раскритиковал за слова о сборной России.

Ранее Карпин заявил, что не держится за пост главного тренера сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя слова Карпина, заявил, что «выражение безразличия – дорога в никуда».

«Матыцин в чем-то прав. Думаю, никто из россиян не хочет, чтобы сборная России играла вничью с , Узбекистаном и . Все хотят, чтобы играли красиво и выигрывали. А потом уже смотрели ближайший состав и молодежь. Конечно, имидж сборной – имидж страны. Так как у нас все разбираются в футболе, то потом очень много разговоров о нашей команде. Если Карпину нравится, то это одно. Думаю, всем остальным россиянам – нет. Все хотят видеть результат, независимо, играем мы в официальных играх или нет. Потому что даже товарищеские матчи, которые достаются с таким трудом, нужно выигрывать и радовать всех своим результатом. Все-таки нет международных турниров. Все как раз и смотрят такие матчи, чтобы порадоваться за нашу сборную.

Для меня такое поведение тренера – неприемлемо, как и для Матыцина. Все-таки нужно выигрывать любой матч. Все спортсмены должны бороться за результат. Официальный товарищеский матч сборной – имидж страны. Не думаю, что мы можем проиграть Ираку. Сейчас сыграть вничью – в стиле нашей сборной по последним играм. Ирак не такой соперник, который сможет что-то противопоставить. Пора уже выигрывать!» – сказал экс-форвард « » и сборной России.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии