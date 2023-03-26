Карпин о 2:0 с Ираком: «Задача – голы забивать, а не держать мяч у ворот. В перерыве сказали играть, а не голкиперу катить при первом удобном случае»

объяснил, за счет чего Россия прибавила во втором тайме игры с (2:0).

«Вторым таймом сегодня доволен. В первом тайме старались играть правильно, выход из обороны, у нас есть вратари, которых можно использовать как опцию.

Но вообще-то задача голы забивать, а не держать мяч у наших ворот. Это то, что сказали в перерыве: что надо играть, а не при первом удобном случае катить вратарю. Возможно, из-за этого второй тайм получился другим», – заявил главный тренер сборной России.

Быстров об ошибках Песьякова: «Линзы забыл надеть, не знаю. Для игрока сборной это непозволительно – 3-4 момента Ирак создает у нас дома»