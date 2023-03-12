«Кокорин не реализовал талант, но он еще не сказал последнего слова в сборной. С нападающими у нас беда в последнее время, он может принести пользу». Сычев о форварде «Ариса»

считает, что еще может приносить пользу сборной России.

«Кокорин, мне кажется, своего последнего слова в сборной не сказал. Если он будет продолжать играть на хорошем уровне, то пригодится.

С нападающими у нас последнее время беда. Александр преодолел спад, который длился в «Фиорентине».

Глядя на то, что он показывает в чемпионате Кипра, могу сказать, что он может принести пользу сборной.

Александр, к сожалению, не реализовал свой талант. Все ждали от него большего. По уровню таланта и мастерства, он мог провести карьеру намного ярче», – сказал бывший нападающий «Локомотива» и сборной России.

Александр Кокорин не играл за сборную России с 2017 года.

В текущем сезоне на его счету 10 голов за «Арис» в чемпионате Кипра, что является лучшим показателем в команде. Подробная статистика 31-летнего форварда доступна здесь.

Кокорин забил 10-й гол в лиге Кипра – он лучший бомбардир «Ариса» и третий в чемпионате

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