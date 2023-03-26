Дюков о словах Карпина: «Ответ был вырван из контекста. Он относится к работе с большим желанием и уважением»
Александр Дюков прокомментировал слова Валерия Карпина о сборной России.
Ранее Карпин заявил, что он не держится за пост главного тренера, хотя ему нравится работать со сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин критически оценил данное высказывание.
«Наверное, это была неправильная формулировка. И то, что ответил Карпин, было вырвано из контекста.
Я знаю Карпина, он с большим желанием и уважением относится к своей работе», – сказал президент РФС.
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