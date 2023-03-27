Нагельсманн включен в шорт-лист «Челси» на случай увольнения Поттера
«Челси» может пригласить Юлиана Нагельсманна в случае увольнения Грэма Поттера.
Покинувший «Баварию» специалист входит в шорт-лист английского клуба, утверждает журналист Флориан Плеттенберг.
При этом «синие» намерены продолжить сотрудничество с Поттером, руководство его поддерживает. Но от него требуется начать добиваться нужных результатов.
Сам Нагельсманн вряд ли решится вернуться к работе в ближайшее время.
А меня отставка Нагельсманна не удивила. Между ним и «Баварией» не было химии
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