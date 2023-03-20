Данил Круговой: «Любую команду можно обыграть, даже «Зенит». Нет ощущения, что мы играем с запасом, ЦСКА не дал ничего создать»

высказался после поражения от ЦСКА со счетом 0:1.

« сыграл очень грамотно и почти ничего не дал создать. Во втором тайме у нас были моменты, но это было уже после пропущенного гола, поэтому не дожали.

У нас нет ощущения, что мы играем с запасом. Просто сейчас везде чего-то не хватает.

Надеюсь, что после перерыва на сборную вернемся в оптимальное состояние и выдадим серию побед. Любую команду можно обыграть, даже «Зенит». Сегодня так, завтра будет по-другому.

Что сказал Сергей Богданович Семак после проигрыша, я не знаю. В этот момент я лежал в медкабинете. У меня есть определенные проблемы со спиной. Самочувствие так себе, тяжело. Сегодня мог сыграть лучше в атаке», – сказал защитник « ».

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