Булыкин согласен с Матыциным: «Поведение Карпина неприемлемо, имидж сборной – имидж страны. Нужно выигрывать даже товарищеские матчи, которые достаются с таким трудом»

Теги Локомотив Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Узбекистана по футболу Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу сборная Таджикистана Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Футбол

Дмитрий Булыкин раскритиковал Валерия Карпина за слова о сборной России.

Ранее Карпин заявил, что не держится за пост главного тренера сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя слова Карпина, заявил, что «выражение безразличия – дорога в никуда».

«Матыцин в чем-то прав. Думаю, никто из россиян не хочет, чтобы сборная России играла вничью с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном. Все хотят, чтобы играли красиво и выигрывали. А потом уже смотрели ближайший состав и молодежь. Конечно, имидж сборной – имидж страны. Так как у нас все разбираются в футболе, то потом очень много разговоров о нашей команде. Если Карпину нравится, то это одно. Думаю, всем остальным россиянам – нет. Все хотят видеть результат, независимо, играем мы в официальных играх или нет. Потому что даже товарищеские матчи, которые достаются с таким трудом, нужно выигрывать и радовать всех своим результатом. Все-таки нет международных турниров. Все как раз и смотрят такие матчи, чтобы порадоваться за нашу сборную.

Для меня такое поведение тренера – неприемлемо, как и для Матыцина. Все-таки нужно выигрывать любой матч. Все спортсмены должны бороться за результат. Официальный товарищеский матч сборной – имидж страны. Не думаю, что мы можем проиграть Ираку. Сейчас сыграть вничью – в стиле нашей сборной по последним играм. Ирак не такой соперник, который сможет что-то противопоставить. Пора уже выигрывать!» – сказал экс-форвард «Локомотива» и сборной России.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

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19 комментариев

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янетыитынея
Никогда не забудем фееричный рывок Булыкина в думу:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/golovin/2485264.html
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Overkiller
"никто из россиян не хочет, чтобы сборная России играла вничью с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном"

Здесь слово "вничью" вообще лишнее.
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Arthur Ugly
Булыка, закрой варежку!
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Алар
Так грубо Булыкин спалился!
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Ковид 07.10.52
Смотришь, на публику , которая поддерживает Матицына и можно составлять список кандидатов в думу....Главное напомнить о своей преданности ....тьфу....
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Юрий Кечко
Булыкин такой слизень в своих высказываниях
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i.rimma
Поведение одного рукастого во всю страну это нормально
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Кеша
Мы уже забыли про Булыкина . Не забываешь напомнить о себе.
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Максим Пантелеев
Аааааа! Про имидж страны вспомнили. Карпин виноват!
Когда серийного извращенка рукаку на ЧЕ капитаном везли -об имидже не вспоминали. Булыкин мерзкий перс на подсосе у начальников
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Spaten
Очень Булыкину хочется угодить, что даже не думает, выиграй и потом смотри резерв. Как это?
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Spartakus1984
Товарищеские матчи-это тренировочные матчи,их не обязательно выигрывать.На месте Карпина Я послал бы всех и ушел из сборной,пусть поставят Семака,он будет вызывать туда пенсионеров типа дзюбы,и побеждать,а когда пенсионеры не смогу играть норг,то все Мытицины эти будут разводить руками,как так у нас нет сборной,потерянное поколение,не воспользовались паузой во благо будущего сборной и подкотовкой молодых кадров,и все в таком духе.Знаем мы переобувание этих господ истеричных
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Andrew Kolevatykh
Одни и те же люди сначала жалуются, что в сборной нет новых лиц, затем на результаты в товарищеских матчах, где наигрывается молодежь. Считаю, что Валерий все делает правильно. Тем не менее, для климата внутри команды, мотивации тренеру не стоит говорить, что он не особо держится за место вне зависимости от ситуации. Но в СМИ такие резкие мнения, словно Валерий каждому лично сказал свое мнение, а потом грубо послал.
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Валера, уходи!!!
Имидж нашей страны уж точно сейчас не сборная по футболу определяет
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Юрий Антонович
Я видел имидж страны,когда Лавров в Индии выступал...
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Красная стрела
Не попал в Московскую думу недавно, но не отчаился видимо😁
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hulk&boloto
Это тот, который даже по спискам(назначенный) в депутаты не смог попасть?
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Алексей Ненахов
Ну конечно согласен , депутатом быть то охото , будешь и за фан айди глотку рвать
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Kit244098
Дима наверное, как медведь в берлоге, только из зимней спячки вышел. Аллё, Димон! Сборная уже сыграла, Карпин выиграл. Проснись, уже проехали))
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Дмитрий Пичугин
Повылазило.
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