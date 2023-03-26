Дюков о словах Карпина: «Ответ был вырван из контекста. Он относится к работе с большим желанием и уважением»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Александр Дюков Олег Матыцин Матч ТВ Футбол

Александр Дюков прокомментировал слова Валерия Карпина о сборной России.

Ранее Карпин заявил, что он не держится за пост главного тренера, хотя ему нравится работать со сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин критически оценил данное высказывание.

«Наверное, это была неправильная формулировка. И то, что ответил Карпин, было вырвано из контекста.

Я знаю Карпина, он с большим желанием и уважением относится к своей работе», – сказал президент РФС.

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17 комментариев

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Spaten
Вот и все, закрыли тему
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янетыитынея
Было бы смешно, если б Дюков сказал, что это дипфейк, постановка и вообще это всё АИ... *замечтался*
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prus_3
"Йааа, не дэрзус за меээсто в зб... зброной!"
Как еще можно было перевести этот текст?
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Алар
Молодец, поддержал Карпина!
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СИ
А если бы Ирак не промахнулся бы пару раз в первом тайме .............
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avcgloronalduMU
дюков отмазывает карпина не для матицына, а для рос болелов
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Пользователь Имени
Ответ Ебздрогыч
При чем тут вообще министр спорта, эта нейросеть в голове с уголовным прошлым, которая говорит одинаковые фразы по повесточке? Тренера назначает РФС, и к недовольству Матыцына нужно относиться так же, как к блаженному Терюшкову - то есть никак.
Все бы так, но именно эти товарищи и принимают решения на уровне: Fan ID, уволить тренера сборной и т.д., посему и относиться к ним никак при всём желании не получится
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Ковид 07.10.52
Ну вот нам все и объяснило существо из Газпрома...одного неправильно перевели и неправильно другому донесли...а главное все работают на благо страны....
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Recreated
Неужели Дюков!? Вас не узнать!
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Кирилл Сидеров
Дюков молодец! не дал в обиду Георгича!
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Только Крылья
наглая подтасовка звука
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Valentin Kompaneytsev
Дюков самый компетентный специалист, оценка которого работы главного тренера сборной по футболу самая правильная и объективная.
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VladCory
ну что ж ты, фраер, сдал назад (с) ))))))
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Ебздрогыч
При чем тут вообще министр спорта, эта нейросеть в голове с уголовным прошлым, которая говорит одинаковые фразы по повесточке? Тренера назначает РФС, и к недовольству Матыцына нужно относиться так же, как к блаженному Терюшкову - то есть никак.
+8
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& Co1366
Гугл - переводчик подвёл?
+2
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Кеша
Ну наконец-то обратка пошла ! У нас так , видимо , принято . Кто -то из чиновников накинул и все пошли лизать на всю глубину языка . Хоть один нашелся вменяемый .
+15
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+15
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avAngard
Матыцин ответит или сольётся?
+23
-1
+22
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