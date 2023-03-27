«Челси» пригласил мусульман на «Стэмфорд Бридж» на разговение в Рамадан – это первый случай в АПЛ

Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия болельщики стадионы религия Футбол

«Челси» пригласил мусульман на свой стадион для приема пищи в Рамадан.

Лондонский клуб пригласил представителей мусульманской общины на «Стэмфорд Бридж», чтобы те могли совершить ифтар. Это разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан, он проводится до или после вечерней молитвы.

Сотни мусульман посетили арену «Челси» в это воскресенье. Таким образом, «Стэмфорд Бридж» стал первым стадионом английской Премьер-лиги, на котором прошел открытый ифтар.

Открытый ифтар – крупнейшее общественное мероприятие в Великобритании во время Рамадана, он дает мусульманам возможность собраться вместе, чтобы прервать пост и пообщаться в безопасности.

На мероприятии выступил Пол Кановилл, первый темнокожий игрок в истории «Челси».

Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начнется 22 марта и продлится до вечера 21 апреля. В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.

Фото: chelseafc.com

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13 комментариев

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Кинг Конг Жив
При Абрамовиче такого не было. Тогда как то на футбол больше упор делали.
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Davron Tashkenbaev
А столы и стулья не могли арендовать?!)
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Sobachkin
Это ответ нашему недавнем событию в Лужниках
0
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Иван Иванов
Ответ Иван Ларин
видимо процент болельщиков соответствующей конфессии посчитали и приняли такое решение
Скорее всего маркетинговый отдел клуба решил, что нужно завоевать новых болельщиков из мусульманского мира.
+2
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Иван Ларин
видимо процент болельщиков соответствующей конфессии посчитали и приняли такое решение
+1
-4
-3
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geoo9
Респект большой и умный шаг,
+3
-3
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Real Madrid l
За это можно только похвалить!
+2
-10
-8
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FC_Chelsea1
Пожалуй единственное здравое действие менеджмента клуба после смены собственника
+5
-4
+1
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Ебздрогыч
Похоже на встречу Зенита со своими самыми преданными болельщиками
+3
-9
-6
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Лёха Жданчик
Обычные коренные жители Лондона)
+10
-7
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Бухгалтер2021
респект Челси это вам не шейх сити
+32
-11
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LIBerly
Хороший поступок. Браво, Челси!
+57
-12
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Адилет Орозбеков
респект
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