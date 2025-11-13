Седокова выложила фото в носках с эмблемой «Спартака» и букетом роз. Певица заявила, что у нее нет романа с игроком клуба: «Сын тренировался в их детской секции. Расследование завершено»
Анна Седокова опубликовала фото в носках с эмблемой «Спартака».
Певица Анна Седокова в соцсети выложила фото с букетом роз, на девушке при этом были носки с эмблемой «Спартака».
Позже Седокова опровергла слухи о романе с кем-то из футболистов «Спартака».
«Это сын пять минут тренировался в их детской секции – и почему-то эти носки однажды оказались в моем шкафу. Расследование завершено», – объяснила Седокова.
Изображение: соцсеть Анны Седоковой.
Седокова о скандале с Нгамале: «Его женатый сокомандник отправлял мне лайки и намеки, другой писал сальные сообщения мне и дочке. Не ведитесь на блестящую упаковку, девочки»
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33437 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Teleprogramma.org
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости