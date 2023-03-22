Тренер «Ариса» о Кокорине: «Я впечатлен, он пример для коллектива. Он сможет вернуться в Италию, если продолжит в том же духе»
Тренер «Ариса» допустил, что Александр Кокорин еще сможет поиграть в Италии.
Форвард арендован кипрской командой у «Фиорентины» до конца сезона.
«Я впечатлен и очень доволен его игрой. Перед тем как он перешел к нам, мы анализировали матчи, общались с разными людьми. Мнения были разные, но все сходились на том, что он талантливый футболист. И это видно.
Он со мной показывает себя только с лучшей стороны. Пример для коллектива. По сравнению с тем, каким он приехал, он очень вырос. Если будет продолжать в том же духе, то сможет вернуться в Италию», – заявил Алексей Шпилевский.
Кокорин забил 11-й гол за «Арис» и отдал 5-й ассист. Он лидирует в списке бомбардиров плей-офф лиги Кипра
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Хотя с учетом собственно интересов Кокорина (ему точно в Италию-то обратно хочется?), катастрофического заезда в Италию с первого раза, СВО...да и собственно того факта, что это Кокорин)... ничего подобного не случится.
*в подтверждение это мысли: в этом сезоне у Кипра было 5 команд в ЕК. Все выступили более-менее сносно (менее всех как раз "Арис"): 3 команды играли в группах ЕК, причем 2 команды в группах ЛЕ; а АЕК добрел до 1/8 финала ЛК, где его только что без шансов вынес Вест Хэм.
да никому он в Италии не нужен !!!!!!!