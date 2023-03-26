Роналду забил 122 гола за Португалию – больше, чем следующие три топ-бомбардира сборной, вместе взятые

Теги Педру Паулета Луиш Фигу Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу рейтинги Эйсебио сборная Люксембурга по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду забил за Португалию больше, чем остальные бомбардиры из топ-4 вместе.

38-летний форвард оформил дубль в игре с Люксембургом (6:0) в квалификации Евро-2024.

Всего у нападающего, представляющего «Аль-Наср», 122 гола за 198 матчей в составе национальной команды.

Педру Паулета, занимающий второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Португалии, забил 47 мячей, Эйсебио – 41, Луиш Фигу – 32. Таким образом, у одного Роналду больше голов, чем у следующих трех человек в рейтинге, вместе взятых (120).

Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.

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75 комментариев

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Геннадий Тимченко
Ответ нелюбитель футбола
А я думал в Ла-Пасе, на высоте 3000м... Слабо там их обыграть?... Аргентина не могла это сделать 15 лет... Хе..
ну так оплати поездку узбекам туда и выдели приличные премиальные за победу- обыграют наверняка👍
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Ruscello
Так сколько там голов Месси надо забить Кюрасао, чтобы побить рекорд КриРо?
https://www.sports.ru/football/match/1658521/?ysclid=lfpwputgow835359765
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Goofts
Несколько голов Эйсебио на ЧМстоят больше рекордов КриРо...
Первые медали Португалии на ЧМ, главном турнире всех времён и народов
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Oleg
Ответ yrok77
мне неинтересно
Фильм бомба, посмотри.Там про ЧМ, про самые знаковые моменты главного турнира в истории, ну и финальная часть:
Величайшие:
Месси
Марадона
Пеле

Фильм официальный от ФИФА.
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нелюбитель футбола
Ответ Los Galácticos
Есть какое-то чувство что он еще поедет и на ЧМ в США.
Он не поедет... Его повезут...
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Ruscello
Ответ Игорь Климов
Теперь все потуги с этой мусорной статистикой уже не актуальны, за неё ничего не дадут, ЧМ всем показал, кто есть кто.
Показал коррумпированность главной футбольной организации? Ну, это вряд ли. Об этом давно уже известно.)
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нелюбитель футбола
Ответ Геннадий Тимченко
причём обыграл на нейтральном поле👏👏👏
А я думал в Ла-Пасе, на высоте 3000м... Слабо там их обыграть?... Аргентина не могла это сделать 15 лет... Хе..
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Oleg
Ответ yrok77
жизнь отдали😂😂😂 хватит чепуху писать
Три месяца прошло с момента коронации Лео, а фанаты бездаря из аль насры еще страдают.
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нелюбитель футбола
Ответ Oleg
На сайте ФИФА вышел официально фильм о ЧМ. Это бомба. Последние 3 минуты из 1 часа и 30 минут фанатам Роналду надо смотреть внимательно, там ОФИЦИАЛЬНО названа тройка величайших: Месси Пеле Марадона Удачи и счастливых эмоций при просмотре фильма.
Не, им проще и лучше просматривать гол с липового пеналя их кумира на ЧМ в первом матче турнира... Естественно с заблюренным улыбающимся с плаката Месси на заднем плане от прыгающего рунальды... Они смотрят это сутками... Хе..
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yrok77
Ответ Moscwow
Я их всех называю - климовоголовые. Для этих нет лекарств, не изобрели еще
интересно было бы на них в реальности посмотреть😂
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yrok77
Ответ Oleg
На сайте ФИФА вышел официально фильм о ЧМ. Это бомба. Последние 3 минуты из 1 часа и 30 минут фанатам Роналду надо смотреть внимательно, там ОФИЦИАЛЬНО названа тройка величайших: Месси Пеле Марадона Удачи и счастливых эмоций при просмотре фильма.
мне неинтересно
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Moscwow
Ответ yrok77
он не один здесь болеет, еще ригоберка гегенпрессинг, Джураев, Клим и айлин
Я их всех называю - климовоголовые. Для этих нет лекарств, не изобрели еще
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yrok77
Ответ Oleg
Да его фанаты все это понимают) Они бы сейчас жизнь отдали что бы их кумир был на месте Лео с Кубком Мира. А так приходится выдумывать байки про покупку ЧМ, изображать радость от голов строителям в СА и считать мусорную статистику в матчах с Люксембургом. Попутно орать Гоат. Смешно со стороны, а с другой у них нет выбора))) Кто то Чемпион Мира, а у кого то стата с Люксембургом.
жизнь отдали😂😂😂 хватит чепуху писать
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AF007
Ответ Gelious
Так Роналду тоже неплохо так тащил свою Португалию временами. А то, что он творил на самом высоком уровне, который существует в футболе, плей офф лиги чемпионов, вообще не верится. Как говорили наши комментаторы, такого никогда не было, чтобы один игрок так тащил (а потом он еще это повторил хех). Но разные поколения в принципе тяжело сравнивать, слишком много разного
Без Модрича и Крооса он повторял только вылеты от команд уровня Брюгге
+1
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Зизуха
Король Люксембургов, Андорр, Сан-Марин
+2
-3
-1
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Айлин 1990
Лучший бомбардир Португалии на ЧМ Эйсебио 9 голов.
Лучший ассистент Португалии на ЧМ Луишь Фигу 4 ассиста.
МВП ЧМ за Португалию 0.

Лучший бомбардир Аргентины на ЧМ Месси 13 голов.
Лучший ассистент Аргентины на ЧМ Месси 8 ассистов.
МВП ЧМ за Аргентину Месси 2 раза.
+4
-5
-1
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yrok77
Ответ Moscwow
Болеешь, понял. Здоровья от души
он не один здесь болеет, еще ригоберка гегенпрессинг, Джураев, Клим и айлин
+1
-1
0
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Moscwow
Ответ Oleg
Ну твой кумир бездарен на главном турнире в истории, только истинная бездарность за 5 ЧМ может иметь 0+0.в плей офф.
🤦‍♂️ мне плевать, курочкин
0
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yrok77
Ответ Oleg
Месси ЧЕМПИОН МИРА, у него сейчас обожествление по всему земному шару, пусть играет с кем хочет, он в ранге живого Бога после 18.12.2022.
ты уже выбил это число у себя на ягодицах?
+1
-1
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Gelious
Так Роналду тоже неплохо так тащил свою Португалию временами. А то, что он творил на самом высоком уровне, который существует в футболе, плей офф лиги чемпионов, вообще не верится. Как говорили наши комментаторы, такого никогда не было, чтобы один игрок так тащил (а потом он еще это повторил хех). Но разные поколения в принципе тяжело сравнивать, слишком много разного
Когда Роналду тащил Португалию на ЧМ? 😁
+2
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Назаров Дмитрий
дайте разобраться! это супер или нет!?
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danik 258808
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Эйсебио за один ЧМ забил больше чем кринж за 5 и привёл сборную к бронзовым медалям, а голы Литве любой забить может
однако первые трофеи у Португалии были при Роналду только
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нелюбитель футбола
Ответ Алексей Власов
Купленная железяка чм не делает месси лучшим. Ты на цифры посмотри. Во многих турнирах Роналду забил больше чем месси
На ЧМ больше у Месси и намного, в Испании больше и намного, в ЛЧ - Геша уже не играет и Месси его побьёт... Больше нет турниров, где они играли бы вместе.. О чём ты, парнишка?...
+1
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yrok77
ригоберка мы в курсе что ты великий 🐓
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Oleg
Ответ Moscwow
Болеешь, понял. Здоровья от души
Ну твой кумир бездарен на главном турнире в истории, только истинная бездарность за 5 ЧМ может иметь 0+0.в плей офф.
0
-1
-1
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