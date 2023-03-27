Нагельсманн включен в шорт-лист «Челси» на случай увольнения Поттера

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Грэм Поттер Футбол

«Челси» может пригласить Юлиана Нагельсманна в случае увольнения Грэма Поттера.

Покинувший «Баварию» специалист входит в шорт-лист английского клуба, утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

При этом «синие» намерены продолжить сотрудничество с Поттером, руководство его поддерживает. Но от него требуется начать добиваться нужных результатов.

Сам Нагельсманн вряд ли решится вернуться к работе в ближайшее время.

А меня отставка Нагельсманна не удивила. Между ним и «Баварией» не было химии

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44 комментария

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Предан Мадриду!!!
отличный кандидат, тем более по новому создают Челси, удачи
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LLiriKK
Ответ Pitkin
Боули - Абрамович номер 2.
Абраша самодурил, конечно, но его выручал великолепный, стоит признать, менеджмент. У Боули такого и близко нет.
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Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
Ответ melmi
Это надо было умудрится слить такого тренер, ради которого Бавария уволила Нагельсманна, а теперь сам Челси рассматривает подписание Нагельсманна Многоходовочка прям
Размен
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Crazy Writer
Ответ Джанлука Нальюка
Нагельсмана явно реал позовет
Зачем? У них свой 2й тренер растет под руководством Анчелотти. Нагельс кроме 2 Бундеслиги нигде замечен особо не был. И у него с Баварией и в Баварии были разные проблемы. А Бавария, при всей ее силе и заслугах-титулах, все таки полегче уровнем, чем РМ(ну это лично мое мнение). А так - щас мб там Рауль придет и тоже пару чашек подряд зацепит. Тем более, что мистер Тебас очень бурную деятельность развил, чтоб Барселоне и Лапорте дергать не за что было.
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Сергей Орлов
Поттер должен был быть уволен ещё позавчера, а завтра назначен Нагельсманн.
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Zlodimir
Ответ Lionel Andres Messi 10
В полуфинале встречаются Челси и Бавария. В первом матче Тухель мстит за себя, Поттера увольняют и на его место берут Нагельсманна, который полон решимости наказать баварцев.
Такое даже в «Теде Лассо» бы не придумали!😂
+7
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CSKA_AC Milan
Ответ DolJun
говорил же, что нагельсман в шпорах - это тупиковый путь. нагельсман - тренер с менталитетом победителя, челси - клуб с металитетом победителя, тут совпадение. с другой стороны - поттер с менталитетом брайтона и шпоры с менталитетом брайтона, так же совпадение. плюс сохраняется тенденция, где шпоры берут бывшего тренера челси: моур, конте, поттер. правда поттеру нужно будет для полной симметрии взять какую-нить чашку с челси, а потом провалиться в шпорах, но это уже дело десятое.
Боаш Андрюха.
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Pitkin
Боули - Абрамович номер 2.
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Максим Черкашин
Ответ Lionel Andres Messi 10
В полуфинале встречаются Челси и Бавария. В первом матче Тухель мстит за себя, Поттера увольняют и на его место берут Нагельсманна, который полон решимости наказать баварцев.
Хочу Тарантиновские диалоги.🍿😎
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Виктор Войнов
Ну взяли бы его в помощники Поттеру))
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DolJun
говорил же, что нагельсман в шпорах - это тупиковый путь. нагельсман - тренер с менталитетом победителя, челси - клуб с металитетом победителя, тут совпадение. с другой стороны - поттер с менталитетом брайтона и шпоры с менталитетом брайтона, так же совпадение. плюс сохраняется тенденция, где шпоры берут бывшего тренера челси: моур, конте, поттер. правда поттеру нужно будет для полной симметрии взять какую-нить чашку с челси, а потом провалиться в шпорах, но это уже дело десятое.
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поколение пепси
это уже смешно, вернее было уже смешно , а это уже совсем смешно
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filippa
ракировочка там еще Конте освободился!
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Иван Иванов
Будет орно, если Челси молниеносно уволит Поттера, чтобы забрать себе Нагельсмана. Получится, что Тоттенхэм опрокинут два раза за месяц. 😂
+3
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Милан 777
Вот это уже будет очень интересно 👍 ...
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Философ Востока
Круговорот немцев в природе.
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шампион
Тухелю и Нагельсманну нужно налаживать взаимодействие, чтобы в будущем друг за другом без проблем завершать сезоны
+4
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Джанлука Нальюка
Нагельсмана явно реал позовет
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Евгений Соболев
Ответ Roman
Новость через год: Тухель включен в шорт-лист Челси после увольнения Нагельсманна
Новость через 2 года.. "дайте Валере поработать"..
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melmi
Ответ Kelevra1989
А когда они Тухеля уволят, то что ты скажешь?
Скажу что Хасану пора на выход
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cektor
Ахахахха уже ?))
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TravenS
Ща Тоттенхэм начнёт им интересоваться, и Челси уволит Поттера, чтобы не упустить топ-тренера 🤠
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хавбек+
проще вернуть Лэмпси с Нагелем одного уровня
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Gornostaev
Тренер-нимфетка к пенсионерам :)...
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Прекрасная РФПЛ будущего
А кто сказал, что Нагельсманн со второго места фарм-лиги Баварии, сильнее Поттера?
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