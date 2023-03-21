Арно Данджума: «Англия – самая мультикультурная страна, в которой я жил. Я могу открыто исповедовать свою религию, в Лондоне большая мусульманская община наряду с другими»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Политика Арно Данджума религия Футбол

Футболист «Тоттенхэма» Арно Данджума высказался о мультикультурализме Англии.

– Как человек, живший в разных странах, какие различия вы заметили и ощутили в плане религии?

– Англия – самая мультикультурная и принимающей страна, в которой я когда-либо жил, когда дело касается веры.

Должен признаться, что про Соединенное Королевство в целом я могу сказать только хорошее. Я почувствовал, что мне здесь рады, я почувствовал тепло, что меня приняли, и получил возможность выражать себя и открыто исповедовать свою религию.

Не думаю, что я когда-нибудь жил в таком месте, как Лондон. Здесь такое разнообразие, и есть большая мусульманская община наряду со многими другими – все они принимают друг друга.

Это делает жизнь здесь очень приятной. Это особое сообщество, частью которого нужно быть, – сказал 26-летний нападающий из Нидерландов.

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15 комментариев

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Mikael Rikhard
Ответ Вадим Белозёров
Интересно что думают об этом простые рабочие белые англичане из глубинки
они давно на пенсии, а их внучки гуляют с Махмудами
0
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Donald J. Trump
Ответ Юрий Успенский
Англичане в восторге
Болгары восхитились (с)
0
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Abid_88
Так забавно, авторы спортса увидели актив в предыдущем посте и продолжают накидывать))
Уровень журналистики ,которую мы заслужили.
+4
0
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JuVero
Ответ Вадим Белозёров
Интересно что думают об этом простые рабочие белые англичане из глубинки
главное, что ты за них переживаешь))
+1
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Yuri Ten
Ответ Hasan Boysiahyader
Чеченцы тоже, но их тоже что-то не поняли, а Ирландия хотя бы независимость получила, вернее завоевала.
Каталонцы вошли в чат
+2
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Теннисный абсолют
Ответ Heisenberg
Что за ахинея? Вы хоть сами поняли, что написали?
Что я не так написал?
Наглосаксы заигрались в толерастию и мультикультурализм и обрекли себя на смерть как культура. И поделом им, они до этого веками множество народов угнетали, а теперь сами себя уничтожить решили.
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Hasan Boysiahyader
Ответ deadjoker
Ирландцы тоже пытались открыто свои принципы продвигать. Что-то их не поняли :)
Чеченцы тоже, но их тоже что-то не поняли, а Ирландия хотя бы независимость получила, вернее завоевала.
+16
-2
+14
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Heisenberg
Ответ Теннисный абсолют
Наглосаксы запустили процесс самоуничтожения со своим толераст-либернутым диктатом. Можно только порадоваться за это, сколько горя другим народам принесли, а и в итоге обрекли себя же на смерть. Поделом.
Что за ахинея? Вы хоть сами поняли, что написали?
0
-1
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Юрий Успенский
Англичане в восторге
0
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deadjoker
Ирландцы тоже пытались открыто свои принципы продвигать. Что-то их не поняли :)
+4
-3
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Теннисный абсолют
Наглосаксы запустили процесс самоуничтожения со своим толераст-либернутым диктатом.
Можно только порадоваться за это, сколько горя другим народам принесли, а и в итоге обрекли себя же на смерть. Поделом.
+1
-3
-2
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Вадим Белозёров
Интересно что думают об этом простые рабочие белые англичане из глубинки
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Дри66линг Нейа
Рад за тебя
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simplehumble
Ответ Адилет Асанкожоев
В BBC так не думают
ВВСЕ США?
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Адилет Асанкожоев
В BBC так не думают
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