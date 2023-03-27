«Челси» пригласил мусульман на «Стэмфорд Бридж» на разговение в Рамадан – это первый случай в АПЛ
«Челси» пригласил мусульман на свой стадион для приема пищи в Рамадан.
Лондонский клуб пригласил представителей мусульманской общины на «Стэмфорд Бридж», чтобы те могли совершить ифтар. Это разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан, он проводится до или после вечерней молитвы.
Сотни мусульман посетили арену «Челси» в это воскресенье. Таким образом, «Стэмфорд Бридж» стал первым стадионом английской Премьер-лиги, на котором прошел открытый ифтар.
Открытый ифтар – крупнейшее общественное мероприятие в Великобритании во время Рамадана, он дает мусульманам возможность собраться вместе, чтобы прервать пост и пообщаться в безопасности.
На мероприятии выступил Пол Кановилл, первый темнокожий игрок в истории «Челси».
Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начнется 22 марта и продлится до вечера 21 апреля. В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.
Фото: chelseafc.com
АПЛ готовится к Рамадану: некоторые матчи прервут для перекусов
13 комментариев