Канчельскис о России и 1:1 с Ираном: «Пусть Карпин работает дальше, лучше у нас нет кандидатур»

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Андрей Канчельскис Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Футбол

Андрей Канчельскис оценил ничью сборной России с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

«Ну, сыграли вничью и сыграли. Да, не самый зрелищный матч, мало атаковали.  Откровенно говоря, ничего не создали. Но что теперь, Карпина увольнять после ничьей с Ираном? Это бред.

Матч ни на что не влияет, по нему нельзя судить о работе тренера. Пусть Карпин работает дальше, лучше у нас нет кандидатур», — сказал экс-игрок сборной России.

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче

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4 комментария

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Кирилл.С-Пб
Карпин и сам уже не хочет этим заниматься
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Dinamik1
Не в тренере дело а в системе.Всегда говорил и буду говорить что питерскогазпромовские клерки ведут наш футбол к краху.
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Ник Гре
Глаза горели в одного Зиньковского. Иран не слабый соперник, слабой в этой игре была Россия - одолжение сделали, мол, просили игр - получите, мы сыграли как смогли, сорян.
Не совсем понятна публичная позиция тренера, Карпин вроде не дурак, но: "Мы ни к чему не готовимся. Нам всё пофиг. И мне лично всё пофиг - за должность не держусь".
Так и сыграли, на "отвали". Вроде и играть лучше, чем не играть, но такие матчи лучше не смотреть, чем смотреть.
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evil
В смысле нет?! А Мостовой?
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