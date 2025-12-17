«ПСЖ» должен заплатить Мбаппе не 61 млн евро, а около 100 млн. Форвард «Реала» получит гораздо меньше из-за налогов и отчислений

«ПСЖ» должен выплатить Мбаппе порядка 100 млн евро .

Общая сумма, которую «ПСЖ» обязан выплатить Килиану Мбаппе, составляет около 100 млн евро.

В сентябре 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал », задолженность по зарплате и бонусам в размере 55 млн евро. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже. Помимо финансовых требований, Мбаппе подал в адрес клуба жалобу на психологическое давление, а также обвинил «ПСЖ» в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году – тогда его временно отстранили от работы с основным составом. По последним данным, Килиан требовал 253 млн евро от клуба, «ПСЖ» – 440 млн евро от экс-игрока.

Вчера суд Парижа по трудовым спорам отклонил требования «ПСЖ» к Мбаппе в полном объеме и обязал клуб выплатить Килиану порядка 61 млн евро.

Однако, по оценкам адвокатов французского нападающего, общая сумма задолженности клуба по зарплате и премиальным в конечном итоге превысит 100 миллионов евро.

«Это будет стоить им около 100 миллионов евро. Суммы, причитающиеся Килиану Мбаппе за последние полтора года, все равно позволили «ПСЖ » накапливать средства в течение полутора лет и использовать их для трансферов игроков. Эти деньги принадлежат французскому государству, это средства налогоплательщиков», – заявил юрист Мбаппе Тома Клэй.

Однако уточняется, что даже из 61 миллиона евро, которые «ПСЖ» должен выплатить своему бывшему игроку, 26-летний футболист получит гораздо меньше – из-за различных начислений на заработную плату, а также налогов.

«В сумму входят социальные налоги работодателя и налоги на заработную плату. И, кроме того, сам работник будет платить налоги.

Грубо говоря, в кармане игрока останется примерно 25 или 26 миллионов евро. Государству же поступит примерно 75 миллионов евро [от всей суммы]. В любом случае, это не пустяк», – сказала адвокат Мбаппе Дельфина Верхейден.