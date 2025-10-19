  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим о двух промахах Бруну с точки: «Он основной пенальтист «МЮ». Будет нужно, поменяем. Но я уверен, что он все уладит»
3

Аморим о двух промахах Бруну с точки: «Он основной пенальтист «МЮ». Будет нужно, поменяем. Но я уверен, что он все уладит»

Рубен Аморим заявил, что Бруну Фернандеш остается основным пенальтистом «МЮ».

В текущем сезоне АПЛ капитан манкунианцев не реализовал два 11-метровых – в матчах с «Фулхэмом» (1:1) и «Брентфордом» (1:3).

«Он основной пенальтист. Он забивает много голов. Если будет нужно, поменяем [пенальтиста]. Но я абсолютно уверен, что Бруну все уладит.

Знаю, что ему нелегко. Но, думаю, он реализовал 70 одиннадцатиметровых [за карьеру] и где-то 8 раз промахнулся. В двух случаях – при мне. Конечно, мне это не нравится, но он очень уверен в себе. 

Он отрабатывает удары с точки, понимая, что люди смотрят, как он забивает с пенальти. Он будет готов [и в следующий раз исполнить 11-метровый]», – сказал тренер «МЮ».

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?2670 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoБруну Фернандеш
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бруну Фернандеш: «В «МЮ» любой тренер всегда в одном матче от кризиcа. Выигрываешь матч – и кажется, что станешь чемпионом. Проигрываешь – и кажется, что туча над клубом будет висеть вечно»
1417 октября, 18:53
«Бруну не понимает оборонительных аспектов и позиционных особенностей игры в глубине поля. Он теряет способность влиять на игру впереди». Берли о новой роли хавбека «МЮ»
715 октября, 15:25
Бруну о Саудовской Аравии: «Я никогда об этом не думал, хотел остаться в «МЮ». Не знаю, уйду ли я через год, но я доволен тем, где я сейчас»
1112 октября, 08:12
Главные новости
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Комо», «Милан» примет «Фиорентину»
776 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Сочи», «Динамо» против «Ахмата», «Рубин» сыграет с «Балтикой»
149424 минуты назад
«Локо» разгромил ЦСКА с невероятным голом Воробьева, «Бавария» победила «Дортмунд», новое поражение СКА, Бабич порвал «кресты», Малинин выиграл короткую программу и другие новости
4сегодня, 04:10
МЛС. Хет-трик Месси принес победу «Интер Майами» над «Нэшвиллом», «Атланта» Миранчука сыграла 1:1 с «Ди Си Юнайтед», «Канзас Сити» без Шапи и «Хьюстон» голов не забили
57сегодня, 03:13
Сакич об 1:1 с «Ростовом»: «Гордимся, что «Спартак» показал характер. Играть в меньшинстве 70 минут непросто даже против детей. В концовке шли за вторым голом»
10сегодня, 01:44
Месси сделал хет-трик в матче с «Нэшвиллом» и с 29 голами выиграл гонку бомбардиров сезона МЛС
76сегодня, 01:16
Симеоне о матче «Барсы» в Майами: «Сложно это понять. Им придется лететь 200 часов. «Вильярреал» не будет играть при своих болельщиках, а их нужно уважать»
31вчера, 22:12
Мбаппе об изучении испанского: «Говорить на языке страны, в которую ты приехал, – это знак уважения. Я быстро его выучил, он немного похож на французский. Оба произошли от латыни»
33вчера, 21:55
«Арсенал» не допустил ударов в свой створ в двух матчах АПЛ подряд. Такого не было с чемпионского сезона-2003/04
16вчера, 21:51
Судья Данкерт о засчитанном голе Кейна «Боруссии»: «Это был не толчок в спину Гирасси, а обычная для Бундеслиги борьба. Я был уверен в своем решении, ВАР подтвердил его»
5вчера, 21:42
Ко всем новостям
Последние новости
Биджиев о 0:2 с «Краснодаром»: «Махачкала» практически ни в чем не уступала чемпиону. Матч получился боевым»
11 минут назад
Первая лига. «Спартак» Кострома в гостях у «Енисея», «КАМАЗ» сыграет с «Родиной», «Факел» встретится с «Ротором» в понедельник
30 минут назад
«Рубин» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
36 минут назад
Адиев об 1:1 с «Оренбургом»: «Результат закономерен. «Крыльям» надо прибавлять. Есть отрезки, где мы выпадали»
1сегодня, 04:28
«Сочи» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 04:13
«Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом» в 1-м раунде плей-офф МЛС
1сегодня, 03:58
«Канзас-Сити» занял последнее место на Западе МЛС – 28 очков в 34 играх. У Шапи 2+3 в 32 матчах
1сегодня, 03:38
Юлманд о 4:3 с «Майнцем»: «Байер» пропустил три необязательных гола, и концовка получилась напряженной»
сегодня, 03:25
«Интер Майами» Месси занял 3-е место на Востоке МЛС, «Атланта» – предпоследнее. У Миранчука 6+3 в 33 матчах
2сегодня, 01:31
«Хочу поздравить ребят в черном с победой – творят дичь какую-то. Надеюсь, РФС пересмотрит их работу». Игрок владивостокского «Динамо» Почивалин о судействе против «Кубани»
1вчера, 22:09Видео