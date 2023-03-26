Круговой о «Зените»: «Когда сидел на скамейке, было очень тяжело. Сейчас отыграл пару матчей, хотя бы стабильно выхожу на замену»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Данил Круговой Чемпионат.com Футбол

Защитник «Зенита» Данил Круговой оценил свое игровое время в команде.

«Сейчас отыграл пару матчей. Вообще после зимней паузы хотя бы стабильно выхожу на замену. До этого два-три матча подряд сидел на скамейке, тогда было очень тяжело.

Сейчас хотя бы выхожу: где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Возможно, Сергей Богданович видит у меня улучшения и дает больше времени.

Помогла ли этому травма Барриоса? Думаю, много вариантов там могло бы быть, но получилось именно так», – сказал Круговой.

В этом сезоне Круговой провел 12 матчей в Мир РПЛ, играя в среднем по 27 минут, у него 2 матча в старте. Подробная статистика 24-летнего игрока – здесь.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CoMoBo3
Ответ typical passion
Если бы не пожадничал, то давно бы играл в основе ЦСКА.
Играть, пусть и нерегулярно, в чемпионе, учиться у лучшего игрока в стране на его позиции или играть в середняке, учиться у Набабкина и быть зиротитули 😎
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
typical passion
Если бы не пожадничал, то давно бы играл в основе ЦСКА.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
динамовец1923
Посмотрите мой пост. Зайдите в аккаунт
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор
Лучше бы вообще не выходил.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий