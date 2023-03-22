Тренер «Ариса» о Кокорине: «Я впечатлен, он пример для коллектива. Он сможет вернуться в Италию, если продолжит в том же духе»

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Алексей Шпилевский Футбол

Тренер «Ариса» допустил, что Александр Кокорин еще сможет поиграть в Италии.

Форвард арендован кипрской командой у «Фиорентины» до конца сезона.

«Я впечатлен и очень доволен его игрой. Перед тем как он перешел к нам, мы анализировали матчи, общались с разными людьми. Мнения были разные, но все сходились на том, что он талантливый футболист. И это видно.

Он со мной показывает себя только с лучшей стороны. Пример для коллектива. По сравнению с тем, каким он приехал, он очень вырос. Если будет продолжать в том же духе, то сможет вернуться в Италию», – заявил Алексей Шпилевский.

Кокорин забил 11-й гол за «Арис» и отдал 5-й ассист. Он лидирует в списке бомбардиров плей-офф лиги Кипра

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6 комментариев

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h4ww7xkqkz
Это он про визу?)
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frumkin78
Наверное я полный болван в футболе, но я не понимаю, как из этого полена делают супер футболиста, игры ногами ноль(ни с правой ни с левой) игра головой ноль, фантазиста-ноль, кто такой Кокорин? Или от безысходности, Кокорин -это наше все. Наш Ван Бастен, ......ный экибастоз.
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Michael Boldyrev
Ну, сейчас в чемпионате Кипра идет стадия, где ТОП-6 играет между собой. Вот ТОП-6 Кипра - это вполне нормальный уровень*, уровень крепких середняков РПЛ типа Ахмата/Урала. Кокорин начал этот отрезок ударно: 2 матча, 2 гола, голевая. Есть за что похвалить, ну а если вдруг также и отставшие 8 матчей проведет, то возврат в Италию уже и не кажется чем-то невероятным.
Хотя с учетом собственно интересов Кокорина (ему точно в Италию-то обратно хочется?), катастрофического заезда в Италию с первого раза, СВО...да и собственно того факта, что это Кокорин)... ничего подобного не случится.

*в подтверждение это мысли: в этом сезоне у Кипра было 5 команд в ЕК. Все выступили более-менее сносно (менее всех как раз "Арис"): 3 команды играли в группах ЕК, причем 2 команды в группах ЛЕ; а АЕК добрел до 1/8 финала ЛК, где его только что без шансов вынес Вест Хэм.
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Wayne Gretzky 99
Кокора - космос! Уверен, он бы и в Индии и в Бангладеш разрывал бы!
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vdm23
опять эти сказки..
да никому он в Италии не нужен !!!!!!!
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ТрактоПоктер
Минимум Бундеслига для этого гения !
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