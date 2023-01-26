«Пацаны из академии «Зенита» – расходный материал. Никто не заинтересован, чтобы игрок вырос в клубе и проявил себя». Канищев о воспитанниках питерцев

Александр Канищев считает, что «Зенит» не заинтересован в развитии своих воспитанников.

– Почему на результат работы зенитовской академии не приходится рассчитывать?

– Если у академии такой руководитель, то и результаты соответствующие.

Надо, чтобы ее возглавлял человек, который разбирается в футболе, может спросить, подсказать, понимает минусы и плюсы работы тренерского коллектива. Когда же человек просто так, ни о чем, то и все остальное на выходе получается ни о чем.

– Поэтому даже за тех игроков, которые подают надежды, боссы «Зенита» не особо держатся?

– Конечно, легко через них перешагивают. Эти пацаны – расходный материал. Не получается – на выход! Отдают в какие-то другие клубы.

Тем более если где-то они заиграют, то права на них сохраняются. Но никто не заинтересован, чтобы парень именно в «Зените» вырос и проявил себя. Поэтому и такие результаты!

Назовите, кто за последние пять лет попал из академии в основу питерской команды?

– Только Круговой и вернулись, пройдя через другие клубы .

– Да, но они все равно не занимают достойного места в составе. Нестабильны, значит некачественны. Что-то в них есть, но не более того.

В «Зените» даже если кто-то себя проявляет, то все равно оказывается на лавке – ведь приехали семь-восемь бразильцев, – сказал экс-футболист « ».