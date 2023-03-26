Роналду забил 122 гола за Португалию – больше, чем следующие три топ-бомбардира сборной, вместе взятые

забил за Португалию больше, чем остальные бомбардиры из топ-4 вместе.

38-летний форвард оформил дубль в игре с (6:0) в квалификации Евро-2024.

Всего у нападающего, представляющего « », 122 гола за 198 матчей в составе национальной команды.

Педру Паулета, занимающий второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной , забил 47 мячей, Эйсебио – 41, – 32. Таким образом, у одного Роналду больше голов, чем у следующих трех человек в рейтинге, вместе взятых (120).

Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.