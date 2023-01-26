«Пацаны из академии «Зенита» – расходный материал. Никто не заинтересован, чтобы игрок вырос в клубе и проявил себя». Канищев о воспитанниках питерцев

Теги Зенит премьер-лига Россия Зенит мол Александр Канищев Дмитрий Чистяков Данил Круговой Футбол

Александр Канищев считает, что «Зенит» не заинтересован в развитии своих воспитанников. 

– Почему на результат работы зенитовской академии не приходится рассчитывать?

– Если у академии такой руководитель, то и результаты соответствующие.

Надо, чтобы ее возглавлял человек, который разбирается в футболе, может спросить, подсказать, понимает минусы и плюсы работы тренерского коллектива. Когда же человек просто так, ни о чем, то и все остальное на выходе получается ни о чем.

– Поэтому даже за тех игроков, которые подают надежды, боссы «Зенита» не особо держатся?

– Конечно, легко через них перешагивают. Эти пацаны – расходный материал. Не получается – на выход! Отдают в какие-то другие клубы.

Тем более если где-то они заиграют, то права на них сохраняются. Но никто не заинтересован, чтобы парень именно в «Зените» вырос и проявил себя. Поэтому и такие результаты!

Назовите, кто за последние пять лет попал из академии в основу питерской команды?

– Только Круговой и Чистяков вернулись, пройдя через другие клубы РПЛ.

– Да, но они все равно не занимают достойного места в составе. Нестабильны, значит некачественны. Что-то в них есть, но не более того.

В «Зените» даже если кто-то себя проявляет, то все равно оказывается на лавке – ведь приехали семь-восемь бразильцев, – сказал экс-футболист «Зенита».

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124 комментария

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Александр Жердин
Канищев и как игрок то ничего из себя не представлял. Что был в Зените, что не был. Но туда же - "эксперт"! Обидно что не дали " сладкую "должность в Зените? Так а зачем ты там нужен? Что ты там сделать то можешь? Чему научить, если сам ничего не показал?
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DiEmilio
Ответ schwein
никогда, а где это взяли?
"..если в страте выходят 18 летние пацаны из академии,(с)" - это вы сказали изначально.
Вам приведи пример того, что это не так.
В ответ вы приводите пример, тчт на 46 минуте выходит "мост" и "круг".
Я и спросил, какое отношение "мост" имеет к академии Зенита.
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Павел Светлов
Ответ Суомилайнен
Канищев об иностранцах в декабре 2021: «Зенит» прибавил за счет иностранцев, которые скрашивают нашу убогость. Они привносят эффект...©
тот ли это Канищев? Александр или Анатолий?
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schwein
Ответ DiEmilio
Когда это Мостовой успел стать воспитанником Зенита?)
никогда, а где это взяли?
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DiEmilio
Ответ schwein
>Ровно НОЛЬ игроков 18 лет >Прохин плюс, смотрим замены второго матча: 46 Мост и Круг 65 Мусаев 75 Шамкин. Офигеть усилились.
Когда это Мостовой успел стать воспитанником Зенита?)
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schwein
Ответ benjamin92
Я же говорю, что Зенит - это и есть российская власть. На бумаге всё хорошо, а по факту...
А по факту у вас просто горит седалищный нерв
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benjamin92
Ответ schwein
Удивительно, как эти 0 воспитанников умудрились сыграть за Зенит в этом сезоне почти 20% от всего игрового времени. Наверное опять что-то намутили при подсчетах.
Я же говорю, что Зенит - это и есть российская власть. На бумаге всё хорошо, а по факту...
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Roman Araslanov
Ничего удивительного в этом нет. Зачем воспитывать новых Аршавиных и Кержаковых, когда можно купить очередного бразильца, и при этом продолжать кричать про лучшею академию страны, и про то как много её воспитанников играет в её родном клубе
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тралмейстер
Ответ Фантом
Интересно, это кто из руководителей академии у него в футболе не разбирается? Директор Анатолий Давыдов (золото и бронза чемпионата СССР как игрок, кубок России и бронза ЧР как тренер, рекордсмен "Зенита" по числу игр за клуб, самый возрастной игрок ЧР) или курирующий академию замгендир Андрей Аршавин (ну тут еще все точно помнят)? Кажется, пациент уже готов к госпитализации.
Слова обиженного человека + возможность напомнить о себе. Я хорошо его помню на поле.Так - "Ничого особливого"
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Павел Светлов
Ответ Ruscello
Канищев прав и не прав. Состав Зенита-84 года, они там почти все воспитанники ленинградских школ: Долгополов, Степанов, Желудков, Дмитриев, Чухлов, Клементьев, Брошин...7 человек, допустим сейчас, даже при всех легионерах, что есть в Зените, 6 из них играли бы в основе стабильно, просто по классу своему. Таких игроков Академия сейчас не готовит и в таком количестве. А так, конечно, воспитанники есть и по всем лигам. В Ленинграде, кроме того, были хорошие форварды, очень много лет, их умели "лепить" в Питере. Казаченок, Клементьев, Дмитриев, Саленко, Радченко, Кулик, Панов, Кержаков, Аршавин...
Чухлов был прекрасной "девяткой"
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schwein
Ответ Ковид 07.10.52
Кто их организовал, на какие деньги и как там взять в аренду вы не знаете, но делаете умозаключение и хамите....Матросня есть матросня идите на набережную и общайтесь с себе подобными хамами...
Это уже цирк форменный. Все глубже и глубже себя закапываете не желая признать свою банальную некомпетентность.
Их никто не организовывал. Простой гугл подсказывает, что АО "ГЗ "ПУЛЬСАР" - завод по производству электроники, АО «НПП «САПФИР» - Производство микропроцессоров и так далее.
Это бывшие заводы в Москве имеют свои производственные площадки и перепрофилируют их под сдачу в аренду. А чтобы проще было арендаторов искать и получать субсидии - структурируют их под технопарки.
Что касается " ты не знаешь как там взять в аренду", я прекрасно знаю, меня активно звали в технопарк Ленполиграфмаш.
А вы дальше рассказывайте, как сложно что-то получить в РФ. Это же надо с дивана встать.
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reteka
Ответ ALMANAC
Господи такие индивиды никогда не признают, что в развитии своих молодых игроков Зенит просто бездарен. Они будут дальше гнуть свою чушь про грамотный менеджмент) Хотя это просто мешок. Вот убери бразильцев, а дальше что??? Брюгге наглядно показал в ЛЧ как важны такие направления в развитии клуба.
У Брюгге в год когда он играл с Зенитом было больше ДВАДЦАТИ легионеров.
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Ковид 07.10.52
Ответ schwein
Митяй, ну это уже неприлично. ты не Дэйви Джонс, чтобы прирасти задом к дивану. Ну например: https://i.moscow/techpark Технопарк "Пульсар" - АО "ГЗ "ПУЛЬСАР" Технопарк "Сапфир" - АО «НПП «САПФИР» Технопарк "Сколково" - ООО "ТЕХНОПАРК "СКОЛКОВО" Всего 49 технопарков. И все являются коммерческими организациями - ООО или АО. Ну стыдно должно быть.
Кто их организовал, на какие деньги и как там взять в аренду вы не знаете, но делаете умозаключение и хамите....Матросня есть матросня идите на набережную и общайтесь с себе подобными хамами...
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schwein
Ответ Ковид 07.10.52
Как всегда...когда остаются безосновательные аргументы. надо переходить на личность...Хамло!
Митяй, ну это уже неприлично. ты не Дэйви Джонс, чтобы прирасти задом к дивану.
Ну например:
https://i.moscow/techpark
Технопарк "Пульсар" - АО "ГЗ "ПУЛЬСАР"
Технопарк "Сапфир" - АО «НПП «САПФИР»
Технопарк "Сколково" - ООО "ТЕХНОПАРК "СКОЛКОВО"
Всего 49 технопарков. И все являются коммерческими организациями - ООО или АО.
Ну стыдно должно быть.
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Onion
Ответ Batitotti
Потому что можно набрать в яндексе "зарплата тренера академии зенита" и не задавать глупых вопросов.
Можно набрать в Яндексе и получить кучу ссылок на мутные "интервью". И верить)))
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Batitotti
Ответ Onion
Почему именно 50, а не 12?))) Школьный учитель физкультуры зарабатывает больше 50, не надо тиражировать всякую чушь.
Потому что можно набрать в яндексе "зарплата тренера академии зенита" и не задавать глупых вопросов.
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Ковид 07.10.52
Ответ schwein
Вы в очередной раз себя закапываете. Технопарки это коммерческие организации, которые получают субсидии с государства за каждого резидента. Они в вас заинтересованы, а не вы в них. Но возможно, вы на лапу даете даже чтобы в ресторан попасть. Собственно, всего за два дня я собрал о вас полную картину - Митёк диванный, обыкновенный. Дальше вы мне не интересны.
Как всегда...когда остаются безосновательные аргументы. надо переходить на личность...Хамло!
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Ivan Petrov
Опять швайни по лицу минусами наводили
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Ivan Petrov
Опять питерская сетка во главе с пастором швайни сравнивает себя с Баварией🤦🏻
Совсем баки засвистели😂
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Ivan Petrov
Ответ tolstiy
А что плохого в том что большой клуб молодняк через аренду прогоняет?
А где большой клуб то увидел?
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.ru
расходники с тросточками...
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Петроград
Ответ Egobrain junior
плохая игра ЦСКА в этом матче а при чем тут ЦСКА и Лудогорец? что-то не вижу взаимосвязи с академией Зенита
Так ведь не просто так тут вспомнили Брюгге. Нарратив такой, что, якобы, Зенит в погоне за европейскими результатами набирает сильных легионеров и не даёт места молодёжи, а в итоге проигрывает (тут почти цитата) "всяким Брюгге". Следовательно, менеджмент - идиоты, проблема системная. Но когда у таких персонажей начинаешь спрашивать, почему же ваши любимые клубы сливаются намного более слабым командам, чем Брюгге, начинаются разговоры о том, что тренер с ума сошёл, плохо сыграли в конкретном матче, просто день такой и т.д. Увязать в единую тендецию все эти факты ума обычно не хватает.
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schwein
Ответ Ковид 07.10.52
А вы знаете сколько надо дать в лапу, чтобы вам предоставили копеечную аренду в технопарке? Кто получил, и не будет рассказывать на публику, потому что , если расскажет всю правду, то он сядет за дачу взятки .....Забыл, еще получают жены, любовницы и другие родственники типов во власти...Про стюардессу Шойгу вам конечно неизвестно..., которая побеждает в тендерах на поставки в армию...
Вы в очередной раз себя закапываете.
Технопарки это коммерческие организации, которые получают субсидии с государства за каждого резидента. Они в вас заинтересованы, а не вы в них.
Но возможно, вы на лапу даете даже чтобы в ресторан попасть.
Собственно, всего за два дня я собрал о вас полную картину - Митёк диванный, обыкновенный.
Дальше вы мне не интересны.
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Ковид 07.10.52
Ответ schwein
Раз вы пытались арендовать госсобственность, то ваш проект тянул максимум на кафешку у метро. Потому что в технопарках аренда копеечная по сравнению с рыночными ценниками. То же самое и по грантам. Есть те, кто их получают, а есть те, кто рассказывают, почему их не получили.
А вы знаете сколько надо дать в лапу, чтобы вам предоставили копеечную аренду в технопарке? Кто получил, и не будет рассказывать на публику, потому что , если расскажет всю правду, то он сядет за дачу взятки .....Забыл, еще получают жены, любовницы и другие родственники типов во власти...Про стюардессу Шойгу вам конечно неизвестно..., которая побеждает в тендерах на поставки в армию...
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schwein
Ответ Egobrain junior
но вопрос ты почему-то мне задаешь, а не другим комментаторам. И во всех остальных комментариях кроме вашего.(с) так уж во всех? по существу есть, что возразить?
по существу я потерял нить обсуждения. Кроме того, что Прохину было 19, а не 18 в матче с Брюгге, поэтому должны были выносить в пол ноги этих пивоваров.
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