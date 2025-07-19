«Непонятно, во что играло «Динамо», как будто надеялось на удачу. Могли что‑то делать только на стандартах. «Балтика» смотрелась лучше». Пономарев о ничьей
Владимир Пономарев раскритиковал игру «Динамо» в матче с «Балтикой» (1:1).
Команды встречались в рамках стартового тура Мир РПЛ.
«Не очень понятно, во что играли в этом матче динамовцы, как будто просто надеялись на удачу. Мне в этой встрече даже больше понравилась игра «Балтики»: она была разумная. В мяче, который они забили, правда, Лунев серьезно ошибся на выходе, но в целом атака у гостей была хорошая.
По игре, конечно, ничья, но «Балтика» смотрелась лучше. А вот «Динамо», повторюсь, я вообще не понял, что они хотят сделать. Они могли что‑то делать только на стандартных положениях», — сказал бывший защитник ЦСКА.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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