Карпин о 2:0 с Ираком: «Задача – голы забивать, а не держать мяч у ворот. В перерыве сказали играть, а не голкиперу катить при первом удобном случае»
Валерий Карпин объяснил, за счет чего Россия прибавила во втором тайме игры с Ираком (2:0).
«Вторым таймом сегодня доволен. В первом тайме старались играть правильно, выход из обороны, у нас есть вратари, которых можно использовать как опцию.
Но вообще-то задача голы забивать, а не держать мяч у наших ворот. Это то, что сказали в перерыве: что надо играть, а не при первом удобном случае катить вратарю. Возможно, из-за этого второй тайм получился другим», – заявил главный тренер сборной России.
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Наконец-то заиграли в нормальный футбол.