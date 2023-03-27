Роналду о матчах с Лихтенштейном и Люксембургом: «Две игры, две победы! Цель достигнута, рад внести свой вклад»
Криштиану Роналду отметил хорошее начало квалификации Евро-2024 для Португалии.
В первых двух турах отбора на чемпионат Европы сборная Португалии обыграла Лихтенштейн (4:0) и Люксембург (6:0). В каждом из этих матчей Роналду отметился дублем.
«2 игры, 2 победы! Цель достигнута. Рад, что внес свой вклад в это очень позитивное начало нашей квалификации. Вперед!» – написал форвард в твиттере.
Роналду забил 122 гола за Португалию – больше, чем следующие три топ-бомбардира сборной, вместе взятые
У Роналду два мировых рекорда за матч: по играм и голам. А ведь он мог уйти из сборной после ЧМ
Аргентина 2 пенальти в свои ворота получила в финале, один на 120 минуте, где до конца минута оставалась.
Но нет, фанаты бездаря из аль насры у нас в шапочках из фольги продолжают ходить.
Киборг, помноженный на вечность
обанывать не хорошо 😁
Аргумент и они вещи несовместимые.
С Турцией 3-3 в лиге наций , победы уверенные над сборными типо Литвы И так далее
Ну это уже сборная явно не карлик , лучше всяких Белоруссией и Молдавий на голову
Хз
Ладно там в лиге песков смеются над его голами ))) но в отборе ему не забивать что ли ?))
На ЧМ против нормальных сборных был полным нулём, а тут такой смелый)