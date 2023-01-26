«Пацаны из академии «Зенита» – расходный материал. Никто не заинтересован, чтобы игрок вырос в клубе и проявил себя». Канищев о воспитанниках питерцев
Александр Канищев считает, что «Зенит» не заинтересован в развитии своих воспитанников.
– Почему на результат работы зенитовской академии не приходится рассчитывать?
– Если у академии такой руководитель, то и результаты соответствующие.
Надо, чтобы ее возглавлял человек, который разбирается в футболе, может спросить, подсказать, понимает минусы и плюсы работы тренерского коллектива. Когда же человек просто так, ни о чем, то и все остальное на выходе получается ни о чем.
– Поэтому даже за тех игроков, которые подают надежды, боссы «Зенита» не особо держатся?
– Конечно, легко через них перешагивают. Эти пацаны – расходный материал. Не получается – на выход! Отдают в какие-то другие клубы.
Тем более если где-то они заиграют, то права на них сохраняются. Но никто не заинтересован, чтобы парень именно в «Зените» вырос и проявил себя. Поэтому и такие результаты!
Назовите, кто за последние пять лет попал из академии в основу питерской команды?
– Только Круговой и Чистяков вернулись, пройдя через другие клубы РПЛ.
– Да, но они все равно не занимают достойного места в составе. Нестабильны, значит некачественны. Что-то в них есть, но не более того.
В «Зените» даже если кто-то себя проявляет, то все равно оказывается на лавке – ведь приехали семь-восемь бразильцев, – сказал экс-футболист «Зенита».
Вам приведи пример того, что это не так.
В ответ вы приводите пример, тчт на 46 минуте выходит "мост" и "круг".
Я и спросил, какое отношение "мост" имеет к академии Зенита.
Их никто не организовывал. Простой гугл подсказывает, что АО "ГЗ "ПУЛЬСАР" - завод по производству электроники, АО «НПП «САПФИР» - Производство микропроцессоров и так далее.
Это бывшие заводы в Москве имеют свои производственные площадки и перепрофилируют их под сдачу в аренду. А чтобы проще было арендаторов искать и получать субсидии - структурируют их под технопарки.
Что касается " ты не знаешь как там взять в аренду", я прекрасно знаю, меня активно звали в технопарк Ленполиграфмаш.
А вы дальше рассказывайте, как сложно что-то получить в РФ. Это же надо с дивана встать.
Ну например:
https://i.moscow/techpark
Технопарк "Пульсар" - АО "ГЗ "ПУЛЬСАР"
Технопарк "Сапфир" - АО «НПП «САПФИР»
Технопарк "Сколково" - ООО "ТЕХНОПАРК "СКОЛКОВО"
Всего 49 технопарков. И все являются коммерческими организациями - ООО или АО.
Ну стыдно должно быть.
Совсем баки засвистели😂
Технопарки это коммерческие организации, которые получают субсидии с государства за каждого резидента. Они в вас заинтересованы, а не вы в них.
Но возможно, вы на лапу даете даже чтобы в ресторан попасть.
Собственно, всего за два дня я собрал о вас полную картину - Митёк диванный, обыкновенный.
Дальше вы мне не интересны.