Хавбек «Локо» Годяев о ПП: «Нужны большие деньги, чтобы есть только полезные блюда. Авокадо нравится, но не каждый может себе позволить. Килограмм в день? Нет, сначала нужно помочь родителям закрыть ипотеку»

Данила Годяев считает, что для правильного питания нужны большие деньги.

— Та история с лишним весом перед сборами «Локомотива» заставила тебя пересмотреть питание? Следишь за ним?

— Да, определенно, питание поменялось. Но тут скорее из-за возможностей «Локомотива», теперь я могу правильно питаться в Баковке. ПП в наше время же очень дорогое. Нужны большие деньги, чтобы есть только полезные блюда. Мне вот авокадо теперь нравится, но его же не каждый может себе позволить.

— Игрок клуба РПЛ может, думаю, позволить себе хоть по килограмму в день — денег же должно быть много.

— Нет, сначала нужно помочь родителям.

— Квартиру им купил?

— Нет, они же в Заветах [Ильича, под Пушкино] взяли в ипотеку пять лет назад. И сейчас основная цель — закрыть родителям весь долг. В Москву они не поедут, будут жить там. Еще папе зубы сделали, в наше время это тоже стоит не меньше квартиры. Как у родителей будет все хорошо, можно будет и о себе подумать.

— Разгуляешься?

— Нет, этого никогда не будет. Во‑первых, воспитание мне не позволит. И, во‑вторых, слишком мне тяжело все дается по жизни. Когда деньги даются через большой труд, отношение к этим деньгам соответствующее.

— А машина?

— Машина… Машина нужна, чисто физически. Права у меня есть, а машины нет пока. Конечно, хочется, но сначала буду решать квартирный вопрос. Как родителям выплатим, буду подбирать ипотеку себе, — сказал 21‑летний полузащитник «Локомотива ».