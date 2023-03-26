Роналду забил 122 гола за Португалию – больше, чем следующие три топ-бомбардира сборной, вместе взятые
Криштиану Роналду забил за Португалию больше, чем остальные бомбардиры из топ-4 вместе.
38-летний форвард оформил дубль в игре с Люксембургом (6:0) в квалификации Евро-2024.
Всего у нападающего, представляющего «Аль-Наср», 122 гола за 198 матчей в составе национальной команды.
Педру Паулета, занимающий второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Португалии, забил 47 мячей, Эйсебио – 41, Луиш Фигу – 32. Таким образом, у одного Роналду больше голов, чем у следующих трех человек в рейтинге, вместе взятых (120).
Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.
https://www.sports.ru/football/match/1658521/?ysclid=lfpwputgow835359765
Первые медали Португалии на ЧМ, главном турнире всех времён и народов
Величайшие:
Месси
Марадона
Пеле
Фильм официальный от ФИФА.
Лучший ассистент Португалии на ЧМ Луишь Фигу 4 ассиста.
МВП ЧМ за Португалию 0.
Лучший бомбардир Аргентины на ЧМ Месси 13 голов.
Лучший ассистент Аргентины на ЧМ Месси 8 ассистов.
МВП ЧМ за Аргентину Месси 2 раза.