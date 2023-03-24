Канчельскис о России и 1:1 с Ираном: «Пусть Карпин работает дальше, лучше у нас нет кандидатур»
Андрей Канчельскис оценил ничью сборной России с Ираном (1:1) в товарищеском матче.
«Ну, сыграли вничью и сыграли. Да, не самый зрелищный матч, мало атаковали. Откровенно говоря, ничего не создали. Но что теперь, Карпина увольнять после ничьей с Ираном? Это бред.
Матч ни на что не влияет, по нему нельзя судить о работе тренера. Пусть Карпин работает дальше, лучше у нас нет кандидатур», — сказал экс-игрок сборной России.
«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче
Не совсем понятна публичная позиция тренера, Карпин вроде не дурак, но: "Мы ни к чему не готовимся. Нам всё пофиг. И мне лично всё пофиг - за должность не держусь".
Так и сыграли, на "отвали". Вроде и играть лучше, чем не играть, но такие матчи лучше не смотреть, чем смотреть.