Роберто Мартинес: «У Роналду уникальный опыт на международном уровне. Он готов вести за собой»
Роберто Мартинес отметил влияние Криштиану Роналду на сборную Португалии.
Форвард оформил дубль в матче с Люксембургом (6:0) в квалификации Евро-2024.
«Я очень доволен. Важно помнить о том, что отношение игроков к делу – это главное. Сегодня важно было играть интенсивно с первой минуты, играть как команда. И мы это сделали, забив 6 мячей и не реализовав пенальти. Я ценю то, что мы не пропустили.
Я очень доволен, но это только начало. Нам еще многое предстоит улучшить.
Роналду играет важную роль, у него уникальный опыт на международном уровне. Для нас он важен потому, что является примером для подражания в раздевалке. Он всегда готов вести за собой, быть капитаном команды», – заявил главный тренер Португалии в эфире RTP3.
Вот эти мусорные голы. 107 голов он забил карликам и середнякам.
Из 122 голов он всего 15 голов забил топ сборным.
Так у него 200 пенальти за карьеру, если отобрать у него и Месси пенальти, то лучшим бомбардиром в истории будет Месси)
Не стоит кринжиофилам говорить про пенальти)
Занавес
Так все эти голы в ворота Люксембургов ,Мальт, Андорр, Лихтенштейнов и Сан Марин кринж забивал в официальных матчах)
Эти матчи только называются официальными)
Лучше обыграть в товарняке Бразилию, чем Мальту и Люксембург в таких "официальных" матчах)
Как только дело касается настоящих матчей на ЧМ наш "рекордсмен" исчезает)
Роналду - 102 (из них 6 Швеции, 4 Швейцарии, по 3 Испании, Нидерландам, Дании, России, по 2 Франции и Бельгии, 1 Германии)
Месси - 54 (из них 0 в ворота Бразилии)
Занавес