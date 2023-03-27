«Челси» пригласил мусульман на «Стэмфорд Бридж» на разговение в Рамадан – это первый случай в АПЛ

«Челси» пригласил мусульман на свой стадион для приема пищи в Рамадан.

Лондонский клуб пригласил представителей мусульманской общины на « », чтобы те могли совершить ифтар. Это разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан, он проводится до или после вечерней молитвы.

Сотни мусульман посетили арену « » в это воскресенье. Таким образом, «Стэмфорд Бридж» стал первым стадионом английской Премьер-лиги, на котором прошел открытый ифтар.

Открытый ифтар – крупнейшее общественное мероприятие в Великобритании во время Рамадана, он дает мусульманам возможность собраться вместе, чтобы прервать пост и пообщаться в безопасности.

На мероприятии выступил Пол Кановилл, первый темнокожий игрок в истории «Челси».

Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начнется 22 марта и продлится до вечера 21 апреля. В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.

Фото: chelseafc.com

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