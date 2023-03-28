Мане ругался на Нагельсманна при игроках «Баварии» из-за того, что получил 8 минут в матче с «ПСЖ». Юлиан был напуган разносом сенегальца

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Садьо Мане Юлиан Нагельсманн Футбол

Стало известно, как Садьо Мане при игроках «Баварии» ругался на Юлиана Нагельсманна.

По данным журналистов Bild Тоби Альтшеффля и Кристиана Фалька, между Мане и Нагельсманном произошла ссора после второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0).

Сенегалец сильно ругался при одноклубниках из-за того, что получил всего 8 минут в матче. Во время ссоры футболисты заметили, что Нагельсманн был напуган гневной речью Мане.

В следующей игре против «Аугсбурга» Мане вышел в старте, этот факт укрепил мнение игроков об испуге Нагельсманна.

Со сменой тренера руководство «Баварии» хочет, чтобы подобные ситуации не повторялись.

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35 комментариев

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Kubinec_
в раздевалке Баварии старожилы терпилы?
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Recreated
Ухх этот Мане!
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!!!Bata!!!
Ответ lizarazu
Представьте как бы заорал Конте в ответ 😂
Не знаю как Конте, но Гаттузо бы точно ногу с корня вырвал)
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Вячеслав Пустохин
Вспомните историю почти год назад про Лёву и Нагельсманна, который публично Роберту стал высказывать, что тот неправильно мяч принимает. Тогда ведь писали, что Левандовский был в ярости, но сдержался и просто показательно ушел. Уже тогда было понятно: не сможет работать он со звёздами первой величины.
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Ansu Fati
Нагель боялся быть обвиненным в расизме, поэтому от греха подальше и молчал))
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Dr. J 24
🤣🤣🤣
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forzen
Ответ red hikkikomori
Комментарий удален пользователем
Мане довольно субтильный негр.
+8
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red hikkikomori
Ответ Arman FCSM
Не похоже на Мане
Комментарий удален пользователем
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Давид Agabekyan
Ответ @vitaliy_top
видим что Негальсманн не умеет показывать свой авторитет против звездных игроков, а это очень важно, Тухель в этом плане будет лучше
В Челси и ПСЖ доказал. Правда в итоге игроки его слили
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Джанлука Нальюка
Очень странно, что Мане потерялся в баварии.топ игрок, доказавший свой уровень
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Андрей Кусков
А мне одному не интересны закулисные драмы? Там, вообще то, Тухель первую тренировку провёл, не в полном составе! Но всё же хотелось почитать хотя бы о "языке тела" присутствующих футболистов или о тактических мелочах, которые должны быть видны для глаз футбольных журналистов
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lizarazu
Представьте как бы заорал Конте в ответ 😂
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<~Inter~>
Откуда все эти подробности? Крот Баварии прям разошелся после увольнения Нагельсманна
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salogiannis
Сразу же вспомнился "нечеловеческий испуг у хомячка", зафиксированный в доме Майка Тайсона незаконно проникшим экоактивистом
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Михо
И от Аугсбурга пропустили 3, Байеру потом вообще проиграли. Мане таким милым всем казался, но даже если он ругался, это не повод тренеру пугаться, это полностью подрывает его авторитет
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Overkiller
И эту чушь, стопудово, порят те игроки которые Нагельсманна недолюбливали.

Под лавку он не забивался от ужаса?
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Марат Романов
Странно конечно, невозможно представить что бы Мане при Клоппе устроил такое.может утка
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Теннисный абсолют
Мане - террорист, который мечтает обвязаться дротами и взорвать кучу людей
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Jadie James
Поплыл, смешно, что в шпоры метит - его там разорвут
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Los Galácticos
Ответ Любитель побеждать
Подумал проклятие накладывает
Так это оно походу и было, накладывал чтобы его уволили, видишь сработало.
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& Co1366
Весомая причина!
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GerbertS
пора в Химки
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Геннадий Тимченко
Ответ eskerro
Юлиан осторожный
те то, что тренер Химок🤣🤣🤣
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mArty-.-
Какая чушь, жесть до чего журналисты додумываются в попытке предоставить эксклюзив
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Arman FCSM
Не похоже на Мане
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-6
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