Карпин о словах Кокорина про тюрьму: «Если иметь голову на плечах и извлекать уроки из ошибок, необязательно доводить дело до тюрьмы»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу высшая лига Кипр Арис Лимасол Валерий Карпин Александр Кокорин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин прокомментировал высказывание Александра Кокорина про тюрьму.

Форвард кипрского «Ариса» сказал: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти».

– Слова Александра Кокорина про школу жизни вызвали большую дискуссию. Есть в его посыле хоть что-то, с чем вы можете согласиться?

– Про то, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме? Не знаю, что он хотел сказать в реальности, но, если высказался в такой интерпретации, конечно же, я не согласен.

Если же посыл в том, что раз уж с тобой произошло такое плохое событие в жизни, и тюрьма может послужить уроком, то да, согласен.

Но это если иметь голову на плечах и извлекать уроки из ошибок, то тогда уже совсем необязательно доводить дело до тюрьмы, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

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11 комментариев

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GLASGOW
Если бы Карпин имел голову на плечах и извлекал уроки из ошибок, то уже выиграл хотя бы один трофей.
0
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-4
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Barsa! bolshe chem klub
вот просто других вопросов к тренеру сборной не нашлось???????

перечитал свой вопрос для корректировки.
добавил 5 вопросительных знаков
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0
+1
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bathedd
Вызов брошен. Ждем ответа Кокорина.
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Витольд Бубеный
Да чего вы его слушаете, он ведь даже не сидел!
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Никитос Рудых
Все уже забыли про это интервью Кокорина. Как будто с Карпиным только об этом можно говорить, других тем нет
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тот самый Кадрус
Ключевое слово тут "ЕСЛИ".
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тот самый Кадрус
Ответ Dmitriy6354
Ответил, как мужик. Ничего лишнего и без пафоса. Не понимаю кто задаёт такие тупые вопросы?
Тупые журналисты. Все логично ))
+3
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+3
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Тиджани Бабангида
У Кокорина дубль - не появилась голова на плечах и не извлечены уроки
+2
0
+2
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Sevuska
Валера в заголовке про голову на плечах не Сашку Кокорина имеет ввиду 😊
+2
0
+2
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Ебздрогыч
Валерий Георгиевич, Гарри Линекер сказал, что футбол - это игра, в которую играют 22 человека, а побеждают всегда немцы. Прокомментируйте, пожалуйста
+17
-4
+13
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Dmitriy6354
Ответил, как мужик. Ничего лишнего и без пафоса. Не понимаю кто задаёт такие тупые вопросы?
+27
0
+27
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