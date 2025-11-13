  • Спортс
  Вячеслав Колосков: «Как можно от пива напиться? Прихожу на «Динамо», и на трибунах много детей, женщин, семейных пар – кому там напиваться? Я говорил, что где-то стоит и водку вернуть»
Вячеслав Колосков: «Как можно от пива напиться? Прихожу на «Динамо», и на трибунах много детей, женщин, семейных пар – кому там напиваться? Я говорил, что где-то стоит и водку вернуть»

Вячеслав Колосков: как можно от пива напиться?.

Вячеслав Колосков поддерживает намерение возобновить продажу пива на футболе.

«Я уже три года назад сказал, что надо вернуть пиво на стадионы. Здесь не должно быть сомнений! Пока больше разговоров, чем действий.

Противники этой идеи почему-то думают, что сразу появятся алкоголики, кружки и пивные стаканы будут повсюду валяться. Это чушь и ерунда. Сейчас совсем другая публика.

Это в первую очередь мера поддержки клубов. Это реклама и, соответственно, дополнительные средства в бюджет клубов – главная цель. Противники этой идеи – это те люди, которые на стадион в основном не ходят.

Как можно от этого пива напиться? Абсолютно невозможно и не нужно. Я в свое время говорил, что стоит и водку вернуть в определенных местах. Ничего в этом плохого нет, ведь другая публика совсем.

Я прихожу на «Динамо», и там на трибунах много детей, женщин, семейных пар. Кому там напиваться? Я полностью за то, чтобы пиво вернулось на стадионы!» – сказал почетный президент РФС.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
