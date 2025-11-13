У Норвегии 11 матчей подряд без поражений с общим счетом 44:6. Сборная не проигрывает год и лидирует в группе отбора ЧМ
Сборная Норвегии продлила серию без поражений до 11 матчей.
Норвежская сборная разгромила Эстонию в матче отбора ЧМ-2026 со счетом 4:1.
Таким образом, у Норвегии нет поражений во всех турнирах с октября прошлого года. С того момента команда тренера Столе Сольбаккена выиграла 10 матчей, и один раз сыграла вничью. Общий счет на этом отрезке – 44:6.
Норвегия лидирует в группе I в квалификации чемпионата мира с 21 очками в 7 матчах. Италия отстает на 6 баллов, Израиль – на 12. У итальянцев матч в запасе.
В воскресенье Норвегия проведет матч с Италией.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
