобные ситуации не повторялись.
Под лавку он не забивался от ужаса?