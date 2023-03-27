Роналду получил 8 из 10 за матч с Люксембургом от Goal, выше оценки в сборной Португалии нет
Криштиану Роналду получил самую высокую оценку за матч с Люксембургом от Goal.
Сборная Португалии вчера одержала крупную победу над Люксембургом на выезде во 2-м туре квалификации Евро-2024.
38-летний форвард «Аль-Насра», сделавший дубль в первом тайме, получил 8 баллов из 10 – это самая высокая оценка. Такая же у хавбеков Жоау Пальиньи, Бернарду Силвы и вингера Рафаэла Леау.
Вратарь: Руй Патрисиу (6 из 10);
Защитники: Антониу Силва (7 из 10), Рубен Диаш (7 из 10), Данилу Перейра (6 из 10), Диогу Далот (5 из 10), Нуну Мендеш (7 из 10);
Полузащитники: Бруну Фернандеш (7 из 10), Жоау Пальинья (8 из 10), Бернарду Силва (8 из 10).
Нападающие: Криштиану Роналду (8 из 10), Жоау Феликс (7 из 10);
Вышедшие на замену: Гонсалу Рамуш (5 из 10), Рубен Невеш (6 из 10), Рафаэл Леау (8 из 10), Отавио (7 из 10), Диогу Жота (без оценки).
Жаль, что «Оскар» уже прошел. За эту симуляцию Криштиану Роналду получил желтую карточку – арбитр не долго думал
А первый гол был забит с добивания после его же попадания в крестовину.
По факту сделал оба гола ))) Растворился.
Спасибо за комплимент для Лео... честно говоря, при таких хейтерах как ты даже фанаты не нужны )))))