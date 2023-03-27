Роналду о матчах с Лихтенштейном и Люксембургом: «Две игры, две победы! Цель достигнута, рад внести свой вклад»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу сборная Люксембурга по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 соцсети Футбол

Криштиану Роналду отметил хорошее начало квалификации Евро-2024 для Португалии.

В первых двух турах отбора на чемпионат Европы сборная Португалии обыграла Лихтенштейн (4:0) и Люксембург (6:0). В каждом из этих матчей Роналду отметился дублем.

«2 игры, 2 победы! Цель достигнута. Рад, что внес свой вклад в это очень позитивное начало нашей квалификации. Вперед!» – написал форвард в твиттере.

Роналду забил 122 гола за Португалию – больше, чем следующие три топ-бомбардира сборной, вместе взятые

У Роналду два мировых рекорда за матч: по играм и голам. А ведь он мог уйти из сборной после ЧМ

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57 комментариев

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нелюбитель футбола
Ответ Oleg
Величайший финал у истории выдала Франция и Аргентина. Аргентина 2 пенальти в свои ворота получила в финале, один на 120 минуте, где до конца минута оставалась. Но нет, фанаты бездаря из аль насры у нас в шапочках из фольги продолжают ходить.
А они так надеялись на французов... Хе... Я представляю как их рвало после этого .. Factos... И это здорово... 👏👏👏👍👍👍😄..
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нелюбитель футбола
Ответ Partizanski
Выигрыш ЧМ тоже оказался позорным
Этот "позорный" выигрыш ЧМ он бы с удовольствием отнял бы у Месси... Как когда-то ЗМ у Рибери... И всплакнул бы от радости .. Но Месси - не Рибери, и ЧМ не отдал... Как кто готовился к ЧМ - тот своё и получил... Занавес...Хе..
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нелюбитель футбола
Ответ Митрандир цвета хаки
Литовский князь не оплошал🤙🏻. Битву жизни, ЧМ позорно проиграл, конечно. Но своё звание: страшилка для карликовых сборных достойно отстаивает👌🏻 вон даже столько напрягался, что аж за симуляцию в матче против Люксембурга желтую схватанул😆🤣🤣
Это был Оскар за актерство .. Здесь у него лидерство .
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Pavel Palnikov
Ответ Oleg
Забавный персонаж этот роналду. После таких соперников игроки стесняются посты делать, а это еще пафосом приправляет)))
А пафос в чем заключается? Что он поздравил команду и болельщиков с победой в двух матчах?
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Dexter Dallas
Ответ Blaumerc
ты что здесь потерял тогда, если ты не фанат ни того и не другого. Или ты по веткам ходишь и охотишься за Ригоборгом? обанывать не хорошо 😁
Ну я за клуб болею. А не как китайцы за того или иного игрока. А ходить охотится за ним не интересно. Был тут один, но его мобилизировали и в ящике уже обратно привезли. А такие темы, как он сам считал тут задвигал.
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Oleg
Ответ Partizanski
Выигрыш ЧМ тоже оказался позорным
Величайший финал у истории выдала Франция и Аргентина.
Аргентина 2 пенальти в свои ворота получила в финале, один на 120 минуте, где до конца минута оставалась.

Но нет, фанаты бездаря из аль насры у нас в шапочках из фольги продолжают ходить.
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Michael_the_creator
Siiiiiu
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Арматурмалай
Просто бот

Киборг, помноженный на вечность
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Blaumerc
Ответ Dexter Dallas
Я тут что узнал мумедка и местный унижитель ригоьесон меня заблокировали. Тк что у одного, что у второго как только заканчиваются аргументы. Сразу блокируют. А уж как подгоает, когда они узнают, что я не фанат ни ранальда ни лянеля. Прям вообще забавно становится
ты что здесь потерял тогда, если ты не фанат ни того и не другого. Или ты по веткам ходишь и охотишься за Ригоборгом?
обанывать не хорошо 😁
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yrok77
Ответ Muhammad Juraev
Заступаешься за своего парня)
нет, в отличие от вас радужных болел месси
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Владислав Козьминский
Ответ Барсик Юрана
Клеймо позорника
Барсик я уж думал я тебя здесь не увижу, но главный фаната тут как тут
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muse muse
Ну если он не зальёт в соц.сети отчеты с фотками и кринжовые подписи к ним, это уже будет не Роналду вовсе, и главное подчеркнуть, что он что-то внёс в этот успех)))
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Водяра
Ну и позорище. 🤦‍♂️
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Владислав Козьминский
Ответ Юрий Кечко
Да я и раньше как то видел что они норм С Турцией 3-3 в лиге наций , победы уверенные над сборными типо Литвы И так далее Ну это уже сборная явно не карлик , лучше всяких Белоруссией и Молдавий на голову
Люксембург явно стал крепкой командой у них появились неплохие молодые игроки, и тренер можно им только удачи пожелать может через лигу наций совершат сенсацию и выйдут на евро
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Барсик Юрана
Клеймо позорника
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Роман
Ответ Dexter Dallas
Я тут что узнал мумедка и местный унижитель ригоьесон меня заблокировали. Тк что у одного, что у второго как только заканчиваются аргументы. Сразу блокируют. А уж как подгоает, когда они узнают, что я не фанат ни ранальда ни лянеля. Прям вообще забавно становится
Нормальные люди их сразу в ч/с отправляют и не общаются с ними.
Аргумент и они вещи несовместимые.
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Sevuska
Ответ Роман
Но фанатов Ляонеля ты не устроил. Там минимум покер в каждом матче должен быть. И каждый гол с метров 50, не меньше.
Кружок панамесси никак не может понять , что никакие левые пенки на ЧМ не могут догнать стату Великого Роналду 😂😂😂
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Dexter Dallas
Я тут что узнал мумедка и местный унижитель ригоьесон меня заблокировали. Тк что у одного, что у второго как только заканчиваются аргументы. Сразу блокируют. А уж как подгоает, когда они узнают, что я не фанат ни ранальда ни лянеля. Прям вообще забавно становится
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Partizanski
Ответ Митрандир цвета хаки
Литовский князь не оплошал🤙🏻. Битву жизни, ЧМ позорно проиграл, конечно. Но своё звание: страшилка для карликовых сборных достойно отстаивает👌🏻 вон даже столько напрягался, что аж за симуляцию в матче против Люксембурга желтую схватанул😆🤣🤣
Выигрыш ЧМ тоже оказался позорным
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Юрий Кечко
Ответ Владислав Козьминский
Люксембург очень неплохо против Словакии смотрелся
Да я и раньше как то видел что они норм
С Турцией 3-3 в лиге наций , победы уверенные над сборными типо Литвы И так далее
Ну это уже сборная явно не карлик , лучше всяких Белоруссией и Молдавий на голову
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Роман
Ответ yrok77
джурайка, спи. завтра в школу
Какая школа этому ботоводу?) Которого тут банили уже.
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Юрий Кечко
Я вот рад потравить Рона обычно , но мне Люксембург видится как то посильнее Боливии и точно Панамы там
Хз
Ладно там в лиге песков смеются над его голами ))) но в отборе ему не забивать что ли ?))
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Muhammad Juraev
Удивительный игрок)
На ЧМ против нормальных сборных был полным нулём, а тут такой смелый)
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Владислав Козьминский
Ответ Юрий Кечко
Я удивлён что Люксембург так сгорел Все таки последние годы они себя зарекомендовали ну уже как не карлик точно, и тут 0-6, даже дома Лихтенштейну 4 всего загрузили
Люксембург очень неплохо против Словакии смотрелся
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Muhammad Juraev
Ответ Митрандир цвета хаки
Литовский князь не оплошал🤙🏻. Битву жизни, ЧМ позорно проиграл, конечно. Но своё звание: страшилка для карликовых сборных достойно отстаивает👌🏻 вон даже столько напрягался, что аж за симуляцию в матче против Люксембурга желтую схватанул😆🤣🤣
На ЧМ он был днищем и как же ожил в матчах против Люксембургов)
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