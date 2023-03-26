Круговой о «Зените»: «Когда сидел на скамейке, было очень тяжело. Сейчас отыграл пару матчей, хотя бы стабильно выхожу на замену»

Защитник « » оценил свое игровое время в команде.

«Сейчас отыграл пару матчей. Вообще после зимней паузы хотя бы стабильно выхожу на замену. До этого два-три матча подряд сидел на скамейке, тогда было очень тяжело.

Сейчас хотя бы выхожу: где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Возможно, Сергей Богданович видит у меня улучшения и дает больше времени.

Помогла ли этому травма Барриоса? Думаю, много вариантов там могло бы быть, но получилось именно так», – сказал Круговой.

В этом сезоне Круговой провел 12 матчей в Мир , играя в среднем по 27 минут, у него 2 матча в старте. Подробная статистика 24-летнего игрока – здесь.