Хавбек «Эвертона» Дукуре: «АПЛ – лучшая лига для мусульман. Я ставлю религию на первое место, затем – работа»

Теги Эвертон премьер-лига Англия Абдулай Дукуре религия Футбол

Хавбек «Эвертона» Абдулай Дукуре заявил, что религия для него важнее всего.

«Я всегда любил Рамадан. Иногда играть в футбол трудно, потому что Рамадан приходился на лето и предсезонку. Но мне всегда везло, я никогда не испытывал проблем с физическим состоянием. И благодарен за это.

Религия – самая важная вещь в моей жизни. Я ставлю свою религию на первое место, затем идет работа. Можно делать и то, и другое вместе, поэтому я счастлив.

Есть много свободного времени, поэтому всегда можно пойти в мечеть помолиться и окунуться в религию дома. В Премьер-лиге ты волен делать что угодно, в АПЛ никогда ничего не сделают против твоей веры. И это здорово.

Я родился во Франции и работал там, но между Францией и Англией есть большая разница. Англичане – отличный пример. Иногда нужно прислушаться к людям и понять, что для них значит вера. Это не выбор, ведь для нас важно защищать нашу веру на все сто.

Я всегда хотел играть в Премьер-лиге и хочу остаться здесь подольше. Это лучшая лига для мусульман», – сказал Дукуре.

Судьям АПЛ порекомендовали делать паузы во время матчей в Рамадан, чтобы игроки-мусульмане могли прервать голодание

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7 комментариев

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Фан Рубина
Странно, что в мусульманской стране могло бы быть иначе.
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•milord•
А если тебе вдруг перестанут платить на твоей работе, Аллах накормит тебя и твоих детей?
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Reims Start 2023
Ответ Теннисный абсолют
Рад, что наглосаксы запустили процесс самоуничтожения. Только они почему-то думают, что этому примеру и Россия должна последовать с какого-то перепуга. А вот фигушки. Занимайтесь гей-сексом со своими мусульманами, а к нам не лезте.
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Теннисный абсолют
Рад, что наглосаксы запустили процесс самоуничтожения.
Только они почему-то думают, что этому примеру и Россия должна последовать с какого-то перепуга.
А вот фигушки. Занимайтесь гей-сексом со своими мусульманами, а к нам не лезте.
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Reims Start 2023
Ответ Val Smith
Когда он контракт подписывал обсуждал это интересно. Конечно Англичане со своим колониальным прошлым на цыпочках ходят.
контракт важнее Да?🤣😂😂
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Александр Зубков
Вот слова " это не выбор" удивляют больше всего. Головой то нужно думать.
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Reims Start 2023
тот, кто не ставит религию на первое место, тот опасный человек..
Христианин он, Мусульманин или Буддист - не важно.
Без веры в Бога - безбожник
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Val Smith
Когда он контракт подписывал обсуждал это интересно. Конечно Англичане со своим колониальным прошлым на цыпочках ходят.
+1
-1
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