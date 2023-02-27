Карпин о словах Кокорина про тюрьму: «Если иметь голову на плечах и извлекать уроки из ошибок, необязательно доводить дело до тюрьмы»

прокомментировал высказывание Александра Кокорина про тюрьму.

Форвард кипрского « » сказал: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти».

– Слова Александра Кокорина про школу жизни вызвали большую дискуссию. Есть в его посыле хоть что-то, с чем вы можете согласиться?

– Про то, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме? Не знаю, что он хотел сказать в реальности, но, если высказался в такой интерпретации, конечно же, я не согласен.

Если же посыл в том, что раз уж с тобой произошло такое плохое событие в жизни, и тюрьма может послужить уроком, то да, согласен.

Но это если иметь голову на плечах и извлекать уроки из ошибок, то тогда уже совсем необязательно доводить дело до тюрьмы, – сказал главный тренер сборной России и « ».

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял