Хавбек «Эвертона» Дукуре: «АПЛ – лучшая лига для мусульман. Я ставлю религию на первое место, затем – работа»
Хавбек «Эвертона» Абдулай Дукуре заявил, что религия для него важнее всего.
«Я всегда любил Рамадан. Иногда играть в футбол трудно, потому что Рамадан приходился на лето и предсезонку. Но мне всегда везло, я никогда не испытывал проблем с физическим состоянием. И благодарен за это.
Религия – самая важная вещь в моей жизни. Я ставлю свою религию на первое место, затем идет работа. Можно делать и то, и другое вместе, поэтому я счастлив.
Есть много свободного времени, поэтому всегда можно пойти в мечеть помолиться и окунуться в религию дома. В Премьер-лиге ты волен делать что угодно, в АПЛ никогда ничего не сделают против твоей веры. И это здорово.
Я родился во Франции и работал там, но между Францией и Англией есть большая разница. Англичане – отличный пример. Иногда нужно прислушаться к людям и понять, что для них значит вера. Это не выбор, ведь для нас важно защищать нашу веру на все сто.
Я всегда хотел играть в Премьер-лиге и хочу остаться здесь подольше. Это лучшая лига для мусульман», – сказал Дукуре.
Судьям АПЛ порекомендовали делать паузы во время матчей в Рамадан, чтобы игроки-мусульмане могли прервать голодание
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Только они почему-то думают, что этому примеру и Россия должна последовать с какого-то перепуга.
А вот фигушки. Занимайтесь гей-сексом со своими мусульманами, а к нам не лезте.
Христианин он, Мусульманин или Буддист - не важно.
Без веры в Бога - безбожник