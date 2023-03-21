Арно Данджума: «Англия – самая мультикультурная страна, в которой я жил. Я могу открыто исповедовать свою религию, в Лондоне большая мусульманская община наряду с другими»
Футболист «Тоттенхэма» Арно Данджума высказался о мультикультурализме Англии.
– Как человек, живший в разных странах, какие различия вы заметили и ощутили в плане религии?
– Англия – самая мультикультурная и принимающей страна, в которой я когда-либо жил, когда дело касается веры.
Должен признаться, что про Соединенное Королевство в целом я могу сказать только хорошее. Я почувствовал, что мне здесь рады, я почувствовал тепло, что меня приняли, и получил возможность выражать себя и открыто исповедовать свою религию.
Не думаю, что я когда-нибудь жил в таком месте, как Лондон. Здесь такое разнообразие, и есть большая мусульманская община наряду со многими другими – все они принимают друг друга.
Это делает жизнь здесь очень приятной. Это особое сообщество, частью которого нужно быть, – сказал 26-летний нападающий из Нидерландов.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Уровень журналистики ,которую мы заслужили.
Наглосаксы заигрались в толерастию и мультикультурализм и обрекли себя на смерть как культура. И поделом им, они до этого веками множество народов угнетали, а теперь сами себя уничтожить решили.
Можно только порадоваться за это, сколько горя другим народам принесли, а и в итоге обрекли себя же на смерть. Поделом.