У Норвегии 11 матчей подряд без поражений с общим счетом 44:6. Сборная не проигрывает год и лидирует в группе отбора ЧМ

Сборная Норвегии продлила серию без поражений до 11 матчей.

Норвежская сборная разгромила Эстонию в матче отбора ЧМ-2026 со счетом 4:1.

Таким образом, у Норвегии нет поражений во всех турнирах с октября прошлого года. С того момента команда тренера Столе Сольбаккена выиграла 10 матчей, и один раз сыграла вничью. Общий счет на этом отрезке – 44:6.

Норвегия лидирует в группе I в квалификации чемпионата мира с 21 очками в 7 матчах. Италия отстает на 6 баллов, Израиль – на 12. У итальянцев матч в запасе.

В воскресенье Норвегия проведет матч с Италией.