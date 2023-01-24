Круговой о драке: «Спартак» начал испытывать терпение «Зенита» с первых минут. Почему нашим дают 6 матчей дисквалификации, а Промесу – 0? Он начал»

не понимает, почему не наказали за драку с « ».

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и « » случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – , Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

– В Кубке в конце года случилась драка в матче со «Спартаком». У всех свои версии. Дуглас назвал зачинщиком Промеса. Как все выглядело с твоей стороны?

– С первых минут «Спартак» начал испытывать наше терпение. Видел, как Соболев постоянно провоцировал и цеплял Родригао.

Но мы держались и понимали, что нам надо побеждать. В конце закончилось тем, чем закончилось – неудивительно. Промес полез на Барриоса – и понеслось.

– Промес вообще грязный футболист?

– Не сказал бы. Со мной он нормально себя вел. Скорее Соболев может локтями поработать, а Квинси – качественный футболист.

Но я не понимаю, почему нашим игрокам дают 6 матчей дисквалификации, а Квинси – 0? Ведь он начал драку. Это странно. На этот вопрос ни у кого нет ответа, – сказал защитник «Зенита».