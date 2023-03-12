«Кокорин не реализовал талант, но он еще не сказал последнего слова в сборной. С нападающими у нас беда в последнее время, он может принести пользу». Сычев о форварде «Ариса»
Дмитрий Сычев считает, что Александр Кокорин еще может приносить пользу сборной России.
«Кокорин, мне кажется, своего последнего слова в сборной не сказал. Если он будет продолжать играть на хорошем уровне, то пригодится.
С нападающими у нас последнее время беда. Александр преодолел спад, который длился в «Фиорентине».
Глядя на то, что он показывает в чемпионате Кипра, могу сказать, что он может принести пользу сборной.
Александр, к сожалению, не реализовал свой талант. Все ждали от него большего. По уровню таланта и мастерства, он мог провести карьеру намного ярче», – сказал бывший нападающий «Локомотива» и сборной России.
Александр Кокорин не играл за сборную России с 2017 года.
В текущем сезоне на его счету 10 голов за «Арис» в чемпионате Кипра, что является лучшим показателем в команде. Подробная статистика 31-летнего форварда доступна здесь.
Кокорин забил 10-й гол в лиге Кипра – он лучший бомбардир «Ариса» и третий в чемпионате
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Как футболист сверкнул пару лет и ,неслышно до и слышно после.
И, бл*, я прям представил, как Кокоша в 39 наконец-то раскрылся и со своим Кипрским "непомнючем" становится обладателем "ЛЧ" сделав в финале хет- трик, затем ЗБ, а затем и ЗМ... И мы все такие: вот, вот раскрылся наконец, а ведь говорили умные люди, а мы ржали...
Про Дзюбу тут тоже хором пели, что все, закончился... Однако же жив, курилка. Такими талантами как Дзюба и Кокорин не разбрасываютя. Локо подсуетился и не прогадал, красавчики!Надеюсь и Кокорин еще вернется и найдет свое место, если не в клубе то в сборной... Может еще увидим пару Дзюба - Кокорин на острие атаки главной команды страны 😀...
Удачи Саше!