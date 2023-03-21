Арно Данджума: «Англия – самая мультикультурная страна, в которой я жил. Я могу открыто исповедовать свою религию, в Лондоне большая мусульманская община наряду с другими»

Футболист « » высказался о мультикультурализме Англии.

– Как человек, живший в разных странах, какие различия вы заметили и ощутили в плане религии?

– Англия – самая мультикультурная и принимающей страна, в которой я когда-либо жил, когда дело касается веры.

Должен признаться, что про Соединенное Королевство в целом я могу сказать только хорошее. Я почувствовал, что мне здесь рады, я почувствовал тепло, что меня приняли, и получил возможность выражать себя и открыто исповедовать свою религию.

Не думаю, что я когда-нибудь жил в таком месте, как Лондон. Здесь такое разнообразие, и есть большая мусульманская община наряду со многими другими – все они принимают друг друга.

Это делает жизнь здесь очень приятной. Это особое сообщество, частью которого нужно быть, – сказал 26-летний нападающий из Нидерландов.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас