Роналду о матчах с Лихтенштейном и Люксембургом: «Две игры, две победы! Цель достигнута, рад внести свой вклад»

отметил хорошее начало квалификации Евро-2024 для .

В первых двух турах отбора на чемпионат Европы сборная Португалии обыграла (4:0) и (6:0). В каждом из этих матчей Роналду отметился дублем.

«2 игры, 2 победы! Цель достигнута. Рад, что внес свой вклад в это очень позитивное начало нашей квалификации. Вперед!» – написал форвард в твиттере.

Роналду забил 122 гола за Португалию – больше, чем следующие три топ-бомбардира сборной, вместе взятые

У Роналду два мировых рекорда за матч: по играм и голам. А ведь он мог уйти из сборной после ЧМ