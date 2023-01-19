Экс-тренера «Кроули», называвшего игроков-мусульман «террористами», отстранили от футбола на полтора года. Его признали «не сознательным расистом»

Футбольная ассоциация Англии вынесла наказание тренеру, обвиняемому в расизме в отношении игроков.

В мае стало известно, что Джон Йемс, главный тренер «Кроули» из 4-й лиги Англии, называл игроков-азиатов «террористами-смертниками», чернокожего – «зулусским воином» и внедрял расовую сегрегацию в раздевалках. Футбольная ассоциация Англии (FA) начала разбирательство, а клуб уволил специалиста.

Независимая комиссия, рассматривавшая дело Йемса, приняла решение отстранить его от футбола на 18 месяцев, хотя FA просила дисквалификацию на 2 года. Комиссия согласилась с доводами адвокатов тренера и признала его «не сознательным расистом».

Йемсу были предъявлены обвинения в 16 оскорбительных высказываниях, затрагивающих тему этнического происхождения, цвета кожи, расы, национальности, религии или гендера. Он был признан виновным в 12 таких случаях, хотя сам признал вину только в одном.

Комиссия FA пришла к выводу, что Йемс:

– Называл игроков-мусульман «террористами»;

– Намеренно неправильно произносил вторую половину фамилии Арнольда Шварценеггера, чтобы из нее получилось оскорбительное для чернокожих слово;

– Использовал расовый стереотип по отношению к чернокожему игроку африканского происхождения, спросив, любит ли он жареную курицу;

– Сказал игрокам-мусульманам: «Ваши люди все взрывают жилетами»;

– Сказал, что игрок молодежной сборной Ирака из « » «вероятно, взорвал бы стадион»;

– Неоднократно делал комментарии о том, что другой игрок-мусульманин «носит бомбу в своей сумке»;

– Назвал одного игрока «любителем карри» и спросил, недоволен ли он тем, что в клубе не подают «пиццу с карри»;

– Сделал замечание игроку из Гренады о том, «какая у него темная кожа».