Тренер «Ариса» о Кокорине: «Я впечатлен, он пример для коллектива. Он сможет вернуться в Италию, если продолжит в том же духе»

Тренер « » допустил, что еще сможет поиграть в Италии.

Форвард арендован кипрской командой у «Фиорентины» до конца сезона.

«Я впечатлен и очень доволен его игрой. Перед тем как он перешел к нам, мы анализировали матчи, общались с разными людьми. Мнения были разные, но все сходились на том, что он талантливый футболист. И это видно.

Он со мной показывает себя только с лучшей стороны. Пример для коллектива. По сравнению с тем, каким он приехал, он очень вырос. Если будет продолжать в том же духе, то сможет вернуться в Италию», – заявил .

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