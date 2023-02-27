Карпин о словах Кокорина про тюрьму: «Если иметь голову на плечах и извлекать уроки из ошибок, необязательно доводить дело до тюрьмы»
Валерий Карпин прокомментировал высказывание Александра Кокорина про тюрьму.
Форвард кипрского «Ариса» сказал: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти».
– Слова Александра Кокорина про школу жизни вызвали большую дискуссию. Есть в его посыле хоть что-то, с чем вы можете согласиться?
– Про то, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме? Не знаю, что он хотел сказать в реальности, но, если высказался в такой интерпретации, конечно же, я не согласен.
Если же посыл в том, что раз уж с тобой произошло такое плохое событие в жизни, и тюрьма может послужить уроком, то да, согласен.
Но это если иметь голову на плечах и извлекать уроки из ошибок, то тогда уже совсем необязательно доводить дело до тюрьмы, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».
Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял
перечитал свой вопрос для корректировки.
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