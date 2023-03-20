Данил Круговой: «Любую команду можно обыграть, даже «Зенит». Нет ощущения, что мы играем с запасом, ЦСКА не дал ничего создать»
Данил Круговой высказался после поражения от ЦСКА со счетом 0:1.
«ЦСКА сыграл очень грамотно и почти ничего не дал создать. Во втором тайме у нас были моменты, но это было уже после пропущенного гола, поэтому не дожали.
У нас нет ощущения, что мы играем с запасом. Просто сейчас везде чего-то не хватает.
Надеюсь, что после перерыва на сборную вернемся в оптимальное состояние и выдадим серию побед. Любую команду можно обыграть, даже «Зенит». Сегодня так, завтра будет по-другому.
Что сказал Сергей Богданович Семак после проигрыша, я не знаю. В этот момент я лежал в медкабинете. У меня есть определенные проблемы со спиной. Самочувствие так себе, тяжело. Сегодня мог сыграть лучше в атаке», – сказал защитник «Зенита».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Смотришь даже матч середнячков любой европейской лиги , какой нибудь Монпелье - Клермон или что нибудь подобное. Это просто иной уровень всего. Да отправь туда играть любую нашу команду им напихают полную авоську.
Это просто ужас , больно смотреть на это.