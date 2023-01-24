Круговой о драке: «Спартак» начал испытывать терпение «Зенита» с первых минут. Почему нашим дают 6 матчей дисквалификации, а Промесу – 0? Он начал»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Квинси Промес Вильмар Барриос Данил Круговой Александр Соболев Родригао Футбол

Данил Круговой не понимает, почему Квинси Промес не наказали за драку с «Зенитом».

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

– В Кубке в конце года случилась драка в матче со «Спартаком». У всех свои версии. Дуглас назвал зачинщиком Промеса. Как все выглядело с твоей стороны?

– С первых минут «Спартак» начал испытывать наше терпение. Видел, как Соболев постоянно провоцировал и цеплял Родригао.

Но мы держались и понимали, что нам надо побеждать. В конце закончилось тем, чем закончилось – неудивительно. Промес полез на Барриоса – и понеслось.

– Промес вообще грязный футболист?

– Не сказал бы. Со мной он нормально себя вел. Скорее Соболев может локтями поработать, а Квинси – качественный футболист.

Но я не понимаю, почему нашим игрокам дают 6 матчей дисквалификации, а Квинси – 0? Ведь он начал драку. Это странно. На этот вопрос ни у кого нет ответа, – сказал защитник «Зенита».

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130 комментариев

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jarri
Они правда такие бестолковые?
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Циник Петербургский
Ответ Пользователь Huawei
Когда Спартак справедливо указывал на косяки судей-он ныл,как утверждали в зените. Как же тогда назвать вот это? Действительно, как дети малые.
#судитевсехкакзенит, говорят они, находясь на первом месте в таблице судейских ошибок в свою пользу... Действительно, как дети малые ;))
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Циник Петербургский
Ответ СынМилосердова
Клоуны опять пытаются всё свалить на Антоху
Странно называть голландские следственные органы, расследующие поножовщину и наркотрафик, клоунами ;)
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Суннат Мавлонов
Я давно болею за Зенит,но живу в Узбекистане. Я смотрел матч спартака с зенитом, игра шла премушеством зенита,раз за разом спартак нарушал правило.Очень агрисевень был Промес и Собелев. Зачиньшиком драки 100% был Промес, надо быть слепим всё это не заметить.
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Циник Петербургский
Ответ Олег Нименко
Идет целенаправленная травля Промеса, потому что он делает результат в Спартаке и поддерживает нужную атмосферу в команде. Они четко понимают, что если убрать Антоху то результат снизится. После их нытья будет пристальное внимание к любой помарке Квинси!
"Идет целенаправленная травля Промеса, потому что он ... поддерживает нужную атмосферу в команде"

400 кг наркоты подогнал? Или ножевому бою учит? ;))
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SpirtAG
Ну и зануды!
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elena
Похоже на заявление в Следственный комитет?
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Serg 123
Ответ КБ Сергей
Ну, когда уже это нытьё закончится? Что за клуб такой мерзкий, этот выкидыш газпрома?
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bedLaM
Они думают что если чаще это повторят со временем это станет правдой, они по многим "мифам" так же себя ведут..
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Пользователь Huawei
Ответ freeman123
Спартак за последние три-пять сезонов справедливо указал на реальные ошибки только в двух матчах, остальные реально нытьё потому что судили «как всех» а не «по московским понятиям»
Только то, что сразу в памяти всплывает в матчах с сочи, ахматом, зенитом, цска. И это не за пять, а за последние 2,5 года, раз 10 было. Если вы топите против Спартака, это не значит, что постоянно они не правы, указывая на судейский произвол. Он был много раз.
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леша коваленко
Не понимаешь, пересмотри матч.
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КБ Сергей
Ну, когда уже это нытьё закончится? Что за клуб такой мерзкий, этот выкидыш газпрома?
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Пользователь Huawei
Ответ freeman123
Спартак за последние три-пять сезонов справедливо указал на реальные ошибки только в двух матчах, остальные реально нытьё потому что судили «как всех» а не «по московским понятиям»
Ну это ваше мнение. Вы имеете права так думать, но вот это, то, что сейчас делают зенитовцы, это по вашему что?
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Олег Нименко
Ответ EvgenGor
2 месяца прошло, уже пора забыть, нытики
Первым начал Бариос. Сбил Шамара в наглую, на его же половине поля. После свистка схватил Промеса за горло. Но у них виноват Квинси, за то, что сделал замечание этому расисту Бариосу. Пусть все посмотрят как он плюет в сторону соперников каждый раз, когда не по его выходит.
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Gaiar
Ответ Ярик01
Помогу https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0 Газета это печатное периодическое издание.
Я знаю, имел в виду московский спортивный портал. И суть вопроса это не меняет
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Vladimir Belov
Мало дали
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михаил караваев
Ответ Павел Ермаков
Вы ещё уборщицу тетю Маню спросите на эту тему.Она расскажет,как Промес хотел у нее швабру украсть.
Водителя ещё не допросили?
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Олег Нименко
Ответ Ярик01
Хватит ныть.
Идет целенаправленная травля Промеса, потому что он делает результат в Спартаке и поддерживает нужную атмосферу в команде. Они четко понимают, что если убрать Антоху то результат снизится. После их нытья будет пристальное внимание к любой помарке Квинси!
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Vladimir Mayveev
С прошлого года всё мусолят когда же слезы лить перестанете всё плачут и плачут 😭😭😭
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михаил караваев
Ответ Владислав Трофимов
Родригао главный зачинщик, весь матч грубит, еще в первом тайме надо было удалять его! Бариос, зачинщик номер два!
Согласен, но помню за день два до матча Семак интервью давал, у него спрашивает журнал. Родригао будет в старте, Семак ответил что если его не будет, или менять придется,то мне не кого на эту позицию выпустить
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Кайван белоглазый
Все не уймётесь😁😁😁
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Spartakus1984
Могли бы ему и хулиганку оформить по законам РФ
Милер не дал бы,он он им как отец родной, сопли вытирает,как и после драки.Хотя и дяди большие уже
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petrgusev917@gmail.com
Ответ EvgenGor
2 месяца прошло, уже пора забыть, нытики
Мало дали ,надо было полностью осушить болото.
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Ярик01
Ответ Gaiar
А что это по вашему? Спортивный портал
Помогу
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
Газета это печатное периодическое издание.
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Gaiar
Ответ Ярик01
И не газета это. Очередной солевой?
А что это по вашему? Спортивный портал
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