Канчельскис о России и 1:1 с Ираном: «Пусть Карпин работает дальше, лучше у нас нет кандидатур»

оценил ничью сборной России с (1:1) в товарищеском матче.

«Ну, сыграли вничью и сыграли. Да, не самый зрелищный матч, мало атаковали. Откровенно говоря, ничего не создали. Но что теперь, Карпина увольнять после ничьей с Ираном? Это бред.

Матч ни на что не влияет, по нему нельзя судить о работе тренера. Пусть Карпин работает дальше, лучше у нас нет кандидатур», — сказал экс-игрок сборной России.

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче