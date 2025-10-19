  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Поттер устно согласовал контракт со сборной Швеции. Соглашение с экс-тренером «Челси» – до марта 2026-го
0

Поттер устно согласовал контракт со сборной Швеции. Соглашение с экс-тренером «Челси» – до марта 2026-го

Грэм Поттер, вероятно, возглавит сборную Швеции в ближайшие дни.

Экс-тренер «Челси», «Брайтона» и «Вест Хэма» устно согласовал контракт со Шведским футбольным союзом до марта 2026 года, когда завершится отбор ЧМ-2026 и стыковые матчи, сообщает Expressen.

Примечательно, что ранее 50-летний англичанин уже работал в Швеции, возглавляя «Эстерсунд» с 2011 по 2018 год.

Сборная Швеции в своей группе идет на последнем месте, набрав 1 очко в 4 играх. В ноябре команда сыграет со Швейцарией и Словенией.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Expressen
logoСборная Швеции по футболу
отставки
logoКвалификация ЧМ
logoГрэм Поттер
Федерация футбола Швеции
