Роберто Мартинес: «У Роналду уникальный опыт на международном уровне. Он готов вести за собой»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Люксембурга по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес квалификация Евро-2024 Футбол

Роберто Мартинес отметил влияние Криштиану Роналду на сборную Португалии.

Форвард оформил дубль в матче с Люксембургом (6:0) в квалификации Евро-2024.

«Я очень доволен. Важно помнить о том, что отношение игроков к делу – это главное. Сегодня важно было играть интенсивно с первой минуты, играть как команда. И мы это сделали, забив 6 мячей и не реализовав пенальти. Я ценю то, что мы не пропустили.

Я очень доволен, но это только начало. Нам еще многое предстоит улучшить.

Роналду играет важную роль, у него уникальный опыт на международном уровне. Для нас он важен потому, что является примером для подражания в раздевалке. Он всегда готов вести за собой, быть капитаном команды», – заявил главный тренер Португалии в эфире RTP3.

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21 комментарий

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Айлин 1990
Ответ Artem Piatkov
Голы за сборную без товарищеских матчей: Роналду - 102 (из них 6 Швеции, 4 Швейцарии, по 3 Испании, Нидерландам, Дании, России, по 2 Франции и Бельгии, 1 Германии) Месси - 54 (из них 0 в ворота Бразилии) Занавес
https://www.sports.ru/football/blogs/3125997.html?sl=1

Вот эти мусорные голы. 107 голов он забил карликам и середнякам.
Из 122 голов он всего 15 голов забил топ сборным.
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Muhammad Juraev
Ответ Moscwow
Прекрасно. 5 пенок в 7 матчах. Гениально
Ты про Пеналду?
Так у него 200 пенальти за карьеру, если отобрать у него и Месси пенальти, то лучшим бомбардиром в истории будет Месси)
Не стоит кринжиофилам говорить про пенальти)
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Moscwow
Ответ Muhammad Juraev
Как там дела в плей-офф ЧМ за 25 лет?)
Прекрасно. 5 пенок в 7 матчах. Гениально
+2
-2
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Remy Cabella
Ответ Artem Piatkov
Голы за сборную без товарищеских матчей: Роналду - 102 (из них 6 Швеции, 4 Швейцарии, по 3 Испании, Нидерландам, Дании, России, по 2 Франции и Бельгии, 1 Германии) Месси - 54 (из них 0 в ворота Бразилии) Занавес
2 из 54 - в финале чемпионата мира.

Занавес
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-3
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Goofts
Вот интересно, Месси или Роналду забили больше топ50 сборным Фифа
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Muhammad Juraev
Нужно больше таких официальных матчей против Сан Марино и Мальт..
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-2
-2
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Muhammad Juraev
Ответ Moscwow
Примерно тоже самое и в плей-офф лч. Только тссс..
Как там дела в плей-офф ЧМ за 25 лет?)
+2
-3
-1
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AF007
Ответ Artem Piatkov
Голы за сборную без товарищеских матчей: Роналду - 102 (из них 6 Швеции, 4 Швейцарии, по 3 Испании, Нидерландам, Дании, России, по 2 Франции и Бельгии, 1 Германии) Месси - 54 (из них 0 в ворота Бразилии) Занавес
Давай теперь без матчей со сборными из второй сотни рейтинга
+1
-3
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Роман
Ответ Supreme Allah
Роналду готов вести за собой когда в соперниках Литва Фареры и Люксембург. На ЧМ он готов в слезах убегать с поля 🤣🤣🤣
А на Камп Ноу всем стадионом выкрикивать SIIIIII
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Роман
Сборная Португалии радует. Заряжена на победу. А Роналду делает, то то всегда делал - забивает голы.
+1
-2
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Artem Piatkov
Голы за сборную без товарищеских матчей: Роналду - 102 (из них 6 Швеции, 4 Швейцарии, по 3 Испании, Нидерландам, Дании, России, по 2 Франции и Бельгии, 1 Германии) Месси - 54 (из них 0 в ворота Бразилии) Занавес
Месси дубль в финале ЧМ; Роналду 0+0 в плей-офф за 5 турниров. Занавес
+5
-6
-1
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Muhammad Juraev
Ответ Artem Piatkov
Голы за сборную без товарищеских матчей: Роналду - 102 (из них 6 Швеции, 4 Швейцарии, по 3 Испании, Нидерландам, Дании, России, по 2 Франции и Бельгии, 1 Германии) Месси - 54 (из них 0 в ворота Бразилии) Занавес
Ахахахах)
Так все эти голы в ворота Люксембургов ,Мальт, Андорр, Лихтенштейнов и Сан Марин кринж забивал в официальных матчах)
Эти матчи только называются официальными)
Лучше обыграть в товарняке Бразилию, чем Мальту и Люксембург в таких "официальных" матчах)
Как только дело касается настоящих матчей на ЧМ наш "рекордсмен" исчезает)
+4
-5
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Moscwow
Ответ Artem Piatkov
Голы за сборную без товарищеских матчей: Роналду - 102 (из них 6 Швеции, 4 Швейцарии, по 3 Испании, Нидерландам, Дании, России, по 2 Франции и Бельгии, 1 Германии) Месси - 54 (из них 0 в ворота Бразилии) Занавес
Примерно тоже самое и в плей-офф лч. Только тссс..
+4
-7
-3
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ken35
Ответ Artem Piatkov
Голы за сборную без товарищеских матчей: Роналду - 102 (из них 6 Швеции, 4 Швейцарии, по 3 Испании, Нидерландам, Дании, России, по 2 Франции и Бельгии, 1 Германии) Месси - 54 (из них 0 в ворота Бразилии) Занавес
+*
+2
-4
-2
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Muhammad Juraev
Лучше забивать в товарняке в ворота Бразилии, чем в таких официальных матчах в ворота Люксембургов и Лихтенштейнов..
0
-4
-4
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AF007
Удачи тебе в 1/8 против Германии с 40-летней мумией на острие, роберто
+1
-5
-4
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Direct free kick
К концу отбора будет 130 голов за сборную
+4
-4
0
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Supreme Allah
Роналду готов вести за собой когда в соперниках Литва Фареры и Люксембург. На ЧМ он готов в слезах убегать с поля 🤣🤣🤣
+2
-4
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Artem Piatkov
Голы за сборную без товарищеских матчей:

Роналду - 102 (из них 6 Швеции, 4 Швейцарии, по 3 Испании, Нидерландам, Дании, России, по 2 Франции и Бельгии, 1 Германии)

Месси - 54 (из них 0 в ворота Бразилии)

Занавес
+16
-13
+3
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Гегенпрессинг Рангника
Роналду готов вести за собой когда в соперниках Литва Фареры и Люксембург. На ЧМ он готов в слезах убегать с поля 🤣🤣🤣
+3
-5
-2
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Temp LC
Иначе и быть не может
0
-1
-1
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