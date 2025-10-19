Аморим о двух промахах Бруну с точки: «Он основной пенальтист «МЮ». Будет нужно, поменяем. Но я уверен, что он все уладит»
Рубен Аморим заявил, что Бруну Фернандеш остается основным пенальтистом «МЮ».
В текущем сезоне АПЛ капитан манкунианцев не реализовал два 11-метровых – в матчах с «Фулхэмом» (1:1) и «Брентфордом» (1:3).
«Он основной пенальтист. Он забивает много голов. Если будет нужно, поменяем [пенальтиста]. Но я абсолютно уверен, что Бруну все уладит.
Знаю, что ему нелегко. Но, думаю, он реализовал 70 одиннадцатиметровых [за карьеру] и где-то 8 раз промахнулся. В двух случаях – при мне. Конечно, мне это не нравится, но он очень уверен в себе.
Он отрабатывает удары с точки, понимая, что люди смотрят, как он забивает с пенальти. Он будет готов [и в следующий раз исполнить 11-метровый]», – сказал тренер «МЮ».
