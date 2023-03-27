Карпин о словах Матыцина: «Если меня уволят, никто не умрет. Если кто‑то этого не понимает, то нужны лозунги, видимо»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Олег Матыцин Министерство спорта России Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин пояснил слова о том, что он не держится за место во главе сборной России.

– Было много шума вокруг слов Олега Матыцина, который отреагировал на ваши слова о том, что вы не держитесь за место в сборной. Он обвинил вас в равнодушии. Наверное, возникло недопонимание. Вы можете прокомментировать этот момент и расставить точки над «i»?

– Я вчера, по‑моему, все сказал. «Держаться за место» – что это значит? Расшифровывать надо каждое слово. Окей. «Держаться за место» – это фраза, которая говорит о том, что, если меня откуда‑то уволят, то никто от этого не умрет.

Если кто‑то этого не понимает, то, видимо, нужны лозунги, слова правильные, – сказал главный тренер сборной России.

В чем проблема сборной Валерия Карпина

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9 комментариев

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kemal_spartak
Министр спорта просто эпик фейл…
Такой он штрих
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Кар Кар
Это нашим чиновникам не понять которые зубами держаться за свои должности с огромными зарплатами.
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Юрий Кечко
Игра при Валере гавно , но отвечает и держаться он превосходно , как человек симпатичен , но хотелось бы другого тренера

#Саламычвернись
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AF007
Либо я чего-то не понимаю, либо фраза "держаться за место" означает совсем другое, и косноязычный валерка опять высрал какую-то херь
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Роман Ижевский
Ну а как тут не быть равнодушным играя ничего не значащие матчи с Ираком?
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Советский Комиссар
Какая-то шизофрения от физрука поперла
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Ебздрогыч
Лозунги, слова правильные - это однозначно к Семаку
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Ебздрогыч
Мало того, что министр спорта бывший уголовник, он еще и тупой
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Sevuska
Блин , Валера специально из Эстонии уехал чтобы с тормозами не общаться .
Видимо недалеко уехал 😎
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