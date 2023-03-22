Круговой о лидерстве «Зенита»: «Не теряем мотивацию. Матч с «Динамо» стоил нам шанса выиграть Кубок России»
Данил Круговой считает, что у «Зенита» нет проблем с мотивацией.
— Тяжело мотивировать себя, когда у команды большой отрыв по очкам от конкурентов и так происходит каждый чемпионат?
— Мы не теряем мотивацию, поскольку понимаем, что все зависит только от нас. И потому что хотим как можно быстрее завоевать чемпионство. Да, два последних матча получились неудачными. Причем матч с «Динамо» стоил нам шанса выиграть Кубок России. Но я уверен, что у нас сильная команда и мы справимся со всеми трудностями.
Думаю, после паузы на игры сборных вернемся в оптимальном состоянии. Может быть, кто-то из наших футболистов устал, потому что все мы сейчас играли через два дня на третий. И почти весь состав играет постоянно. Поэтому, уверен, сейчас все отдохнем и в апреле-мае будем играть гораздо лучше, – сказал защитник «Зенита».
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