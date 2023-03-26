Круговой о «Зените»: «Когда сидел на скамейке, было очень тяжело. Сейчас отыграл пару матчей, хотя бы стабильно выхожу на замену»
Защитник «Зенита» Данил Круговой оценил свое игровое время в команде.
«Сейчас отыграл пару матчей. Вообще после зимней паузы хотя бы стабильно выхожу на замену. До этого два-три матча подряд сидел на скамейке, тогда было очень тяжело.
Сейчас хотя бы выхожу: где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Возможно, Сергей Богданович видит у меня улучшения и дает больше времени.
Помогла ли этому травма Барриоса? Думаю, много вариантов там могло бы быть, но получилось именно так», – сказал Круговой.
В этом сезоне Круговой провел 12 матчей в Мир РПЛ, играя в среднем по 27 минут, у него 2 матча в старте. Подробная статистика 24-летнего игрока – здесь.
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