Нагельсманн включен в шорт-лист «Челси» на случай увольнения Поттера

« » может пригласить в случае увольнения .

Покинувший «Баварию» специалист входит в шорт-лист английского клуба, утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

При этом «синие» намерены продолжить сотрудничество с Поттером, руководство его поддерживает. Но от него требуется начать добиваться нужных результатов.

Сам Нагельсманн вряд ли решится вернуться к работе в ближайшее время.

А меня отставка Нагельсманна не удивила. Между ним и «Баварией» не было химии