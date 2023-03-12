«Кокорин не реализовал талант, но он еще не сказал последнего слова в сборной. С нападающими у нас беда в последнее время, он может принести пользу». Сычев о форварде «Ариса»

Теги Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Сборная России по футболу высшая лига Кипр Александр Кокорин Ари Футбол

Дмитрий Сычев считает, что Александр Кокорин еще может приносить пользу сборной России.

«Кокорин, мне кажется, своего последнего слова в сборной не сказал. Если он будет продолжать играть на хорошем уровне, то пригодится.

С нападающими у нас последнее время беда. Александр преодолел спад, который длился в «Фиорентине».

Глядя на то, что он показывает в чемпионате Кипра, могу сказать, что он может принести пользу сборной.

Александр, к сожалению, не реализовал свой талант. Все ждали от него большего. По уровню таланта и мастерства, он мог провести карьеру намного ярче», – сказал бывший нападающий «Локомотива» и сборной России.

Александр Кокорин не играл за сборную России с 2017 года.

В текущем сезоне на его счету 10 голов за «Арис» в чемпионате Кипра, что является лучшим показателем в команде. Подробная статистика 31-летнего форварда доступна здесь.

Кокорин забил 10-й гол в лиге Кипра – он лучший бомбардир «Ариса» и третий в чемпионате

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10 комментариев

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marshalericsson1357
По моему у сборной сейчас одна беда - исключили из всех международных турниров и отборов на них
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Александр Володин
"Сыч" конечно специфический специалист, но походу намного больше чем был футболист.
Как футболист сверкнул пару лет и ,неслышно до и слышно после.
И, бл*, я прям представил, как Кокоша в 39 наконец-то раскрылся и со своим Кипрским "непомнючем" становится обладателем "ЛЧ" сделав в финале хет- трик, затем ЗБ, а затем и ЗМ... И мы все такие: вот, вот раскрылся наконец, а ведь говорили умные люди, а мы ржали...
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Антон Фалафель
Задолбали надрачивать на якобы талант кокоши
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Glukinho
да он и первого слова ещё не сказал
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Velirpa
что с этой страной?
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Mechel**
Какая разница забьем мы Ираку с Ираном или нет?
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Miller83
После этих слов - разочарование в Сычеве и сомнение в его адекватности и человеческих качествах. Только распоследний идиот еще не распознал что Кокорин за человек, а какой он игрок уже не имеет значения, тем более, что карьеру все равно похерил.
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Большой Сэми
Как вы все уже достали с этим талантом Кокорина...
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Виталий
Я бы не сказал , что с нападением беда , больше кажется с защитной линией . Думаю нет необходимости вызывать Сашку, пусть отдыхает себе на Кипре , после трудовых будней во Флоренции)))
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Gornostaev
Поставь сейчас Кокорина в ЦСКА на место Заболотного, например, - уверен, что он смотрелся бы лучше. Возраст позволяет, надеюсь еще его увидим на высшем российском уровне.
Про Дзюбу тут тоже хором пели, что все, закончился... Однако же жив, курилка. Такими талантами как Дзюба и Кокорин не разбрасываютя. Локо подсуетился и не прогадал, красавчики!Надеюсь и Кокорин еще вернется и найдет свое место, если не в клубе то в сборной... Может еще увидим пару Дзюба - Кокорин на острие атаки главной команды страны 😀...
Удачи Саше!
+2
-2
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