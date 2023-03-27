Карпин о словах Матыцина: «Если меня уволят, никто не умрет. Если кто‑то этого не понимает, то нужны лозунги, видимо»
Валерий Карпин пояснил слова о том, что он не держится за место во главе сборной России.
– Было много шума вокруг слов Олега Матыцина, который отреагировал на ваши слова о том, что вы не держитесь за место в сборной. Он обвинил вас в равнодушии. Наверное, возникло недопонимание. Вы можете прокомментировать этот момент и расставить точки над «i»?
– Я вчера, по‑моему, все сказал. «Держаться за место» – что это значит? Расшифровывать надо каждое слово. Окей. «Держаться за место» – это фраза, которая говорит о том, что, если меня откуда‑то уволят, то никто от этого не умрет.
Если кто‑то этого не понимает, то, видимо, нужны лозунги, слова правильные, – сказал главный тренер сборной России.
Такой он штрих
#Саламычвернись
Видимо недалеко уехал 😎