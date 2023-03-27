Роналду получил 8 из 10 за матч с Люксембургом от Goal, выше оценки в сборной Португалии нет

Криштиану Роналду получил самую высокую оценку за матч с Люксембургом от Goal.

вчера одержала крупную победу над на выезде во 2-м туре квалификации Евро-2024.

38-летний форвард « », сделавший дубль в первом тайме, получил 8 баллов из 10 – это самая высокая оценка. Такая же у хавбеков , и вингера .

Вратарь: (6 из 10);

Защитники: Антониу Силва (7 из 10), (7 из 10), (6 из 10), (5 из 10), Нуну Мендеш (7 из 10);

Полузащитники: Бруну Фернандеш (7 из 10), Жоау Пальинья (8 из 10), Бернарду Силва (8 из 10).

Нападающие: Криштиану Роналду (8 из 10), Жоау Феликс (7 из 10);

Вышедшие на замену: Гонсалу Рамуш (5 из 10), Рубен Невеш (6 из 10), Рафаэл Леау (8 из 10), Отавио (7 из 10), Диогу Жота (без оценки).

Жаль, что «Оскар» уже прошел. За эту симуляцию Криштиану Роналду получил желтую карточку – арбитр не долго думал