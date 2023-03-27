Роналду получил 8 из 10 за матч с Люксембургом от Goal, выше оценки в сборной Португалии нет

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Руй Патрисиу рейтинги сборная Люксембурга по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Данилу Перейра Отавио Бруну Фернандеш Бернарду Силва Диогу Жота Жоау Пальинья Рубен Невеш Рубен Диаш Диогу Далот Жоау Феликс Рафаэл Леау Гонсалу Рамуш Нуну Мендеш Антониу Силва Футбол

Криштиану Роналду получил самую высокую оценку за матч с Люксембургом от Goal.

Сборная Португалии вчера одержала крупную победу над Люксембургом на выезде во 2-м туре квалификации Евро-2024.

38-летний форвард «Аль-Насра», сделавший дубль в первом тайме, получил 8 баллов из 10 – это самая высокая оценка. Такая же у хавбеков Жоау Пальиньи, Бернарду Силвы и вингера Рафаэла Леау.

Вратарь: Руй Патрисиу (6 из 10);

Защитники: Антониу Силва (7 из 10), Рубен Диаш (7 из 10), Данилу Перейра (6 из 10), Диогу Далот (5 из 10), Нуну Мендеш (7 из 10);

Полузащитники: Бруну Фернандеш (7 из 10), Жоау Пальинья (8 из 10), Бернарду Силва (8 из 10).

Нападающие: Криштиану Роналду (8 из 10), Жоау Феликс (7 из 10);

Вышедшие на замену: Гонсалу Рамуш (5 из 10), Рубен Невеш (6 из 10), Рафаэл Леау (8 из 10), Отавио (7 из 10), Диогу Жота (без оценки).

Жаль, что «Оскар» уже прошел. За эту симуляцию Криштиану Роналду получил желтую карточку – арбитр не долго думал

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47 комментариев

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Игорь Климов
Ответ Юсуф Тайсумов
Укротительница Люксембурга повелительница Лихтенштейна)))))
Князь Литовский!)
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Добрый_Ээх
Вратаря-то за что так оценили )?
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Jaxongir Shodiev
И это в 38 лет!!!!
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Дмитрий Снегирёв
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Месси 2 раза со штрафного попал в крестовину и потом всё-таки забил в девятку🤣🤣
Забавно, что чел явно даже обзор игры не смотрел. Но другие глоры его все равно заплюсовали
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El Cazador
Ответ Санжар Игамбердиев
Панама как никак сильнее Люксембурга и лихтейнштейна вместе взятых
Назови трёх игроков сильной панамы
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Denis Fomin
Два бала за симуляцию сняли, а так бы 10 была!
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El Cazador
Ответ Игорь Климов
А какую оценку получил этот Кринж7 за свою симуляцию в штрафной соперника, после которой ему судья показал Жёлтую карточку?
Лео Месси! Factos! Абырвалг!
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Юсуф Тайсумов
Укротительница Люксембурга повелительница Лихтенштейна)))))
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Alexander p.
Роналду хорошо сыграл против вяликого Люксембурга
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Lol Ko
Вроде и спортивная новость. Но как-то утомительно уже про эти фантастическе достижения читать...
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Игорь Климов
Ответ Men77
Просто лучший, представляю, что бы он на ЧМ творил. 🤣
Ну, один гол волосами как минимум бы забил)
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Игорь Климов
А какую оценку получил этот Кринж7 за свою симуляцию в штрафной соперника, после которой ему судья показал Жёлтую карточку?
0
-1
-1
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ТТД Бубнова
Ответ Ilia Ashirov
Самая высокая) просто такая же как у ещё троих)
Об этом мы тактично умолчим. Главное, что выше оценки ни у кого нет, остальное не важно ))
+3
-1
+2
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Нагрузки Сборной
Как Патрисиу умудрился получить всего 6 баллов? Это базовая оценка, когда тебе просто нечего делать 90 минут?
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Санжар Игамбердиев
Ответ А. Мостовой
тем временем Месси растворился против Великой панамы
Панама как никак сильнее Люксембурга и лихтейнштейна вместе взятых
+4
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BeastI666I
Ответ А. Мостовой
тем временем Месси растворился против Великой панамы
Растворился? Обогнал по голам со штрафного пару великих игроков... растворился)))
А первый гол был забит с добивания после его же попадания в крестовину.
По факту сделал оба гола ))) Растворился.
Спасибо за комплимент для Лео... честно говоря, при таких хейтерах как ты даже фанаты не нужны )))))
+6
-1
+5
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Иван Иванов
Ответ А. Мостовой
тем временем Месси растворился против Великой панамы
Панама, кстати, в 2018 на ЧМ играла, американцев обошла в отборе.
+4
-1
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Men77
Просто лучший, представляю, что бы он на ЧМ творил. 🤣
+8
-1
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2vdhrvmmzf
Ответ Великий Алонсо
Месси обосрался против Панамы
Обделался по моему немного другой персонаж на ЧМ с 0+0 и на скамейке под Рамушем, возможности ограничены набитием статы против карликов
+3
-1
+2
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cektor
прыжок в воду 8 из 10 ! ))
+2
-4
-2
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rookie84
Ответ Великий Алонсо
Месси обосрался против Панамы
мило наблюдать за конвульсиями Сектора ))
+9
-3
+6
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samog
Зверь 💪🏿
+1
-2
-1
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Магомед Саид Амирханов
У нас Дзюба тоже хорош с Люксембургцами и Лехштейнцами 🤣
+5
-1
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rookie84
Ответ Великий Алонсо
Месси обосрался против Панамы
;D
+1
-1
0
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rookie84
Тигр
+3
-2
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