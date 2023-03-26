Булыкин согласен с Матыциным: «Поведение Карпина неприемлемо, имидж сборной – имидж страны. Нужно выигрывать даже товарищеские матчи, которые достаются с таким трудом»
Дмитрий Булыкин раскритиковал Валерия Карпина за слова о сборной России.
Ранее Карпин заявил, что не держится за пост главного тренера сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя слова Карпина, заявил, что «выражение безразличия – дорога в никуда».
«Матыцин в чем-то прав. Думаю, никто из россиян не хочет, чтобы сборная России играла вничью с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном. Все хотят, чтобы играли красиво и выигрывали. А потом уже смотрели ближайший состав и молодежь. Конечно, имидж сборной – имидж страны. Так как у нас все разбираются в футболе, то потом очень много разговоров о нашей команде. Если Карпину нравится, то это одно. Думаю, всем остальным россиянам – нет. Все хотят видеть результат, независимо, играем мы в официальных играх или нет. Потому что даже товарищеские матчи, которые достаются с таким трудом, нужно выигрывать и радовать всех своим результатом. Все-таки нет международных турниров. Все как раз и смотрят такие матчи, чтобы порадоваться за нашу сборную.
Для меня такое поведение тренера – неприемлемо, как и для Матыцина. Все-таки нужно выигрывать любой матч. Все спортсмены должны бороться за результат. Официальный товарищеский матч сборной – имидж страны. Не думаю, что мы можем проиграть Ираку. Сейчас сыграть вничью – в стиле нашей сборной по последним играм. Ирак не такой соперник, который сможет что-то противопоставить. Пора уже выигрывать!» – сказал экс-форвард «Локомотива» и сборной России.
«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/golovin/2485264.html
Здесь слово "вничью" вообще лишнее.
Когда серийного извращенка рукаку на ЧЕ капитаном везли -об имидже не вспоминали. Булыкин мерзкий перс на подсосе у начальников