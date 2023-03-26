Карпин о 2:0 с Ираком: «Задача – голы забивать, а не держать мяч у ворот. В перерыве сказали играть, а не голкиперу катить при первом удобном случае»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу Сергей Песьяков Футбол

Валерий Карпин объяснил, за счет чего Россия прибавила во втором тайме игры с Ираком (2:0).

«Вторым таймом сегодня доволен. В первом тайме старались играть правильно, выход из обороны, у нас есть вратари, которых можно использовать как опцию.

Но вообще-то задача голы забивать, а не держать мяч у наших ворот. Это то, что сказали в перерыве: что надо играть, а не при первом удобном случае катить вратарю. Возможно, из-за этого второй тайм получился другим», – заявил главный тренер сборной России.

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6 комментариев

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Quiet Dad
В свое время заигнорили Беленова, а ведь отличный кипер.
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Sergey Smolensky
Нет Валера, не игроки в этом виноваты и не психология. Ты не умеешь строить игру в защите, ты не умеешь строить игру в атаке. В итоге в сборная не умеет качественный автобус запарковать, не атаковать.
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инок
Сборную с долгожданной победой во втором тайме.
Наконец-то заиграли в нормальный футбол.
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TiNO
А что так можно было?? Может следовало играть так с самого начала?
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An Kr
Только глупый человек может так упорно настаивать на том, что не работает.
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Влад Яшнов
Песьяков - опция привоза каждые 10 минут
+4
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