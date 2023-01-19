Экс-тренера «Кроули», называвшего игроков-мусульман «террористами», отстранили от футбола на полтора года. Его признали «не сознательным расистом»

Теги премьер-лига Англия Д4 Англия Кроули религия дискриминация Футбол

Футбольная ассоциация Англии вынесла наказание тренеру, обвиняемому в расизме в отношении игроков.

В мае стало известно, что Джон Йемс, главный тренер «Кроули» из 4-й лиги Англии, называл игроков-азиатов «террористами-смертниками», чернокожего – «зулусским воином» и внедрял расовую сегрегацию в раздевалках. Футбольная ассоциация Англии (FA) начала разбирательство, а клуб уволил специалиста. 

Независимая комиссия, рассматривавшая дело Йемса, приняла решение отстранить его от футбола на 18 месяцев, хотя FA просила дисквалификацию на 2 года. Комиссия согласилась с доводами адвокатов тренера и признала его «не сознательным расистом». 

Йемсу были предъявлены обвинения в 16 оскорбительных высказываниях, затрагивающих тему этнического происхождения, цвета кожи, расы, национальности, религии или гендера. Он был признан виновным в 12 таких случаях, хотя сам признал вину только в одном. 

Комиссия FA пришла к выводу, что Йемс:

– Называл игроков-мусульман «террористами»;

– Намеренно неправильно произносил вторую половину фамилии Арнольда Шварценеггера, чтобы из нее получилось оскорбительное для чернокожих слово;

– Использовал расовый стереотип по отношению к чернокожему игроку африканского происхождения, спросив, любит ли он жареную курицу;

– Сказал игрокам-мусульманам: «Ваши люди все взрывают жилетами»;

– Сказал, что игрок молодежной сборной Ирака из «Кроули» «вероятно, взорвал бы стадион»;

– Неоднократно делал комментарии о том, что другой игрок-мусульманин «носит бомбу в своей сумке»;

– Назвал одного игрока «любителем карри» и спросил, недоволен ли он тем, что в клубе не подают «пиццу с карри»;

– Сделал замечание игроку из Гренады о том, «какая у него темная кожа».

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17 комментариев

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abrusevshii chechen
Ответ Евпатий Романов
За 15 лет мусульмане организовали 28 146 терактов. Тысячи людей погибли
28 146 специальных военных операции
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Евпатий Романов
Ответ Мадина Уйгурова
> называл игроков-азиатов «террористами-смертниками» И что, много футболистов смертников он видел? В мире полтора миллиарда мусульман, сколько % теракты совершали? По его логике ежедневно должны взрывать себя люди, тогда бы мусульман не осталось в мире, значит видимо не в религии дело?
За 15 лет мусульмане организовали 28 146 терактов. Тысячи людей погибли
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Олег Акимов
Чел явно перебарщивал. Так можно с корешами общаться, но не на работе.
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Мадина Уйгурова
> называл игроков-азиатов «террористами-смертниками»

И что, много футболистов смертников он видел? В мире полтора миллиарда мусульман, сколько % теракты совершали? По его логике ежедневно должны взрывать себя люди, тогда бы мусульман не осталось в мире, значит видимо не в религии дело?
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kinoi
Аллистер Кроули 100 рублей
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Рычагилона
Ответ Holy Diver
Ну и в чем он был не прав?
Надеюсь это была шутка
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Buharoid
– Использовал расовый стереотип по отношению к чернокожему игроку африканского происхождения, спросив, любит ли он жареную курицу;

А если он с искренней заботой поинтересовался без всякого подтекста?
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<~Inter~>
Ответ Арсений Элин
Да просто старой школы человек,всё называет своими именами...да может живет стереотипами но уверен называл игроков не оскорбления ради а как и в любом мужском коллективе есть своя атмосфера!
Среди друзей ещё могут быть шутки, но только в близком кругу когда это не слышат другие, а в коллективе это явное оскорбление. Не надо путать дружбу и этические отношения в коллективе
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swinostyd
Может, всё-таки уличён в 14-ти высказываниях? Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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mootoo
И что такого?
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Schiaff1no
Ответ Арсений Элин
Да просто старой школы человек,всё называет своими именами...да может живет стереотипами но уверен называл игроков не оскорбления ради а как и в любом мужском коллективе есть своя атмосфера!
Это же не означает, что это нормально и что это всем нравилось
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Holy Diver
Ну и в чем он был не прав?
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Леван Мкртчян
Приговор ,зачитываемый судьей, состоял из 88 слов
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Арсений Элин
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Alan Besolov
Не сознательный расист как Майкл Скотт с сериала Офис. Думаю он ухахатывался с шуток своих
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Pertinax Gandi
Расист и есть. Точнее ксенофоб.
+3
-4
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Alex Legend
Интересно, американских военных тоже отстраняют от футбола на полтора года?
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