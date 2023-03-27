Роберто Мартинес: «У Роналду уникальный опыт на международном уровне. Он готов вести за собой»

отметил влияние на сборную Португалии.

Форвард оформил дубль в матче с (6:0) в квалификации Евро-2024.

«Я очень доволен. Важно помнить о том, что отношение игроков к делу – это главное. Сегодня важно было играть интенсивно с первой минуты, играть как команда. И мы это сделали, забив 6 мячей и не реализовав пенальти. Я ценю то, что мы не пропустили.

Я очень доволен, но это только начало. Нам еще многое предстоит улучшить.

Роналду играет важную роль, у него уникальный опыт на международном уровне. Для нас он важен потому, что является примером для подражания в раздевалке. Он всегда готов вести за собой, быть капитаном команды», – заявил главный тренер в эфире RTP3.