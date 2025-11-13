Тренер Ирландии Хадльгримссон об игре с Португалией: «Это не баскетбольный матч, пойдем на риск, если понадобится гол в конце. Наш подход не изменится, у них было не так много моментов»

Тренер Ирландии: пойдем на риск, если понадобится забить Португалии в концовке.

Тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон поделился ожиданиями перед матчем с Португалией.

Команды сегодня сыграют на «Авива-Стэдиум» в Дублине в рамках отбора на ЧМ-2026. Матч начнется в 22:45 по московскому времени. В октябре Португалия обыграла Ирландию со счетом 1:0.

«Наш подход не изменится. Нам нужно играть в определенном стиле против Португалии , независимо от того, нужна ли нам победа или ничья, нам нужен определенный стиль.

Мы не можем идти ва-банк против такой команды, как Португалия. Это не баскетбольный матч, и мы пойдем на обдуманный риск, если нам понадобится забить гол в конце игры. У нас есть план, и игроки должны быть готовы психологически к этой встрече.

Португалия, вероятно, кое-что исправит, учитывая, что у них было не так много голевых моментов против нас. Они наносили удары из-за пределов штрафной, делали навесы, но, думаю, мы контролировали их атаку.

Мы не можем защититься от всех их угроз, это невозможно, поэтому мы можем предоставить им некоторое пространство, и тогда мы будем знать, чего ожидать», – сказал Хадльгримссон.