Седокова выложила фото в носках с эмблемой «Спартака» и букетом роз. Певица заявила, что у нее нет романа с игроком клуба: «Сын тренировался в их детской секции. Расследование завершено»

Анна Седокова опубликовала фото в носках с эмблемой «Спартака».

Певица Анна Седокова в соцсети выложила фото с букетом роз, на девушке при этом были носки с эмблемой «Спартака ».

Позже Седокова опровергла слухи о романе с кем-то из футболистов «Спартака».

«Это сын пять минут тренировался в их детской секции – и почему-то эти носки однажды оказались в моем шкафу. Расследование завершено», – объяснила Седокова.

Изображение: соцсеть Анны Седоковой.

Седокова о скандале с Нгамале: «Его женатый сокомандник отправлял мне лайки и намеки, другой писал сальные сообщения мне и дочке. Не ведитесь на блестящую упаковку, девочки»